Aumento y bono para empleados de comercio: cómo se liquida el sueldo de septiembre

La suba salarial se traduce en un 6%, que se abona de manera escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorga un bono mensual
iProfesional | Impuestos | Comercio paritaria
Por HG
22/09/2025 - 08:17hs
Aumento y bono para empleados de comercio: cómo se liquida el sueldo de septiembre

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo liquidar el sueldo de septiembre 2025 luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono.

La suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorgará una suma fija no remunerativa mensual (bono).

Con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:

  • 1% a partir del mes de julio;
  • 1% a partir del mes de agosto;
  • 1% a partir del mes de septiembre;
  • 1% a partir del mes de octubre;
  • 1% a partir del mes de noviembre y
  • 1% a partir del mes de diciembre.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

  • Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
  • Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
  • Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
  • Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos

  • Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).
  • Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

  • Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
  • Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
  • Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
  • Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
  • Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
  • Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

  • Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
  • Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
  • Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
  • Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
  • Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
  • Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:

  • Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
  • Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
  • Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
  • Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
  • Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
  • Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:

  • Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
  • Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
  • Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
  • Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
  • Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
  • Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:

  • Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
  • Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
  • Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
  • Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
  • Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
  • Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A:

  • Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
  • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
  • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
  • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
  • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:

  • Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
  • Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
  • Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
  • Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
  • Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
  • Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:

  • Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
  • Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
  • Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
  • Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
  • Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
  • Enero 2026: $1.143.985

Por lo tanto, estos son los valores que se deben considerar al momento de liquidar los sueldos de los empleados de comercio.

Temas relacionados
sueldo septiembre comercio