Todos los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad en 2026

En 2026, el CUD sigue siendo la herramienta fundamental en Argentina para garantizar el acceso a derechos y prestaciones básicas

En 2026, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo la herramienta fundamental en Argentina para garantizar el acceso a derechos y prestaciones básicas.

Una de las novedades principales para este año es la prórroga automática: los certificados que vencían durante 2025 se extienden automáticamente hasta la misma fecha de 2026.

A continuación, se detallan los beneficios vigentes según la normativa actual:

Salud y Prestaciones Médicas

Cobertura al 100%: Acceso total y gratuito a medicación, tratamientos médicos, rehabilitaciones, prótesis y apoyos educativos, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas.

Atención preferente: Prioridad en turnos de consultas ambulatorias, urgencias, exámenes médicos e interconsultas con especialistas.

Transporte y Movilidad

Transporte público gratuito: Viajes sin costo en colectivos (líneas 1 a 199), trenes de la Región Metropolitana y micros de media y larga distancia dentro del territorio nacional.

Símbolo Internacional de Acceso: Permite el libre tránsito y estacionamiento en lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslade la persona.

Exenciones viales: Exención del pago de peajes en autopistas y rutas nacionales.

Compra de automotores: Beneficios impositivos para la adquisición de vehículos 0km nacionales o importados adaptados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50% al estar exentos de IVA y otros impuestos.

Beneficios Económicos y Fiscales

Asignaciones Familiares: Acceso a la Asignación por Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar Anual con montos diferenciales, sin límite de edad.

Pensiones No Contributivas (PNC): El CUD es un requisito obligatorio para el cobro de la PNC por invalidez, cuyo monto para abril de 2026 se sitúa en torno a los $266.223,52.

Exenciones impositivas: Eximición del pago de patente automotor y, en ciertas jurisdicciones como CABA, de tasas municipales como el ABL. Además, el patrimonio bajo protección de la ley de discapacidad puede estar exento de Bienes Personales y Ganancias.

Otros Derechos y Facilidades

CUD Digital: Disponibilidad de la credencial en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, con la misma validez que el formato físico.

Inserción Laboral: Prioridad en programas de empleo y cupos específicos en la administración pública.

Espectáculos y recreación: Gratuidad o descuentos en entradas para eventos culturales y deportivos organizados o financiados por el Estado.

CUD: los beneficios 2026 en educación

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Respaldado por la Ley Nacional 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CUD obliga al sistema educativo tanto público como privado a eliminar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación plena de los estudiantes. Por lo tanto, es importante entender cuáles son sus beneficios y cómo acceder a ellos de forma correcta.

Según el Poder Judicial de Buenos Aires, uno de los beneficios más importantes en el ámbito escolar es el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, con cobertura del 100% por parte de obras sociales y prepagas.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Maestro/a de Apoyo a la Inclusión (MAI): profesional que acompaña la trayectoria escolar del estudiante y articula con la institución educativa.

Acompañante Personal No Docente (APND): figura que asiste en la autonomía y participación dentro del aula.

Adaptaciones curriculares: adecuación de contenidos, estrategias pedagógicas y evaluaciones según las necesidades individuales.

Estas herramientas permiten garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Además, el CUD ayuda a acceder a beneficios económicos vinculados a la escolaridad del menor y apoyo escolar permanente, siempre y cuando el niño o la niña se encuentre dentro de una institución con cierta regularidad.

Por otro lado, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la titularidad del CUD habilita el acceso a asignación Familiar por Hijo con Discapacidad para acompañar a las familias frente a los costos extra que pueden implicar la formación y el apoyo especializado.

CUD 2026: acceso a tecnología y educación superior

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destaca que el CUD también garantiza:

Prioridad en programas de estimulación temprana.

Acceso a recursos tecnológicos adaptados.

Activación de programas de accesibilidad en universidades nacionales.

En el nivel superior, la presentación del certificado permite solicitar materiales en braille, intérpretes de lengua de señas argentina, formatos digitales accesibles y otros apoyos que favorecen la permanencia y el egreso.

El trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y voluntario. De acuerdo con las actualizaciones vigentes en 2026, muchos certificados ya no requieren renovación periódica, lo que facilita la continuidad de los beneficios educativos y reduce cargas administrativas para las familias.