Para retirar efectivo sin tarjeta de débito en Argentina, podés usar dos métodos principales: generar una orden de extracción con código QR desde la app de tu banco, ya sea Cuenta DNI o BNA+ entre otras opciones, y escanearlo en el cajero, o generar una orden de extracción con código y DNI que la persona que retira deberá ingresar junto con el código y su DNI en el cajero.

Es fundamental ingresar al menú de extracción sin tarjeta de la app de tu banco y seguir los pasos indicados para generar la orden correspondiente.

Cómo retirar efectivo sin tarjeta de débito: las opciones disponibles

Método 1: Retiro con Código QR (Ejemplo: Cuenta DNI)

Este método es ideal si vas a realizar la extracción vos mismo.

Generá la orden en la app: Abrí la app de tu banco (por ejemplo, Cuenta DNI) y buscá la opción "Extraer sin tarjeta" o "Extraer con código QR".

Ingresá el monto y escaneá: Ingresá el importe que querés retirar y confirmá la operación.

Acercate al cajero: En el cajero automático, seleccioná la opción de "Operaciones con QR".

Escaneá el código: Abrí el lector de QR en la app y escaneá el código que te mostrará el cajero.

Método 2: Orden de extracción con código y DNI (para vos o un tercero)

Este método sirve para generar un código de extracción que podés usar vos o enviárselo a otra persona para que retire el efectivo.

1. Generá la orden en la app:

Entrá a la sección de "Orden de extracción" en la app de tu banco (como BNA+ o la app del Banco Provincia).

2. Ingresá los datos:

Indicá el DNI de quien retirará el dinero (puede ser el tuyo), la cuenta de origen y el importe.

3. Compartí el código:

La app generará un código y datos de la orden que deberás compartir con la persona que realizará la extracción.

4. Retirá en el cajero:

La persona deberá dirigirse a un cajero, elegir la opción de "Retirar efectivo" o "Operaciones sin tarjeta", ingresar el DNI y el código de extracción generado.

Cómo retirar efectivo sin tarjeta de débito: el método más moderno vía NFC

Cada vez más bancos en Argentina están adoptando tecnologías de retiro sin tarjeta de débito física, usando el sistema NFC (Near Field Communication).

Con esta nueva modalidad, solo necesitás tu celular para retirar efectivo. Los pasos a seguir son los siguientes:

Acercás el celular al lector NFC del cajero.

Se sincronizan tus datos bancarios.

Ingresás tu PIN de seguridad para autorizar la operación.

Este sistema también es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, facilitando aún más el uso de cajeros sin necesidad de llevar una tarjeta encima.

De manera complementaria a la tecnología del NFC, algunos bancos están incorporando nuevas herramientas para agilizar y darle más seguridad a las operaciones:

Reconocimiento biométrico: se podrá usar huella digital o reconocimiento facial para validar transacciones.

Inicio de operaciones desde la app: vas a poder comenzar una extracción desde tu celular y completarla en el cajero.

Asistencia virtual paso a paso: los cajeros contarán con guías digitales para facilitar el uso de estas nuevas funciones.

Por lo tanto, ya existen múltiples opciones para retirar efectivo sin tarjeta de débito.