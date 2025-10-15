Cuándo los plazos fijos, cauciones y otras inversiones pagan Ganancias y Bienes Personales
Los plazos fijos tuvieron tasas altas en los últimos días, convirtiéndose en inversiones muy convenientes, pero hay que tener en cuenta en qué casos pagan impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Otras inversiones similares, como las cauciones, están gravadas o exentas según los casos, y lo mismo ocurre con ADR, CEDEAR. colocaciones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) y criptomonedas.
A continuación, se detalla cómo impactan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre cada tipo de inversión, según informan profesionales de Grupo GNP.
Cómo está paga impuestos cada tipo de plazo fijo
Respecto de los plazos fijos y otras inversiones bancarias, están gravadas como sigue:
Plazo fijo en Argentina en pesos con cláusula de ajuste o sin cláusula de ajuste
Impuesto a las Ganancias: exento.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Plazo fijo en Argentina en dólares
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Plazo fijo en el exterior
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Money market o cualquier otra cuenta remunerada del exterior
Impuesto a las Ganancias gravado a escala hasta un 35%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Caja de ahorro Argentina en pesos y en dólares
Impuesto a las Ganancias: exento.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Cuenta corriente Argentina en pesos y en dólares
Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Cómo tributan las acciones, ADR y CEDEAR
Las acciones argentinas y del exterior tienen su propia tributación, así como también exenciones, incluyendo a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires (CEDEAR) y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR).
Acciones argentinas con cotización (CNV)
Impuesto a las Ganancias: dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación es exento.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Acciones argentinas con cotización (no comercializada en CNV)
Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Acciones argentinas sin cotización
Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Acciones del exterior
Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados a escala hasta un 35%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
ADR (acciones argentinas en Wall Street)
Impuesto a las Ganancias: gravado. Los dividendos están gravados con un 7%. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento
CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos de acciones del exterior)
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación es exento.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Cauciones Bursátiles
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Cómo están gravados los FCI y fideicomisos
Los fondos comunes de inversiones (FCI) y fideicomisos financieros tributan impuestos como sigue:
FCI argentino abierto en pesos (CNV)
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
FCI argentino abierto en pesos (CNV) con al menos el 75% del activo subyacente exento en Bienes Personales
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
FCI argentino abierto en dólares (CNV)
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
FCI argentino cerrado en pesos y en dólares
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
FCI del exterior
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública pesos con 75% activo subyacente exento en Bienes Personales
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Fideicomiso Financiero Local Oferta Pública en pesos
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Fideicomiso Financiero del Exterior
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Cómo pagan impuestos los títulos
Los títulos públicos y los emitidos por empresas privados (ON) tienen en muchos casos fuertes exenciones de impuestos, como sigue:
Letras del Tesoro Argentino en pesos / en dólares
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Letras del Tesoro Extranjero
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Obligaciones Negociables (ON) de empresas Argentinas en pesos con oferta pública e inversión productiva
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
ON de empresas argentinas en dólares con oferta pública
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
ON de empresas extranjeras
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Títulos corporativos del exterior
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Títulos públicos argentinos en pesos y en dólares
Impuesto a las Ganancias: exento para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: exento.
Títulos públicos extranjeros (salvo Brasil y Bolivia)
Impuesto a las Ganancias: gravado a escala hasta un 35% para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Títulos públicos de Brasil
Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI (Convenio para Evitar la Doble Imposición) para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
Títulos, acciones y demás valores de Bolivia
Impuesto a las Ganancias: no gravado por CDI para rendimiento y resultado de enajenación.
Impuesto sobre los Bienes Personales: no gravado por CDI.
Cómo se gravan las criptomonedas
Las criptomonedas están caracterizadas como activos digitales y gravadas en ciertos casos en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Criptomonedas minadas en Argentina o en el extranjero:
Impuesto a las Ganancias: no alcanzado para rendimiento. El resultado de la enajenación está gravado con un 15%.
Impuesto sobre los Bienes Personales: gravado, con alícuotas del 0,5% a 1,25%.
De esta manera, se puede tener en cuenta al realizar una inversión, como un plazo fijo o la compra de acciones, qué ventajas puede tener en materia impositiva.