Sueldo empleada doméstica: cuánto cobra por hora una niñera en septiembre

Ya rige el nuevo aumento de sueldo al que arribó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Cuánto cobra por hora y por mes una niñera
22/09/2025 - 09:34hs
No son pocas las familias en donde trabajan ambos padres que se preguntan el costo por hora y por mes de una niñera en septiembre 2025.

Para comenzar a responder esta pregunta, vale tener presente que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares arribó a un nuevo acuerdo salarial donde se pactó un aumento del 6,5% para el período que va de febrero a septiembre, desglosado en 3,5% sobre los mínimos de enero de 2025. Además, se suman tres pagos más de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. El acuerdo ya fue publicado en el Boletín Oficial. Por lo tanto, ya se sabe cuánto ganará por hora y por mes una niñera en septiembre 2025.

En lo que refiere al valor de la hora y del mes de las niñeras de septiembre 2025, el acuerdo salarial ya oficializado establece lo siguiente:

Sueldo niñera con retiro:

  • Septiembre: $416.641 / $3.294

Sueldo niñera sin retiro:

  • Septiembre: $464.129 / $3.682

Cómo se paga el nuevo aumento de las niñeras

Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo que alcanza a las niñeras

  • Julio 2025: +4,535%
  • Agosto 2025: +5,580%
  • Septiembre 2025: +6,636%

Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales

A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):

1. Supervisor/a

Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.

Con retiro:

  • Enero: $430.878 / $3.454 hora
  • Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora
  • Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora
  • Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora
  • Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora

Sin retiro:

  • Enero: $479.950 / $3.783 hora
  • Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora
  • Julio: $501.716 / $3.955 hora
  • Agosto: $506.733 / $3.994 hora
  • Septiembre: $511.800 / $4.034 hora

2. Personal para tareas específicas

Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.

Con retiro:

  • Enero: $400.310 / $3.270
  • Feb-junio: $414.320 / $3.385
  • Julio: $418.463 / $3.419
  • Agosto: $422.648 / $3.453
  • Septiembre: $426.874 / $3.487

Sin retiro:

  • Enero: $445.613 / $3.585
  • Feb-junio: $461.229 / $3.711
  • Julio: $465.841 / $3.748
  • Agosto: $470.499 / $3.785
  • Septiembre: $475.204 / $3.823

3. Caseros

Trabajan en vivienda en la que también residen.

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294

4. Asistencia y cuidado de personas

Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.

Con retiro:

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294

Sin retiro:

  • Enero: $435.246 / $3.454
  • Feb-junio: $450.480 / $3.575
  • Julio: $454.985 / $3.610
  • Agosto: $459.534 / $3.646
  • Septiembre: $464.129 / $3.682

5. Personal para tareas generales

Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.

Con retiro:

  • Enero: $351.233 / $2.863
  • Feb-junio: $363.526 / $2.963
  • Julio: $367.161 / $2.992
  • Agosto: $370.832 / $3.021
  • Septiembre: $374.540 / $3.051

Sin retiro:

  • Enero: $390.567 / $3.089
  • Feb-junio: $404.388 / $3.197
  • Julio: $408.432 / $3.229
  • Agosto: $412.516 / $3.261
  • Septiembre: $416.641 / $3.294
