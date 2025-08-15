ANSES elimina la moratoria previsional y endurece requisitos para acceder a la pensión por viudez, afectando a quienes solo pueden optar por la PUAM.

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), eliminó la moratoria previsional, lo que ha generado modificaciones importantes en el acceso a las pensiones por viudez, es decir, la ayuda económica que reciben las parejas de jubilados fallecidos.

Aunque la solicitud de esta pensión sigue siendo sencilla y puede tramitarse online desde la web o la app Mi ANSES, los nuevos requisitos para acceder a la jubilación complican el acceso a este beneficio para algunos.

¿Quiénes se ven afectados por los cambios en ANSES?

Las personas que no pueden jubilarse debido a la eliminación de la moratoria tendrán dificultades para obtener la pensión por viudez. Como opción, pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que otorga el 80% del haber mínimo jubilatorio.

Sin embargo, las personas que cobren la PUAM no podrán acceder a la pensión por viudez, aunque su pareja fallecida haya realizado aportes jubilatorios suficientes.

En ese sentido, la PUAM es hoy la opción disponible para los adultos mayores que ya no pueden trabajar y no cumplen los requisitos para acceder a una jubilación, ahora que no se pueden compensar los años de aportes faltantes para llegar a los 30 exigidos. Este beneficio les garantiza un ingreso mensual, cobertura médica y otros derechos de la seguridad social.

Requisitos para ser beneficiario de la pensión por viudez

Para quienes se hayan jubilado bajo el régimen tradicional SIPA, la pensión por viudez sigue siendo accesible bajo estas condiciones:

Cónyuge : tiene que presentar una partida de matrimonio actualizada, expedida por el Registro Civil con fecha posterior al fallecimiento del trabajador.

: tiene que presentar una actualizada, expedida por el Registro Civil con fecha posterior al fallecimiento del trabajador. Conviviente : debe acreditar al menos 5 años de convivencia previa al fallecimiento, o 2 años si tuvieron hijos en común.

: debe acreditar al menos previa al fallecimiento, o 2 años si tuvieron hijos en común. Hijos: tienen derecho a la pensión si son menores de 18 años, solteros y no perciben otra prestación. Para hijos con discapacidad, no rige límite de edad.

Montos y calendario de pagos para beneficiarios de PUAM en agosto 2025

Haber mensual: $251.444,30

$251.444,30 Bono extraordinario : $70.000

: $70.000 Total a cobrar: $321.444,30

Fechas de pago según terminación del DNI

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Quiénes pueden solicitar la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que no reciben ningún otro ingreso previsional, como una jubilación.

Requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia previa en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo, ya sea de organismos nacionales, provinciales, municipales o de cajas especiales. En caso de percibir una, se debe renunciar antes de iniciar el trámite.

Mantener la residencia en el país después de solicitar la pensión.

Cómo hacer el trámite

Quien cumpla los requisitos: