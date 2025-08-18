  • 18/8/2025

Cuánto cobra por hora una niñera en agosto

Ya rige el nuevo aumento de sueldo al que arribó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Cuánto cobra por hora y por mes una niñera
iProfesional | Impuestos | Salarios
Por HG
18/08/2025 - 06:43hs
Cuánto cobra por hora una niñera en agosto

No son pocas las familias que se preguntan el costo por hora y por mes de una niñera en agosto 2025.

Cuánto cobra una niñera por hora y por mes en agosto 2025

Para comenzar a responder esta pregunta, vale tener presente que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares arribó a un nuevo acuerdo salarial donde se pactó un aumento del 6,5% para el período que va de febrero a septiembre, desglosado en 3,5% sobre los mínimos de enero de 2025. Además, se suman tres pagos más de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. El acuerdo ya fue publicado en el Boletín Oficial. Por lo tanto, ya se sabe cuánto ganará por hora y por mes una niñera en agosto 2025.

En lo que refiere al valor de la hora y del mes de las niñeras de agosto 2025, el acuerdo salarial ya oficializado establece lo siguiente:

Sueldo niñera con retiro:

  • Agosto: $412.516 mensual / $3.261 por hora

Sueldo niñera sin retiro:

  • Agosto: $459.534 mensual / $3.646 por hora

Cómo se paga el nuevo aumento de las empleadas domésticas

Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo

  • Julio 2025: +4,535%
  • Agosto 2025: +5,580%
  • Septiembre 2025: +6,636%

Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales

A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):

1. Supervisor/a

Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.

Con retiro:

  • Enero: $430.878 / $3.454 hora
  • Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora
  • Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora
  • Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora
  • Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora

Sin retiro:

  • Enero: $479.950 / $3.783 hora
  • Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora
  • Julio: $501.716 / $3.955 hora
  • Agosto: $506.733 / $3.994 hora
  • Septiembre: $511.800 / $4.034 hora

2. Personal para tareas específicas

Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.

Con retiro:

  • Enero: $400.310 / $3.270
  • Feb-junio: $414.320 / $3.385
  • Julio: $418.463 / $3.419
  • Agosto: $422.648 / $3.453
  • Septiembre: $426.874 / $3.487

Sin retiro:

  • Enero: $445.613 / $3.585
  • Feb-junio: $461.229 / $3.711
  • Julio: $465.841 / $3.748
  • Agosto: $470.499 / $3.785
  • Septiembre: $475.204 / $3.823

3. Caseros

Trabajan en vivienda en la que también residen.

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294

4. Asistencia y cuidado de personas

Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.

Con retiro:

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294

Sin retiro:

  • Enero: $435.246 / $3.454
  • Feb-junio: $450.480 / $3.575
  • Julio: $454.985 / $3.610
  • Agosto: $459.534 / $3.646
  • Septiembre: $464.129 / $3.682

5. Personal para tareas generales

Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.

Con retiro:

  • Enero: $351.233 / $2.863
  • Feb-junio: $363.526 / $2.963
  • Julio: $367.161 / $2.992
  • Agosto: $370.832 / $3.021
  • Septiembre: $374.540 / $3.051

Sin retiro:

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294
Temas relacionados
niñera agosto