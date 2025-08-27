ARCA publicó el manual sobre cómo liquidar Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia por el período 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el nuevo manual del Formulario 1359 versión 2.0, destinado a la liquidación del Impuesto a las Ganancias – cuarta categoría en relación de dependencia, o sea, para los trabajadores.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, esta herramienta será de aplicación obligatoria desde el período fiscal 2025, tanto para liquidaciones anuales, finales como informativas.

Cuáles son los cambios que trae esta versión del aplicativo

Entre los principales cambios de la versión 2.0 del formulario para liquidare el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores se encuentran los siguientes, enumera Blog del Contador:

Registro 1 (Cabecera): adaptación para identificar la nueva versión.

Registro 2 (Datos del trabajador): incorporación de dos campos adicionales para señalar si el empleado trabaja en el Poder Judicial y/o tiene una medida cautelar que lo excluya de retenciones.

Registro 4 (Remuneraciones exentas o no alcanzadas): se agregan campos específicos para reflejar ingresos exentos de trabajadores judiciales.

Registro 7 (Pagos a cuenta): se renombraron campos vinculados a percepciones de la RG 4815, ahora reemplazada por la RG 5617/2024, aunque sin cambios en el cálculo.

Registro 8 (Cálculo del impuesto): se adecua al ejercicio 2025 e incorpora un campo para declarar autoretenciones.

La versión 1.0 de esta herramienta se deberá utilizar solamente para generar e informar el período 2024, y el F. 1357 se utilizará para generar e informar los períodos 2018 a 2023, inclusive.

Cuáles son los plazos según el tipo de liquidación

El manual también precisa los plazos de presentación según el tipo de liquidación:

Anual: hasta el último día hábil de abril del año siguiente.

Final: dentro de los 5 días hábiles de producido el cese de la relación laboral.

Informativa: también dentro de los 5 días hábiles, en caso de inicio de otra relación laboral o cambios de agente de retención.

Asimismo, se detallan los formatos admitidos de archivos (TXT, ZIP o GZ), los controles de consistencia y los métodos de envío, ya sea mediante el servicio web "Presentación de DDJJ y Pagos" con clave fiscal o a través del webservice "Presentación de DDJJ – perfil contribuyente".

Con esta actualización, ARCA busca modernizar el proceso de liquidación, reforzar el control cruzado entre agentes de retención y trabajadores, y garantizar mayor certeza y transparencia en el impuesto a las Ganancias.