La Suprema Corte de Mendoza falló contra la presentación ilegítima de certificados médicos para alegar incapacidad laboral por parte de un trabajador

Uno de los grandes problemas que encuentran las empresas en materia del trabajo es el uso abusivo de certificados médicos para certificar una incapacidad laboral que les permita en definitiva exigir el pago de salarios de manera ilegítima y, en definitiva, una indemnización por despido sin causa.

En el caso "Martínez c/ Autotransportes Iselin SA", la Suprema Corte de Justicia de Mendoza pone límites con un fallo contundente a este uso abusivo de certificados médicos.

En qué consiste el fallo sobre incapacidad laboral

El trabajador, había estado con licencia por enfermedad psiquiátrica desde el 25/04/2022 hasta el 20/09/2022 por los certificados que le extendía su médico psiquiatra, describe Raúl Oyola, abogado laboralista, y explica:.

La firma Autotransportes Iselín SA efectuó control médico psiquiátrico donde la profesional contratada por la empresa entendió que el trabajador estaba en condiciones de trabajar, por lo que se solicitó la intervención de Junta Médica en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza.

La junta médica dictaminó que el trabajador se encontraba en condiciones psíquicas de retomar a sus tareas habituales, por lo que la empresa mediante escribano emplazó al trabajador a que se presentara a trabajar en su turno de trabajo, bajo apercibimiento de despedirlo con causa por abandono de trabajo.

El trabajador adujo no tener obligación de presentarse a trabajar en virtud que su psiquiatra le había renovado su licencia a partir del día siguiente al del dictamen de la Junta Médica.

Ante esa situación, la empresa despidió al trabajador por exclusiva culpa de este último por abandono de trabajo.

Qué dijeron los jueces sobre los certificados

En primera instancia, el juez de la Cámara 1 del Trabajo de San Rafael, Dante Granados, resolvió que el despido era justificado, rechazando los rubros derivados del despido y condenando en costas al trabajador, indica Oyola, y precisa:

El trabajador recurrió mediante recurso extraordinario a la Suprema Corte de Mendoza, quién este mes resolvió ratificando la validez del despido con causa realizado por Autotransportes Iselin SA, pero eximiendo de las costas al trabajador por haber tenido razón probable para litigar debido a la prescripción médica de su psiquiatra.

La importancia práctica del caso radica en la convalidación por parte del Máximo Tribunal de Mendoza, del despido con causa de un trabajador que a pesar de haberse determinado mediante una junta médica que estaba en condiciones de trabajar, insistía en continuar sin presentarse a sus tareas con fundamento en los certificados que le extendía su psiquiatra.

Lamentablemente, son reiterados los casos donde pymes, empresas o negocios familiares se encuentran con que trabajadores adquieren certificados médicos psiquiátricos otorgando extensas licencias (promedio de 30 días cada certificado), debiendo soportar el empleador el pago del salario del empleado más las cargas sociales cuando en realidad no tienen ninguna patología médica.

Cuál es el argumento central del fallo de Corte

La sentencia de la Suprema Corte de Mendoza se basó en los siguientes argumentos, señala Oyola:

"Cuando existe discrepancia entre el diagnóstico del médico del trabajador y el profesional que efectúa el control en representación del empleador, no cabe otorgar preeminencia a una opinión o certificado médico sobre otro".

"La actitud del trabajador deviene contraria a los deberes genéricos de colaboración, solidaridad y buena fe que deben presidir las relaciones laborales al pretender desconocer el resultado de la junta médica e insistir en la licencia otorgada por su médico tratante, cuando precisamente la discrepancia entre este último y el médico de la empresa, fue lo que motivó la intervención del organismo oficial".

En definitiva, la Suprema Corte pone límites al uso abusivo de certificados médicos, máxime como en el caso en cuestión, donde el trabajador pretendía no seguir trabajando basándose en un certificado médico psiquiátrico cuya patología había quedado desvirtuada por la Junta Médica administrativa, por lo que consideró justificado el abandono del trabajo.

Este fallo marca el norte respecto a la forma en que deben actuar profesionales y empresas frente al uso abusivo de certificados, además de desmitificar la creencia que el trabajador siempre gana en los procesos laborales, concluye Oyola.