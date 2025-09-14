La Anses actualizó las Pensiones No Contributivas de septiembre 2025, con aumento por inflación y continuidad del bono previsional para los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los montos de las Pensiones No Contributivas de septiembre 2025, ajustados según el último índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además del ajuste por precios, los beneficiarios continuarán recibiendo el bono previsional de $70.000, pagado en su totalidad a quienes perciben la mínima y de forma proporcional hasta un tope de $390.277,18 para haberes mayores.

Pensión por Invalidez: cuánto se recibe y cuándo se aplicará el aumento

El aumento es del 1,90%, equivalente a la suba de precios de julio. Los ajustes se calculan con dos decimales, garantizando el valor exacto actualizado de cada prestación.

En septiembre, los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez recibirán un haber de $224.194,02, que, sumado al bono de $70.000, eleva el total a $294.194,02.

Desde que entró en vigor la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los incrementos de jubilaciones, pensiones y asignaciones se aplican mensualmente y se calculan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Quiénes pueden acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Esta pensión está dirigida a quienes no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se requiere el Certificado Médico Oficial (CMO) de hospitales públicos.

Para acceder, los solicitantes deben:

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial (CMO)

o más mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) Tener hasta 65 años de edad

de edad Ser argentinos nativos, naturalizados o residentes en el país (los extranjeros necesitan demostrar 10 años de residencia continua, mientras que, para menores, los padres o tutores deben acreditar 3 años de residencia continua).

en el país (los extranjeros necesitan demostrar 10 años de residencia continua, mientras que, para menores, los padres o tutores deben acreditar 3 años de residencia continua). No se puede percibir jubilación ni pensión, y en el caso de menores, los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.

Además, se exige un informe catastral con sello del organismo emisor a nombre del solicitante o, para menores, de sus padres o tutores (requisito válido solo para residentes de Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego). Asimismo:

Es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, ya sea en relación de dependencia, autónoma o monotributista (general o social).

(general o social). Quienes perciban la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo dejarán de recibirlas al otorgarse la pensión, pasando a cobrar en su lugar las Asignaciones Familiares por Hijo o Prenatal, según corresponda.

La pensión equivale al 70% de una jubilación mínima, garantizando un ingreso básico para quienes se encuentran imposibilitados de trabajar.

Cómo realizar el trámite

La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral se puede solicitar de manera online a través de mi ANSES web o la app mi ANSES, o de forma presencial, con turno previo en la oficina correspondiente.

Paso a paso

Ingresá a mi ANSES

Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés crearla al momento.

Solicitá la PNC por Invalidez Laboral

En el menú de mi ANSES, seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y seguí las instrucciones.

y seguí las instrucciones. Una vez iniciada, podrás realizar el seguimiento y otros trámites a través de mi ANSES o la app.

Para consultas o gestiones presenciales, podés acudir a la oficina de ANDIS, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, CABA, con turno previo.