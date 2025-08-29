Un "adelanto de herencia" es en realidad una donación en vida que se considera un anticipo de lo que corresponderá en la sucesión

Un adelanto de herencia es en realidad una donación en vida que se considera un anticipo de lo que corresponderá en la sucesión. En este artículo te vamos a detallar los costos que representa un adelanto de herencia y cuáles son los impuestos a cancelar por el mencionado trámite.

En principio, vale dejar en claro que los costos no se aplican directamente al concepto de adelanto de herencia, sino a la sucesión y se debe considerar si el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), está vigente en la provincia del fallecido.

Adelantos de herencia: costos e impuestos a afrontar

Entrando en detalle, los costos del adelanto de la herencia incluyen honorarios profesionales (de abogados y escribanos), tasas judiciales, edictos, gestiones y otros gastos administrativos específicos, además de la posibilidad de un impuesto provincial en ciertas jurisdicciones como Buenos Aires, cuyo monto varía según la provincia y el parentesco con el causante.

Puntualmente, si se trata de una donación en vida, que es lo que se denomina un adelanto de herencia, los costos asociados son:

Honorarios del escribano: Necesarios para instrumentar la transferencia de bienes.

Certificados Registrales y gastos municipales: Requeridos para la transferencia de inmuebles u otros bienes registrados.

Inscripción y aportes obligatorios: Para registrar el cambio de titularidad del bien.

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB): Este impuesto se aplica a las transferencias gratuitas de bienes, tanto por causa de muerte como por actos entre vivos, y varía según la provincia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe el ITGB que grava estos actos.

Vale tener presente, que un adelanto de herencia es una donación, por lo que está sujeta a los impuestos y regulaciones de las donaciones, que pueden ser más gravosos que el impuesto a las herencias recibidas después del fallecimiento.

En efecto, el impuesto a la herencia o transmisión gratuita de bienes es cedido a las provincias, por lo que los montos, alícuotas y exenciones varían significativamente de una provincia a otra.

El costo final en impuestos dependerá del valor de los bienes y del grado de parentesco entre el donante y el donatario, existiendo mínimos exentos y alícuotas crecientes según estos factores.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el impuesto se aplica a inmuebles ubicados en el territorio, automotores radicados allí, divisas depositadas en bancos de la provincia y participaciones societarias de sociedades inscriptas en la provincia.

Adelantos de herencia: las ventajas

Existen múltiples motivos y ventajas que pueden llevar a una familia a decidir llevar adelanto el adelanto de una herencia. Entre los principales beneficios de adelantar la herencia / donar un inmueble se encuentran:

Evitar conflictos entre los herederos.

Ahorrar tiempo y dinero en comparación con un juicio sucesorio.

Decidir cómo y cuándo distribuir los bienes.

Proteger activos importantes, como propiedades o inversiones.

Usar instrumentos flexibles según las necesidades de cada caso.

Contemplar situaciones particulares, como herederos con discapacidad.

La clave reside en diseñar un plan a medida, que combine el marco legal con un análisis patrimonial y una mirada integral de cada familia.