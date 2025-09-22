Aumento y bono para empleados de comercio: cómo se liquida el sueldo de septiembre

La suba salarial se traduce en un 6%, que se abona de manera escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorga un bono mensual

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo liquidar el sueldo de septiembre 2025 luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono.

La suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorgará una suma fija no remunerativa mensual (bono).

Con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:

1% a partir del mes de julio;

1% a partir del mes de agosto;

1% a partir del mes de septiembre;

1% a partir del mes de octubre;

1% a partir del mes de noviembre y

1% a partir del mes de diciembre.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.

Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).

Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.

Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos

Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).

bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto). Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994

Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062

Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131

Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413

Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525

Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637

Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:

Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827

Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982

Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137

Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A:

Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:

Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759

Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080

Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401

Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044

Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:

Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117

Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510

Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904

Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A:

Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:

Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033

Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210

Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387

Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740

Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:

Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325

Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740

Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155

Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

Enero 2026: $1.143.985

Por lo tanto, estos son los valores que se deben considerar al momento de liquidar los sueldos de los empleados de comercio.