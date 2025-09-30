ARCA estableció los valores que regirán en el próximo mes, como así también el límite de facturación para cada contribuyente. Te contamos los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los valores que regirán para el mes de octubre en cada una de las categorías del Monotributo. Asimimso, el organismo detalló cómo quedaron los topes de facturación permitidos.

El monto que deberá pagar cada monotributista según su categoría

Con la última actualización que se estableció sobre el importe que debe pagar cada categoría del monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó la tabla de valores para el mes de octubre.

Asimismo, el valor total del pago correspondiente al Monotributo se compone del Impuesto Integrado, Aporte Previsional y la Obra Social. Estos tres ítems conforman el importe que se deberá pagar en concepto del Régimen Simplificado, según la categoría correspondiente.

En tanto, cada categoría pagará la siguiente suma en octubre:

Categoría A:

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $ 37.085,74

Categoría B:

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $ 42.216,41

Categoría C:

Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 16.532,44

Obra social: $ 19.239,97

Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes

Categoría D:

Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 18.185,68

Obra social: $ 22.864,90

Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes´

Categoría E:

Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 20.004,25

Obra social: $ 27.884,02

Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes

Categoría F:

Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 22.004,67

Obra social: $ 32.066,63

Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes

Categoría G:

Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 30.806,54

Obra social: $ 34.576,19

Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes

Categoría H:

Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 43.129,16

Obra social: $ 41.547,19

Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes

Categoría I:

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes

Categoría J:

Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 84.533,15

Obra social: $ 57.580,51

Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes

Categoría K:

Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 118.346,41

Obra social: $ 65.806,30

Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció los topes máximos de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo. Estas, por su parte, indican cuál es el límite de ingresos que una persona adherida al Régimen Simplificado puede registrar. En el caso de ser superados, se deberá realizar la recategorización obligatoria, la cual es probable que se lleve a cabo en febrero 2026, al mismo tiempo que ARCA puede solicitar información adicional. Con respecto a los topes, estos son: