Los monotributistas empezaron a ver el miércoles con sorpresa que ARCA les depositaba dinero en la caja de ahorro del Domicilio Fiscal Electrónico

En estos días del mes de abril,la Agentcia de Recaudación y Control Aduanero ARCA está depositando el reintegro del componente impositivo de un mes del Monotributo correspondiente a 2025 a los contribuyentes que pagaron en término todo el año por débito automático.

El contador Agustín S. Sosa, CEO de Tributo Simple, informó en la red social X que los depósitos comenzaron el pasado miércoles 15 de abril, y lo están verificando con sorpresa muchos monotributistas.

En qué consiste el beneficio en el Monotributo

Para este 2026, el principal beneficio para los monotributistas que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma sigue siendo el reintegro del componente impositivo.

El reintegro del componente impositivo premia la conducta de pago durante el año calendario. Consiste en la devolución de un importe equivalente a una cuota del componente impositivo (no incluye obra social ni aportes jubilatorios).

Monto del beneficio: es igual a la parte impositiva de la categoría en la que estuviste durante el año.

Acreditación: se realiza automáticamente durante los primeros meses del año siguiente (generalmente entre marzo y mayo) en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito vinculada.

Si iniciaste actividad o si la actividad tuviste un período irregular, el reintegro puede ser del 50% si pagaste en término entre 6 y 11 meses.

Cuáles son los requisitos para acceder

Para que el sistema considere "cumplidor" al monotributista, debe cumplir estrictamente con lo siguiente:

Medios de pago: solo aplica si se paga mediante débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito.

Pago en término: todas las cuotas del año deben haberse debitado en la fecha de vencimiento original.

Cumplimiento formal: mantener el Domicilio Fiscal Electrónico actualizado y haber realizado las recategorizaciones de enero y julio en los plazos establecidos.

Facturación: emitir facturas electrónicas para todas las operaciones.

Qué otros beneficios están vigentes

Planes de Facilidades: los contribuyentes con buen perfil de cumplimiento (Categoría I en el SIPER) acceden a mejores condiciones (más cuotas y menores tasas) en los planes de pago permanentes de ARCA.

Exención para locadores: si solo sos monotributista por el alquiler de hasta dos inmuebles, podés solicitar la exención del componente impositivo siempre que los contratos estén registrados en el RELI.}

Bonificación en Ingresos Brutos (CABA): según las recientes medidas, si desarrolás uno de los 22 oficios independientes beneficiados (como servicios técnicos, peluquería, jardinería, entre otros) y estás al día, la bonificación en el impuesto porteño es automática.

Si el reintegro se demora y los contribuyentes deben revisar el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas" para verificar si el beneficio fue procesado o si quedó algún saldo pendiente que trabe la devolución.