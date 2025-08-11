Empleados de comercio: implementan importante baja de los aportes patronales

La medida no afecta a jubilados ni a trabajadores próximos a jubilarse y garantiza la continuidad de los beneficios a través de La Estrella

En el marco del convenio colectivo de empleados de comercio (CCT 130/75), la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA acordaron una reducción del aporte patronal al Sistema de Retiro Complementario (SRC), que es administrado desde su creación por La Estrella Compañía de Seguros de Retiro S.A.

A partir del 1 de julio de 2025, el aporte empresarial pasará del 2,5% al 1,6%, según lo establece el anexo del acta firmada el 6 de agosto, que forma parte del acuerdo paritario 2025. Esta medida fue adoptada en función del contexto económico y de la necesidad de revisar el impacto del sistema sobre el costo laboral del sector, señala Marcos Felice desde el Blog del Contador.

Cabe destacar que el acuerdo ya se encuentra homologado por la Secretaría de Trabajo mediante Disposición 1784/2025.

El documento aclara que los trabajadores ya jubilados bajo el régimen del Sistema de Retiro Complementario (SRC) mantendrán sus beneficios sin modificaciones. Asimismo, los empleados activos que estén a menos de 10 años de jubilarse también conservarán el acceso al retiro complementario bajo las condiciones vigentes.

La continuidad del Sistema de Retiro Complementario (SRC) queda sujeta a que La Estrella cumpla efectivamente con las prestaciones y obligaciones establecidas.

El Sistema de Retiro Complementario (SRC) fue creado en 1991 mediante un acuerdo colectivo nacional y homologado por Resolución DNRT 4701/91. Su objetivo fue complementar el haber previsional del régimen general, y es financiado exclusivamente por aportes patronales. Desde sus inicios, ha sido administrado por La Estrella, que gestiona los fondos y paga los beneficios al momento del retiro.

Las partes firmantes también asumieron el compromiso de continuar el análisis del sistema, considerando temas como la competitividad empresarial, el servicio prestado por la aseguradora y la sostenibilidad del esquema en el tiempo.

El acuerdo expresa que la reducción del aporte no implica la supresión del Sistema de Retiro Complementario (SRC), sino un ajuste en su financiamiento, manteniendo la vigencia de todas las disposiciones anteriores que no se opongan a esta modificación.

Con esta decisión, el sector comercio busca equilibrar los costos empresariales con la protección de los derechos previsionales adquiridos, consolidando un esquema que ha estado vigente durante más de tres décadas y que forma parte esencial del salario diferido de los trabajadores del sector.

Acuerdo salarial para empleados de comercio

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó el acuerdo salarial celebrado el 26 de junio de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Con esta homologación, el acuerdo se convierte en obligatorio para todos los empleadores y trabajadores del sector, con vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, y efectos retroactivos para los incrementos pactados a partir de abril.

El acuerdo homologado contempla:

Un aumento no remunerativo del 5,4% sobre las escalas de marzo 2025, distribuido en:

1,9% desde abril

1,8% desde mayo

1,7% desde junio

Un aumento remunerativo del 6% escalonado entre julio y diciembre 2025, a razón del 1% mensual, aplicado sobre las escalas de junio 2025.

Una suma fija mensual de $40.000 no remunerativa, pagadera desde mayo hasta diciembre, que se incorporará al salario básico en enero de 2026. Se suman $35.000 adicionales abonados en abril.