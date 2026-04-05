Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en abril y cuánto se paga de aportes

ARCA oficializó un aumento en los aportes y contribuciones que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares. Acceda a los nuevos valores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un aumento en los aportes y contribuciones que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen desde febrero y se mantendrá sin cambios hasta julio.

La actualización de los valores afecta los conceptos de salud, jubilación y seguro de riesgos del trabajo, y responde al esquema de movilidad que sigue el monotributo junto con la evolución de la inflación del último semestre.

Para quienes emplean personal con una carga laboral de 16 horas semanales o más, el monto total a pagar asciende a $37.884,95, lo que representa un incremento de casi 0,50%, unos $ 178, respecto al período anterior. De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 a la ART.

En el caso de jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el aporte mensual se ubica en $13.840,63, mientras que para quienes trabajan menos de 12 horas el monto baja a $ 8.812,75.

El ajuste se enmarca en la resolución 5645/2025, que estableció actualizaciones semestrales basadas en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, los incrementos reflejan la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado. El próximo ajuste está previsto para julio de 2026.

En paralelo, la cuota de la ART tuvo una suba mayor, de 1,32%, pasó de $ 13.459,20 a $ 13.637,06, es decir, unos 178 pesos más y contempla un componente fijo destinado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Cuánto cobra una empleada doméstica en abril de 2026

Con la actualización vigente, los salarios del personal de casas particulares quedan así:

Tareas generales

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensuales.

/ $410.773,52 mensuales. Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensuales.

Cuidado de personas

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensuales.

/ $455.160,14 mensuales. Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensuales.

Caseros (sin retiro)

$3.599,86 por hora / $455.160,14 mensuales.

Tareas específicas

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensuales.

/ $466.154,67 mensuales. Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensuales.

Supervisores

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensuales.

/ $500.649,26 mensuales. Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensuales.

Cómo funciona el bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos

A estos valores se suma una suma fija no remunerativa que puede alcanzar los $20.000 mensuales. Este adicional no se incorpora al salario básico, lo que significa que no genera aportes jubilatorios ni aguinaldo, pero sí debe abonarse mes a mes y puede hacer una diferencia significativa en el ingreso final de la trabajadora.

El monto del bono depende de la carga horaria semanal. Para acceder al bono máximo de $20.000, la empleada debe trabajar más de 16 horas semanales.

Un ejemplo concreto: una trabajadora de tareas generales con retiro que cumple 4 horas diarias, cinco días a la semana (20 horas semanales), percibe un salario base de $267.869,60. Al superar las 16 horas semanales, accede al bono máximo de $20.000.

Su ingreso total en abril alcanza los $287.869,60. Ese plus no remunerativo representa casi el 7% de su salario mensual.