La ANSES da detalles del cobro de la asignación por embarazo. Cuál es el monto que reciben las beneficiarias y por cuántos meses se cobra

La ANSES -a través de su página web- dio detalles respecto al cobro de la asignación por embarazo. En este artículo vamos a detallar cuál es el monto que reciben las beneficiarias y por cuántos meses se puede cobrar la ayuda social.

La Asignación por Embarazo para Protección Social de ANSES es un beneficio económico mensual para personas gestantes, desde las 12 semanas de embarazo hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. El monto se abona en un 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el embarazo, una vez cumplidos los controles médicos. En efecto, es una suma mensual que se puede cobrar 9 meses como máximo.

El monto de la asignación es equivalente a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Más precisamente, el monto de la AUH para agosto 2025 es el siguiente:

$ 52.250 para familias con un hijo.

$ 81.939 para familias con dos hijos.

$ 108.062 para familias con tres o más hijos.

Asignación por embarazo ANSES: a quiénes les corresponde

Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente)

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo)

Monotributistas sociales

Trabajadoras de casas particulares registradas

Personas inscriptas en programas sociales

Asignación por embarazo ANSES: requisitos

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

Cómo cobrar la asignación por embarazo ANSES de forma automática

Si estás inscripta en el Programa Sumar y el Ministerio de Salud ya nos envió esa información, no tenés que hacer ningún trámite: vas cobrar la asignación de forma automática.

Asignación por embarazo ANSES: cómo realizar el trámite de forma presencial

En caso de no haber recibido el pago en forma automática, podés acercarte a una oficina con turno previo y presentar la solicitud para recibir esta asignación. Si sos monotributista social, personal de casas particulares o desempleada con cobertura de la obra social activa, tenés que realizar el trámite exclusivamente en forma presencial en una de nuestras oficinas, con turno previo.

Asignación por embarazo ANSES: guía paso a paso

1. Verificación de datos en mi ANSES:

Tenés que ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Asegúrate de que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados.

2. Completar el formulario PS 2.67:

Descarga el formulario PS 2.67 de la página de ANSES.

Completa los datos requeridos en los rubros correspondientes, incluyendo tus datos personales, los datos del otro progenitor (si corresponde) y la elección del lugar de cobro.

3. Solicitud de turno en ANSES:

Solicita un turno en una oficina de ANSES para realizar el trámite de forma presencial.

Si tus datos no están actualizados, lleva la documentación necesaria para acreditar tus datos personales y los de tu grupo familiar (DNI, partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, etc.).

4. Presentación en ANSES:

El día del turno, presenta el formulario PS 2.67 completo y la documentación requerida en la oficina de ANSES.

Si eres menor de 16 años, deberás ir acompañada de tu representante legal.