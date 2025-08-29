La asignación familiar por hijo con discapacidad es un pago mensual otorgado por ANSES por cada hijo a cargo que tenga una discapacidad

La asignación familiar por hijo con discapacidad es un pago mensual otorgado por ANSES a quienes trabajan en relación de dependencia o a quienes cobran otras prestaciones como jubilación o monotributo, por cada hijo a cargo que tenga una discapacidad. El monto adicional refiere al dinero extra que se abona en comparación con la asignación por hijo no discapacitado.

Asignaciones familiares para personas con discapacidad: cómo tramitarla

Para tramitar la asignación familiar por hijo con discapacidad, debes tener tus datos actualizados en Mi ANSES, acreditar la discapacidad con un turno y presentar el certificado correspondiente, y la persona con discapacidad no tiene límite de edad para esta asignación.

Asignación familiar por hijo con discapacidad: ¿quiénes pueden cobrarla?

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de otras prestaciones de ANSES, como jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo.

Asignación familiar por hijo con discapacidad: ¿qué se necesita para solicitarla?

1. Tener los datos actualizados:

Asegúrate de que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén correctamente registrados en el sistema de Mi ANSES.

2. Acreditar la discapacidad:

Deberás solicitar un turno en la página de ANSES para realizar el trámite y presentar la documentación que acredite la discapacidad del hijo.

3. Presentar la documentación:

Se requiere el certificado de discapacidad vigente, la partida de nacimiento y el DNI del hijo.

4. Un medio de cobro:

Debes tener informado un medio para el cobro de la asignación.

Asignación familiar por hijo con discapacidad: características importantes

A diferencia de la asignación por hijo, esta prestación se otorga por cada hijo con discapacidad sin importar su edad.

Además, se debe tener presente que se cobra de por vida una vez que se acredita la discapacidad previamente.

Asignación familiar por hijo con discapacidad: montos vigentes

Ingreso familiar hasta $874.426: Zona normal $183.885 Zona 1$183.885 Zona 2 $275.560 Zona 3 $367.307 Zona 4 $367.307

Ingreso familiar entre $874.426,01 y $1.282.433: Zona normal $130.085 Zona 1 $177.376 Zona 2 $265.810 Zona 3 $354.299 Zona 4 $354.299

Ingreso familiar desde $1.282.433,01: Zona normal $82.101 Zona 1 $170.780 Zona 2 $255.958 Zona 3 $341.178 Zona 4 $341.178

Zona 1

Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.

Zona 2

Pcia. de Chubut.

Zona 3

Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.

Zona 4

Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.