Qué hacer si tu haber jubilatorio es menor al que te corresponde

Los jubilados que cobran un haber menor al que les corresponde deben seguir una serie de pasos para solucionar el error. Cómo hacer el reclamo

Los adultos mayores que están cobrando una jubilación menor a la que les corresponde tienen a mano un mecanismo que les permite reclamar​ ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cobrar lo correcto junto al retroactivo correspondiente.

Se trata del reajuste de haberes. Puntualmente, es un mecanismo mediante el cual la ANSES corrige el monto del haber jubilatorio, tanto hacia adelante como en forma retroactiva.

El reajuste de haberes retroactivos de ANSES se puede iniciar por:

1. Error en la fecha inicial de pago.

El error puede haberse producido en:

La determinación de la fecha de cese.

La determinación de la fecha que adquiere derecho.

La fecha del hecho generador (invalidez, muerte, nacimiento).

El período de prescripción.

La fecha de solicitud de la prestación.

Los plazos de determinación de deuda de autónomos en SICAM.

2. Error en la liquidación.

El error puede haberse producido en:

La aplicación de aumentos o de un período de servicios.

La categoría de autónomos.

Un período desempeñado en relación de dependencia.

Las remuneraciones certificadas.

El haber cuando hay aportes en servicios en relación de dependencia y autónomos (mixtos).

El descuento de conceptos y cuotas de moratoria.

Reajuste de haberes jubilatorios: paso a paso, cómo reclamar

1. Sacar un turno en ANSES para solicitar personalmente el detalle del beneficio, donde figuran las remuneraciones y en qué condiciones se dio inicio a la jubilación, siempre y cuando esta información no la tenga ya en su poder el jubilado.

2. Con esta información, acudir a un abogado para que calcule cuánto debería estar cobrando el jubilado con base en Sus aportes y años de antigüedad. La cuenta, muy compleja de realizar por cuenta propia, se procesa con sistemas informáticos específicos de cálculo previsional.

3. En el caso de estar cobrando mal, se evalúa el nuevo haber que tiene que recibir el jubilado, así como el retroactivo que se le debe por las diferencias e intereses.

4. Se presenta un reclamo administrativo de reajuste de haberes jubilatorio a ANSES para que resuelva el problema.

5. Si en 120 días no se soluciona, se inicia un juicio contra la ANSES.

Reajuste de haberes jubilatorios: ¿qué puedo esperar al finalizar el proceso?

El "reajuste jubilatorio" es la acción de reclamar ante el ANSES o la justicia un aumento en el monto de la jubilación o pensión que corresponde al beneficiario, debido a un error en la liquidación inicial o por haber trabajado en relación de dependencia y no tener esos servicios incorporados al cálculo del haber. Este proceso puede implicar la presentación de documentación ante ANSES o un juicio judicial, buscando que el monto cobrado se ajuste a lo que legalmente corresponde. Al respecto, ¿qué puedo esperar al finalizar el proceso?

Pago del retroactivo: Se pagará el monto retroactivo adeudado, que puede ser abonado en su totalidad o en cuotas.

Ajuste del haber mensual: El haber mensual se ajustará para que refleje el monto que legalmente le corresponde.

Eximición de impuestos: En algunos casos, un estudio jurídico puede conseguir que no se le cobren impuestos a las ganancias sobre el monto del retroactivo y el haber reajustado.