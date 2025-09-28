Juicio de reajuste para Jubilados: cuándo conviene iniciarlo y cuánto se puede ganar

Una pregunta que se hacen muchos jubilados refiere a la conveniencia -o no- de iniciar un juicio por reajuste jubilatorio. En este artículo, la respuesta

En la Argentina, no son pocos los jubilados que se preguntan si conviene -o no- iniciar un juicio por reajuste jubilatorio. En este artículo, te vamos a dar la respuesta.

Como primera aproximación y regla general, vale tener presente que conviene iniciar un juicio de reajuste previsional si tu haber se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o si la ANSES te pagó un haber menor al 82% de tus últimos sueldos actualizados, o por un incorrecto cálculo de aportes o topes de jubilación.

Expertos estiman que como resultado del juicio podés ganar desde un 40% hasta la corrección de tu beneficio, pero el monto exacto depende de cada caso en particular. Es crucial consultar a un abogado previsional para que analice el caso y guíe el proceso.

¿Cuándo conviene iniciar el juicio de reajuste jubilatorio?

Cálculo incorrecto de la jubilación:

La forma más común de iniciar un juicio es cuando la ANSES no aplicó correctamente la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, ya sea por no considerar todos los aportes, por haber aplicado topes que no correspondían, o por haber utilizado un haber de referencia incorrecto.

Jubilación no conforme a la Ley:

Si tu jubilación es inferior al 82% del valor de tus últimos sueldos, es una clara señal de que podrías iniciar un juicio para reajustar tu haber.

Bajas por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil:

Si la ANSES te pagó un monto igual o inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, es una situación que requiere un análisis para iniciar un reclamo judicial.

Juicio de reajuste jubilatorio: el retroactivo de los haberes

Además del reajuste del haber mensual, se puede reclamar el pago de los retroactivos (la diferencia entre lo que cobraste y lo que te correspondía) desde dos años antes de la notificación de la demanda.

El monto de la ganancia es variable y depende de:

La fecha en que te jubilaste.

Los aportes que registras.

La normativa vigente al momento del reclamo.

Si existe o no una sentencia firme.

Juicio de reajuste jubilatorio: pasos a seguir

1. Sacar un turno en ANSES para solicitar personalmente el detalle del beneficio, donde figuran las remuneraciones y en qué condiciones se dio inicio a la jubilación, siempre y cuando esta información no la tenga ya en su poder el jubilado.

2. Con esta información, acudir a un abogado para que calcule cuánto debería estar cobrando el jubilado con base en Sus aportes y años de antigüedad. La cuenta, muy compleja de realizar por cuenta propia, se procesa con sistemas informáticos específicos de cálculo previsional.

3. En el caso de estar cobrando mal, se evalúa el nuevo haber que tiene que recibir el jubilado, así como el retroactivo que se le debe por las diferencias e intereses.

4. Se presenta un reclamo administrativo de reajuste de haberes jubilatorio a ANSES para que resuelva el problema.

5. Si en 120 días no se soluciona, se inicia un juicio contra la ANSES.

El juicio sólo lo pueden iniciar quienes se jubilaron hasta marzo de 2018, cuando todavía existía un vacío legal. Para quienes se jubilaron a partir de esa fecha ya existe una ley que dice cómo debe hacerse el cálculo, por lo que el reclamo no tiene lugar. El proceso puede llegar a durar entre 5 y 7 años para ser cobrado.

La mayoría de los abogados cobra honorarios sólo si el jubilado termina accediendo al reajuste. Es un porcentaje del total que recibirá el beneficiario al final del juicio