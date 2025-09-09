Hoy vence la cuarta cuota del Impuesto Automotor bonaerense y ARBA ofrece un descuento para pagos sin deuda y débito automático

El plazo para abonar la cuarta cuota del Impuesto Automotor bonaerense y acceder a un descuento del 10% vence este martes 9 de septiembre, de acuerdo al cronograma estipulado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El organismo recordó que los contribuyentes bonaerenses que no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, tienen una bonificación de hasta el 10% en el pago del tributo.

En las opciones para efectuar el pago predominan las vías digitales. Una alternativa es abonar desde la web de ARBA con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico, el cual se encuentra vigente hasta el vencimiento de la cuota. Por otro lado, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherir los impuestos al débito automático para obtener el descuento

ARBA permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito. Esta opción, que otorga el beneficio del 10% de descuento está disponible para todos los impuestos patrimoniales y alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe:

Ingresar en la web del organismo en la sección " Autogestión " con CUIT y Clave CIT

" con CUIT y Clave CIT Seleccionar " Gestión de Débitos Automáticos " en el menú lateral derecho

" en el menú lateral derecho Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción "Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)" o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.