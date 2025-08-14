La jubilación del monotributista será distinta según el aporte de la categoría, y se calcula con un criterio diferente que para la relación de dependencia

Los monotributistas pagan un aporte jubilatorio bajo y se pregunta cuál será su haber el día que se retire y en qué coincide con la jubilación de un trabajador en relación de dependencia.

"En torno a lo que tiene que ver con los aportantes al régimen general o el simplificado del Monotributo, la gran pregunta es cual es el monto del haber al momento del alta del beneficio", precisa la especialista en previsión social Marcela Fernández Cerone.

Cuál es la jubilación del monotributista

Los requisitos para la jubilación en el Monotributo siguen siendo los mismos que si estuviéramos hablando de una relación de dependencia, es decir varones 65 años con 30 a los de aportes y mujeres con 60 con 30 años de aportes, indica Fernández Cerone.

En el aspecto contributivo también coinciden el régimen general y del Monotributo.

El monto, asimismo, se rige por las misas reglas que los trabajadores en relación de dependencia, salvo que el monto del alta del beneficio va a estar íntimamente relacionado con la categoría en la que realizo los aportes.

La jubilación del monotributista estará también sujeto a la ley de movilidad.

Los aportantes el régimen simplificado de categoría A en este mayo 2025 cobraran la jubilación mínima.

En julio de 2025, la jubilación mínima fue de $309.294,80. Además, los jubilados que cobraban el haber mínimo recibieron un bono de $70.000, lo que elevó el total a $379.294,80.

Este monto resultó de un aumento del 1,5% aplicado según la fórmula de movilidad jubilatoria que ajusta los haberes mensualmente por la inflación.

Cómo se calcula la jubilación inicial

En la relación de dependencia, en el cálculo del ingreso base se toman los últimos montos de las 120 últimas remuneraciones.

En tanto, el caso del Monotributo y en el caso de los autónomos, para el cálculo del ingreso base se estipulan sobre una renta presunta.

"En ambos casos, es importante tener en cuenta la importancia de lo que se denomina hacer una proyección, es decir, tomar conciencia del momento en el que uno va a iniciar la jubilación sobre que tipos de aportes entrarían a consideración del expediente", afirma Fernández Cerone.

"Así se podrá establecer un monto que el futuro jubilado percibará", advierte.

"Lógicamente, esto es de suma importancia dado que se debe pensar y repensar el haber previsional como sostén de la vida en la pasividad. Para poder organizar opciones siempre lo aconsejable es el análisis previo de la situación previsional", advierte.

"Cuanto más temprano se realiza este análisis, es mucho más alta la posibilidad de variar el ingreso de las futuras jubilaciones", remarca.

Cuál es el aporte jubilatorio en el Monotributo

Los requisitos del Monotributo para jubilarse son los mismos que en el régimen previsional general, pero la jubilación inicial no se calcula con el aporte de los últimos 10 años sino con un cálculo de renta presunta, igual que en el caso de los autónomos.

Los valores del aporte jubilatorio (componente SIPA) del Monotributo que se pagaron en agosto de 2025 son los siguientes, ya que la actualización semestral entró en vigencia a partir de ese mes:

Categoría A: $13.663,17

Categoría B: $15.029,49

Categoría C: $16.532,44

Categoría D: $18.185,68

Categoría E: $20.004,25

Categoría F: $22.004,67

Categoría G: $30.807,36

Categoría H: $43.130,31

Categoría I: $60.382,43

Categoría J: $84.535,40

Categoría K: $118.349,60

Qué pasará con el Monotributo y la reforma previsional

En torno a todo lo que se está debatiendo en la actualidad sobre el futuro de las jubilaciones hay que tener algunos conceptos claros, afirma Fernández Cerone, y considera:

En principio no podemos hacer futurología es decir no podemos pensar en lo que se está debatiendo; en lo que tiene que ver con jubilaciones perder tiempo y dejar de aportar puede complicar el futuro previsional de los titulares con derecho a solicitar una prestación.

Todo lo que sabemos hoy, que son los grandes temas que se están tratando es que se habla de proporcionalidad, en cuyo caso los requisitos serían diferentes a los que solicita la ley fundamental que nos rige hoy que es la 24241, luego hablamos de modificación de la edad de PUAM, luego la modificación de la edad jubilatoria.

Estos son todos temas que no dejan de crear más incertidumbre que proporcionar certezas y que pueden modificar los parámetros de la jubilación de los monotributistas tanto como de los trabajadores en relación de dependencia y de quienes trabajan en negro.