Los trabajadores podrán denunciar trabajo en negro y salarios impagos de manera digital en una nueva plataforma simple y anónima

La provincia de Buenos Aires habilitó una nueva herramienta digital orientada a que los trabajadores que deseen realizar denuncias acerca de incumplimientos en las normas laborales, puedan hacerlo de manera ágil y sencilla. Por la misma vía, podrán hacer el seguimiento de las acciones que se disparen contra su empleador.

Qué es nuevo sistema digital para denuncias

El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, impulsó este desarrollo de una nueva plataforma online de denuncias.

La iniciativa busca "disminuir los índices de informalidad laboral", explicó Correa, y agregó que "beneficia a los trabajadores que tienen dificultadas para efectuar una denuncia laboral por cuestiones de tiempo o distancia. En simples pasos pueden denunciar un incumplimiento de la normativa laboral que los esté perjudicando".

Antes de este sistema digital, los trabajadores solo podían denunciar la situación ante la sede central del ministerio de Trabajo en La Plata, o bien en alguna de las 46 delegaciones del organismo.

La nueva modalidad habilita la posibilidad de optimizar la trazabilidad, los resultados, "facilitando el acceso a la información y a constatar que las denuncias que lo ameriten disparen de inmediato los procedimientos oficiales para la resolución de las eventuales irregularidades", explicaron desde el Ministerio bonaerense.

Cómo es la nueva herramienta digital

La nueva herramienta se encuentra disponible en trabajo.gba.gov.ar/Denuncia, y el sistema ofrece la posibilidad de realizar denuncias personales o anónimas. El formulario es simple y solicita información básica sobre el caso.

Una vez ingresada la denuncia, la Subsecretaría de Inspecciones evalúa la situación y puede iniciar acciones contra el empleador.

Esas acciones van desde apercibimientos, inspecciones in situ a las firmas denunciadas y hasta la aplicación de multas.

Qué tipo de denuncias se pueden realizar

Las demandas pueden encuadrarse en ítems como denuncias laborales; seguridad e higiene; trabajo infantil y trata de personas o explotación laboral.

Denuncias laborales

El formulario ofrece la posibilidad de denunciar:

Trabajo no registrado .

. Falta de pago de salario.

Falta de pago de horas extras .

. Jornada excesiva o fuera de convenio.

Seguridad social e higiene

Pueden plantearse irregularidades acerca de:

Ausencia de elementos de protección personal (EPP), instalaciones eléctricas peligrosas, riesgo de caída desde altura.

personal (EPP), instalaciones eléctricas peligrosas, riesgo de caída desde altura. Falta de agua potable y/o baños .

. Manipulación de sustancias tóxicas sin control.

sin control. Condiciones edilicias críticas.

Si existieron accidentes laborales en el último año y si hay trabajadores que estén expuestos directamente al riesgo.

Trabajo infantil

Puede denunciarse la presencia de niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años trabajando, si están acompañados por un adulto y si se tiene conocimiento de que asisten a la escuela.

Trata de personas y/o explotación laboral

Se puede denunciar si hay menores o personas adultas trabajando en el lugar, si las personas pueden entrar y salir libremente del establecimiento, si algunas personas tienen retenidos sus documentos de identidad o sus pertenencias.

Si están siendo sometidas a amenazas, endeudamiento o vigilancia constante, si el trabajo que se les ofreció es el mismo que están realizando, si alguna persona ha sido traída desde otro lugar, provincia o país y si están definidos su horario de trabajo y los días laborables.

Cómo funciona la plataforma

Las personas que deseen volcar sus denuncias en el nuevo dispositivo deberán ingresar a https://www.trabajo.gba.gov.ar/Denuncia.

Allí, aparece un formulario que ofrece la opción de presentar la denuncia de manera personal o anónima, y completar una serie sencilla de campos en los que se debe suministrar la información para la posterior intervención de la cartera laboral.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires ahora cuenta con una vía digital para que los trabajadores puedan realizar denuncias acerca de incumplimientos en las normas laborales, y también seguir el desarrollo de las acciones que se disparen contra su empleador.