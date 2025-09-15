Rebaja del Impuesto a las Ganancias, RIGI para el sector productivo e impuesto al cheque a cuenta, las puntas de lanza de la reforma impositiva de la UIA

Mientras el Gobierno dejó trascender que parte de su intento por recuperar iniciativa política sería anunciar las nuevas reformas impositiva y laboral, la Unión Industrial Argentina (UIA) pule los últimos detalles de su propuesta, que incluye la rebaja de Impuesto a las Ganancias y un RIGI para el sector productivo.

La UIA, bajo la presidencia de Martín Rapallini, también plantea una reforma laboral que prevea recuperar los beneficios del Decreto 70 que fueron judicializados y que cambie las condiciones de las enfermedades e incapacidades laborales por un sistema que evite el uso indebido del régimen de riesgos del trabajo.

Cómo es la reforma impositiva de la UIA

Según pudo saber iProfesional, la concepción general de la UIA es que, si va a haber una reforma tributaria, debe tender a que el sector transables recupere la competitividad.

Para cumplir esta meta, es necesario que baje la presión tributaria al sector productivo, eliminando los impuestos distorsivos, afirman los industriales.

Al respecto, hacen hincapié en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, el que consideran que debería ser eliminado o tomado a cuenta de IVA y Ganancias para todo el sector industrial hasta que se converja a la eliminación total.

En el Impuesto a las Ganancias, la UIA exige que bajen las alícuotas para las empresas, que hoy están en el 35%, al promedio de la OCDE que es de 25%.

Cómo sería la nueva promoción al sector productivo

Por otra parte, la UIA advierte sobre la necesidad de que haya promoción de inversiones no solo para las de mayor cuantía.

Así, pide un esquema de promoción de inversión similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de IVA

Además, un RIGI brindaría seguridad jurídica a las empresas, al establecer una serie de beneficios y garantías que se mantienen estables a lo largo del tiempo, más allá de los cambios políticos

Qué piden para el comercio exterior y las provincias

En materia de comercio exterior, los industriales piden la eliminación de las retenciones a las exportaciones y revisión de los reintegros, para promover una mayor salida exportadora con valor agregado.

También apuntan a la presión fiscal subnacional, con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales, para lo que exigen un abordaje integral. Enfatizan que la reforma que la reforma debe empezar en el ámbito nacional, pero siempre se requerirá un esfuerzo compartido entre Nación y provincias.

La UIA concluye su propuesta de reforma tributaria afirmando que reducir la presión fiscal del sector formal, al que la industria aporta una parte clave, aumentará la recaudación por el aumento de la actividad y el crecimiento del PBI.

Qué reforma laboral proponen los industriales

En cuanto a la reforma laboral, la UIA pide replantear las normas que el Gobierno incluyó en el DNU 70, su primer intento de modificar las reglas de juego en el mundo del trabajo.

En tal sentido, piden mejoras en el proceso de registración, sistema de avisos y simplificación registral.

El punto clave, de todos modos, es la ley de riesgos del trabajo, para lo que piden abrir una mesa de discusión con todos los actores.

Para los industriales, hay que mejorar muchísimo la generación de las comisiones médicas y el relacionamiento entre el baremo (medida de los niveles de incapacidad) y el resultado de su aplicación.

También es trascendental para el sector industrial revisar los plazos de las licencias, los preavisos y la convalidación de certificados médicos.

Afirman que se trata de conseguir un sistema virtuoso, que sirva a los efectos de cubrir los riesgos del trabajo, pero evitando el uso indebido del sistema.

De esta manera, la UIA redacta sus propias propuestas de reformas impositiva y laboral, cuando el Gobierno habla de anunciar sus proyectos en la materia para retomar la iniciativa política tras la derrota de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.