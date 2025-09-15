Inspecciones al Monotributo: qué datos cruza ARCA y cómo evitar sanciones

El Monotributo está bajo la mira de ARCA para perseguir el "enanismo fiscal", y hay que saber cómo defenderse ante una inspección, para evitar sanciones

Las inspecciones en el Monotributo vienen en aumento, ya que ARCA persigue el "enanismo fiscal" de quienes se refugian en categorías inferiores a sus ingresos. Por esto, es necesario saber qué mira el organismo recaudador para protegerse legalmente y evitar ser recategorizado o excluido, lo que conlleva sanciones, como retroactividad, intereses y multas.

En concreto, si sos monotributista y recibiste una notificación de ARCA con una misteriosa "OI" o formulario 8000, vas a ser inspeccionado por el organismo recaudador y corrés el peligro que la exclusión del Monotributo o ser recategorizado.

Por qué ARCA inspecciona al monotributista

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene sistemas informáticos que detectan inconsistencias entre tu nivel de facturación declarado y en los siguientes conceptos, enumera Sosa:

Consumos con tarjeta o cuentas bancarias.

o cuentas bancarias. Bienes registrables ( autos, propiedades ).

). Actividad en redes o ecommerce.

Relaciones laborales o comerciales (proveedores, clientes, etc.).

Si algo no cierra, puede emitir una OI e iniciar una revisión que puede terminar en la exclusión del Monotributo y el pase al Régimen General de IVA, Ganancias y autónomos, con retroactividad, intereses y sanciones, subraya Sosa.

Qué es una OI (Orden de Intervención)

La Orden de Intervención es el documento interno de ARCA que inicia formalmente una inspección. Es como la "autorización judicial" del fisco, indica Agustin S. Sosa, CEO Tributo Simple.

Este documento define qué va a revisar (por ejemplo, los ingresos de los últimos 3 años), qué impuestos están bajo la lupa (en este caso, Monotributo), y quiénes son los inspectores asignados, indica.

Se notifica generalmente con el Formulario 8000, donde ARCA comunica que sos objeto de fiscalización y que te acerques a responder requerimientos o presentar documentación, precisa.

Formularios clave en una inspección del Monotributo

Durante el proceso, ARCA (EX AFIP) puede utilizar varios formularios, señala Sosa:

F. 8000: te informa que comenzó una inspección. Requiere atención inmediata.

F. 8400: Acta de inspección donde se asientan observaciones presenciales o verbalizaciones.

F. 8600/I: Requerimiento formal por escrito para que entregues documentación en un plazo determinado.

Cómo defenderte ante una inspección

Sosa precisa los siguientes pasos en la defensa ante una inspección de ARCA en el Monotributo:

Respondé siempre dentro de los plazos legales (generalmente 10 días hábiles). Presentá toda la documentación respaldatoria: extractos bancarios, contratos, constancias de compras, entre otros. Asesorate con un experto: responder mal puede ser peor que no responder. Pedí acceso al expediente: tenés derecho a ver la OI y los fundamentos de la fiscalización. Si corresponde, apelá la exclusión con fundamentos sólidos (por ejemplo, si se basaron en datos erróneos).

Qué recomiendan los expertos

Si recibís una notificación o requerimiento, no lo ignores. El silencio o la falta de respuesta puede usarse en tu contra y facilitar que ARCA avance con sanciones automáticas, advierte Sosa.

En muchos casos, una buena estrategia documental y técnica permite cerrar inspecciones sin consecuencias graves, o al menos limitar el impacto económico, afirma.

ARCA está enviando numerosas órdenes de inspección a monotributistas y hay que saber cómo responder y defenderse en estos casos.

Las inspecciones del Monotributo no son aleatorias. Están basadas en cruce de datos y algoritmos. Pero también pueden contener errores. Con conocimiento, organización y asesoramiento, se puede enfrentar una OI con confianza, concluye Sosa.