El Gobierno nacional anunció que en septiembre de 2025 las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales subirán un 1,9%, siguiendo la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados

Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $320.220,69, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $256.150,11, mientras que la Pensión No Contributiva alcanzará los $224.123,50.

Además, los beneficiarios con haberes inferiores a $390.220,69 recibirán nuevamente un bono de $70.000. De este modo, los montos totales serán:

Jubilación mínima con bono : $390.220,69

: $390.220,69 PUAM: $326.150,11

$326.150,11 Pensión No Contributiva: $294.123,50

Hasta el momento, las fechas exactas de pago para septiembre no fueron anunciadas.

Recordatorio: aumentos y bonos de agosto

En agosto, las prestaciones recibieron un aumento del 1,62%. Quienes perciben la jubilación mínima más el bono de $70.000 alcanzaron un total de $384.305,37. Las prestaciones que no superaban ese monto recibieron un bono proporcional para equiparar la cifra.

Con el bono incluido, las pensiones quedaron así:

PUAM : $321.444,30

: $321.444,30 Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $290.013,76

$290.013,76 Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: los pagos se realizarán según el último número del DNI, entre el 8 y 21 de agosto.

los pagos se realizarán según el último número del DNI, entre el 8 y 21 de agosto. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : pagos del 22 al 28 de agosto, según terminación de DNI.

: pagos del 22 al 28 de agosto, según terminación de DNI. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 22 de agosto, según DNI.

del 8 al 22 de agosto, según DNI. Asignación por Embarazo (AUE): del 11 al 25 de agosto, según DNI.

del 11 al 25 de agosto, según DNI. Asignación por Prenatal y Maternidad: del 11 al 18 de agosto, según terminación de DNI.

del 11 al 18 de agosto, según terminación de DNI. Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): primera quincena del 11 de agosto al 10 de septiembre; segunda quincena del 22 de agosto al 10 de septiembre.

primera quincena del 11 de agosto al 10 de septiembre; segunda quincena del 22 de agosto al 10 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 14 de agosto, según terminación de DNI.

del 8 al 14 de agosto, según terminación de DNI. Asignaciones Familiares de PNC: del 8 de agosto al 10 de septiembre, todas las terminaciones.

del 8 de agosto al 10 de septiembre, todas las terminaciones. Prestación por Desempleo – Plan 1: del 22 al 28 de agosto, según DNI.

del 22 al 28 de agosto, según DNI. Prestación por Desempleo – Plan 2: del 31 de julio al 11 de agosto, todas las terminaciones.

Cómo es el trámite para que un jubilado elija una prepaga en lugar del PAMI en agosto 2025

En varias ocasiones, las obras sociales o prepagas rechazan la continuidad de los jubilados debido a que los adultos mayores suelen requerir más servicios. Sin embargo, los jubilados tienen el derecho de reclamar e insistir para continuar en la obra social que elijan.

Se suele pensar que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es obligatorio, pero por ley, la afiliación es voluntaria y opcional. Hay que tener en cuenta que, al momento de aprobarse la jubilación, se inicia automáticamente el trámite para pasarse al PAMI. Por eso, es necesario indicar que se desea continuar en la obra social antes de que finalice el proceso.

Los aportes de obra social que se derivan a la Anses y luego al PAMI pueden ser redirigidos nuevamente a la obra social. Si un jubilado se afilia al PAMI, pierde por completo su afiliación a la obra social y deberá esperar para poder cambiarse.

Además, ingresar a una obra social como adulto mayor puede ser complicado, ya que las obras sociales suelen poner obstáculos o cobrar tarifas más altas a los jubilados que desean afiliarse.

Además, los jubilados deben asegurarse de elegir una obra social que esté en la lista de las 80 habilitadas. Es importante tener en cuenta que estas suelen ofrecer solo prestaciones básicas, por lo que se recomienda seguir afiliado a la obra social habitual y evitar el cambio.

¿Cómo transferir los aportes de PAMI a una obra social?

Los trabajadores en relación de dependencia cuyos aportes van a una obra social, al jubilarse, pueden continuar derivando esos aportes a la misma obra social. Lo mismo ocurre con los monotributistas: después de jubilarse, los aportes pueden seguir siendo dirigidos a la misma obra social.

in embargo, es crucial que, al tramitar la jubilación, no se den de alta en el PAMI, ya que de hacerlo perderían la posibilidad de mantener su obra social.

Aquellos que estaban afiliados a una empresa de medicina prepaga pueden conservar sus servicios de salud sin que importe su afiliación al PAMI, el cual seguirá recibiendo sus aportes. En este caso, será necesario mantener la afiliación al PAMI y pagar la cuota mensual correspondiente a la prepaga para garantizar la continuidad de los servicios.