Los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales gravan a los plazos fijos y otras inversiones como las cauciones en ciertos casos

Los plazos fijos tuvieron tasas altas en los últimos días, convirtiéndose en inversiones muy convenientes, pero hay que tener en cuenta en qué casos pagan impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Otras inversiones similares, como las cauciones, están gravadas o exentas según los casos, y lo mismo ocurre con ADR, CEDEAR. colocaciones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) y criptomonedas.

A continuación, se detalla cómo impactan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre cada tipo de inversión, según informan profesionales de Grupo GNP.

Cómo está paga impuestos cada tipo de plazo fijo

Respecto de los plazos fijos y otras inversiones bancarias, están gravadas como sigue:

Plazo fijo en Argentina en pesos con cláusula de ajuste o sin cláusula de ajuste

Impuesto a las Ganancias: exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Plazo fijo en Argentina en dólares

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Plazo fijo en el exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Money market o cualquier otra cuenta remunerada del exterior

Impuesto a las Ganancias gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Caja de ahorro Argentina en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Cuenta corriente Argentina en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo tributan las acciones, ADR y CEDEAR

Las acciones argentinas y del exterior tienen su propia tributación, así como también exenciones, incluyendo a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires (CEDEAR) y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR).

Acciones argentinas con cotización (CNV)

Impuesto a las Ganancias: dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación es exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones argentinas con cotización (no comercializada en CNV)

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones argentinas sin cotización

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados a escala hasta un 35%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

ADR (acciones argentinas en Wall Street)

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento

CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos de acciones del exterior)

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación es exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cauciones Bursátiles

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo están gravados los FCI y fideicomisos

Los fondos comunes de inversiones (FCI) y fideicomisos financieros tributan impuestos como sigue:

FCI argentino abierto en pesos (CNV)

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI argentino abierto en pesos (CNV) con al menos el 75% del activo subyacente exento en Bienes Personales

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

FCI argentino abierto en dólares (CNV)

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI argentino cerrado en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública pesos con 75% activo subyacente exento en Bienes Personales

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública en pesos

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Fideicomiso Financiero del Exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo pagan impuestos los títulos

Los títulos públicos y los emitidos por empresas privados (ON) tienen en muchos casos fuertes exenciones de impuestos, como sigue:

Letras del Tesoro Argentino en pesos / en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Letras del Tesoro Extranjero

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Obligaciones Negociables (ON) de empresas Argentinas en pesos con oferta pública e inversión productiva

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

ON de empresas argentinas en dólares con oferta pública

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

ON de empresas extranjeras

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos corporativos del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos públicos argentinos en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Títulos públicos extranjeros (salvo Brasil y Bolivia)

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos públicos de Brasil

Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI (Convenio para Evitar la Doble Imposición) para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos, acciones y demás valores de Bolivia

Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: no gravado por CDI.

Cómo se gravan las criptomonedas

Las criptomonedas están caracterizadas como activos digitales y gravadas en ciertos casos en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Criptomonedas minadas en Argentina o en el extranjero:

Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

De esta manera, se puede tener en cuenta al realizar una inversión, como un plazo fijo o la compra de acciones, qué ventajas puede tener en materia impositiva.