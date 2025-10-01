Cuenta DNI: los descuentos de Carrefour para octubre 2025
En época de bolsillos flacos, Supermercados Carrefour Argentina ya informó las múltiples promociones bancarias y descuentos vigentes para octubre 2025. Más precisamente, ofrece un descuento para los titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia.
Carrefour: el descuento de octubre 2025 para titulares de Cuenta DNI
Puntualmente, todos los miércoles de octubre, Supermercados Carrefour ofrece 10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI. La promoción no tiene tope.
Los restantes descuentos vigentes de Carrefour en octubre 2025
A continuación, el listado de los restantes descuentos y promociones bancarias de Supermercados Carrefour para octubre 2025:
Todos los jueves de octubre
20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour prepaga. Sin tope de reintegro
Lunes y miércoles de octubre
Hasta 3 Cuotas sin interés con Mercado Pago
Todos los lunes de octubre
15% de descuento con Club La Nación, Sin tope de reintegro
Comprando todos los jueves de octubre
15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Mastercard. Sin tope de reintegro
Comprando todos los jueves de octubre
20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour crédito, Sin tope de reintegro
Todos los lunes y martes de octubre
15% de descuento pagando con tarjeta de crédito Mi Carrefour, Sin Tope, En el acto.
Todos los martes de octubre
Te devolvemos 20% de descuento en cheques pesos Carrefour en tu compra de Frutas, Verduras, Quesos, Fiambres, Leches, Yogures, Postres Lácteos, Mantecas, Quesos Crema y Panadería.
Todos los miércoles de octubre
30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación
Exclusivo pagando con Modo. Tope semanal $ 12.000
Todos los jueves de octubre
Si sos empleado/a público todos los jueves 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000
Todos los miércoles de octubre
Si sos empleada/o público todos los miércoles 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000
Todos los sábados y domingos de octubre
15% de descuento Si sos beneficiario de ANSES y cobrás en tu cuenta de Mercado Pago
Tope mensual: $ 20.000
Todos los lunes, sábados y domingos de octubre
5% de descuento en toda tu compra con Mercado Pago, Sin Tope
Exclusivo con dinero en cuenta. Acumulable con todas las promos.
Todos los miércoles de octubre
35% de Ahorro con tarjeta débito y en un pago con tarjeta de crédito. Tope de devolución (POR MES Y POR CUENTA) $ 20.000
Todos los sábados y domingos de octubre
25% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BBVA
Exclusivo cuenta sueldo y pagando con Modo. Tope mensual: $ 20.000
Todos los lunes de octubre
15% de descuento con tarjetas de débito, prepaga y crédito Mastercard Contactless
Tope: $3.000 por compra
Todos los miércoles de octubre
20% de descuento con todas las tarjetas de crédito en un Pago de Macro
Exclusivo pagando con Modo desde la app de Macro. Tope mensual $ 15.000
Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de octubre
20% de descuento en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa del Banco Patagonia
Tope de devolución: $12.500
Todos los días
4 cuotas cero interés pagando con Naranja X para toda la compra
Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de octubre
30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa o Matercard de Banco Nación
Tope de devolución: $12.000
Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de octubre
15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour prepaga
Sin tope de reintegro
Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de octubre
15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito
Sin tope de reintegro
Todos los lunes de octubre
25% de descuento pagando con tu celular Vía NFC
Tope: $8.000 por compra
Comprando los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de octubre
10% de descuento si sos parte de Mi Carrefour y beneficiaro de ANSES o mayor de 60 años
Tope de devolución: $20.000
Todos los viernes de octubre
25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito Visa de Banco Santander
Exclusivo pagando con Modo. Tope mensual $ 20.000
Todos los viernes de octubre
10% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos
Sin Tope. Exclusivo con dinero en cuenta.
Jueves, viernes, sábado y domingo de octubre
3 cuotas sin interés pagando con Tarjetas de crédito Visa y Mastercard
Pagando con tarjetas del Banco Galicia
Todos los sábados y domingos de octubre
Comprando en:
3 cuotas sin interés en toda tu compra con tarjeta de crédito Mi Carrefour
Todos los jueves de octubre
15% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos
Sin Tope, Exclusivo con dinero en cuenta.