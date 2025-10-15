  • 15/10/2025

Cuándo los plazos fijos, cauciones y otras inversiones pagan Ganancias y Bienes Personales

Los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales gravan a los plazos fijos y otras inversiones como las cauciones en ciertos casos
Por Dolores Olveira
15/10/2025 - 07:15hs
Los plazos fijos tuvieron tasas altas en los últimos días, convirtiéndose en inversiones muy convenientes, pero hay que tener en cuenta en qué casos pagan impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Otras inversiones similares, como las cauciones, están gravadas o exentas según los casos, y lo mismo ocurre con ADR, CEDEAR. colocaciones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) y criptomonedas.

A continuación, se detalla cómo impactan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre cada tipo de inversión, según informan profesionales de Grupo GNP.

Cómo está paga impuestos cada tipo de plazo fijo

Respecto de los plazos fijos y otras inversiones bancarias, están gravadas como sigue:

Plazo fijo en Argentina en pesos con cláusula de ajuste o sin cláusula de ajuste

Impuesto a las Ganancias: exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Plazo fijo en Argentina en dólares

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Plazo fijo en el exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Money market o cualquier otra cuenta remunerada del exterior

Impuesto a las Ganancias gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Caja de ahorro Argentina en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Cuenta corriente Argentina en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo tributan las acciones, ADR y CEDEAR

Las acciones argentinas y del exterior tienen su propia tributación, así como también exenciones, incluyendo a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires (CEDEAR) y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR).

Acciones argentinas con cotización (CNV)

Impuesto a las Ganancias: dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación es exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones argentinas con cotización (no comercializada en CNV)

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones argentinas sin cotización

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Acciones del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados a escala hasta un 35%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

ADR (acciones argentinas en Wall Street)

Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento

CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos de acciones del exterior)

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación es exento.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cauciones Bursátiles

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo están gravados los FCI y fideicomisos

Los fondos comunes de inversiones (FCI) y fideicomisos financieros tributan impuestos como sigue:

FCI argentino abierto en pesos (CNV)

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI argentino abierto en pesos (CNV) con al menos el 75% del activo subyacente exento en Bienes Personales

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

FCI argentino abierto en dólares (CNV)

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI argentino cerrado en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

FCI del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública pesos con 75% activo subyacente exento en Bienes Personales

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública en pesos

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Fideicomiso Financiero del Exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Cómo pagan impuestos los títulos

Los títulos públicos y los emitidos por empresas privados (ON) tienen en muchos casos fuertes exenciones de impuestos, como sigue:

Letras del Tesoro Argentino en pesos / en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Letras del Tesoro Extranjero

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Obligaciones Negociables (ON) de empresas Argentinas en pesos con oferta pública e inversión productiva

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

ON de empresas argentinas en dólares con oferta pública

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

ON de empresas extranjeras

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos corporativos del exterior

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos públicos argentinos en pesos y en dólares

Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.

Títulos públicos extranjeros (salvo Brasil y Bolivia)

Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos públicos de Brasil

Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI (Convenio para Evitar la Doble Imposición) para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

Títulos, acciones y demás valores de Bolivia

Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI para rendimiento y resultado de enajenación.

Impuesto sobre los Bienes Personales: no gravado por CDI.

Cómo se gravan las criptomonedas

Las criptomonedas están caracterizadas como activos digitales y gravadas en ciertos casos en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Criptomonedas minadas en Argentina o en el extranjero:

Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.

De esta manera, se puede tener en cuenta al realizar una inversión, como un plazo fijo o la compra de acciones, qué ventajas puede tener en materia impositiva.

