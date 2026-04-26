Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en mayo 2026

Para mayo de 2026, las niñeras y cuidadores de adultos en Argentina perciben un salario mínimo basado en las escalas vigentes de marzo y abril 2026

Para mayo de 2026, las niñeras y cuidadores de adultos en Argentina (Categoría 4: Asistencia y Cuidado de Personas) perciben un salario mínimo basado en las escalas vigentes de marzo y abril, a menos que se oficialice un nuevo acuerdo paritario durante el mes.

Cuánto cobran las niñeras en mayo 2026

A continuación se detallan los valores mínimos obligatorios según la modalidad de trabajo:

Valores por hora

Con retiro: $3.599,86 por hora.

Sin retiro (cama adentro): $4.012,14 por hora.

Valores mensuales (Jornada completa)

Con retiro: $455.160,14 mensuales.

Sin retiro: $505.578,34 mensuales.

Sueldo niñeras: adicionales y beneficios obligatorios

Además del sueldo básico, deben liquidarse los siguientes conceptos si corresponden:

Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado (contabilizado desde septiembre de 2020).

Zona Desfavorable: Se aplica un 30% extra sobre los salarios mínimos para personal que trabaje en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

Suma No Remunerativa: Durante los meses de febrero y marzo de 2026 se estableció un bono extraordinario de hasta $20.000 (según carga horaria), el cual podría ser prorrogado o reemplazado por nuevos acuerdos en mayo.

Es importante verificar las actualizaciones oficiales en el sitio de Casas Particulares de ARCA (ex AFIP), ya que las paritarias suelen revisarse mensualmente debido a la inflación.

Cómo registrar a las trabajadoras domésticas en ARCA

Todo empleador debe inscribir a los trabajadores a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación. Este trámite es posible realizarlo de manera virtual y es un requisito fundamental.

El proceso de registro comienza con el ingreso a la web de ARCA utilizando la clave fiscal correspondiente. Si el empleador no posee una, debe solicitarla previamente.

Tras acceder, el sistema permite cargar los datos del empleado simplemente ingresando su número de CUIL, lo que automáticamente completa la información asociada a esa persona que ya tiene ARCA.

Luego, el empleador deberá completar los campos restantes, como el domicilio del trabajador y las características de la relación laboral, incluyendo tipo de trabajo, horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración y fecha de ingreso.

Finalmente, se indicará el domicilio laboral y se verificará toda la información antes de la confirmación definitiva.

Cómo generar el recibo de sueldo de la niñera en ARCA

Para emitir y descargar el comprobante correspondiente, el empleador debe ingresar al sitio oficial de ARCA con su Clave Fiscal y completar cinco pasos dentro del servicio habilitado.

1. Acceso al servicio

Dentro del portal, se debe seleccionar la opción "Personal de Casas Particulares".

2. Liquidación

En el menú, elegir "Generar recibo de sueldo" y establecer el período a liquidar.

3. Carga de montos

El sistema sugiere el salario básico según la categoría (como Niñeras o Tareas Generales). No obstante, el empleador debe incorporar manualmente:

El adicional por antigüedad.

Las horas trabajadas con recargo por feriados, si correspondiera.

4. Verificación

Antes de confirmar la liquidación, es indispensable controlar que:

El sueldo básico coincida con las escalas mínimas vigentes (por ejemplo, $ 3.250,13 por hora para tareas de limpieza).

Se incluya el 1% adicional por cada año de antigüedad.

Se aplique el 30% por Zona Desfavorable si el domicilio laboral está ubicado en la Patagonia.

5. Descarga y firma

Una vez completados los datos, el sistema genera un archivo en formato PDF. El documento debe imprimirse por duplicado para que empleador y trabajadora conserven una copia firmada.