Feria del Libro: lanzan un beneficio exclusivo para comprar más barato

El Gobierno decidió bajar los costos a la importación de libros extranjeros. Qué se dejará de pagar y cuánto impactará en los precios

La edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más relevantes de habla hispana, contará con un importante incentivo fiscal tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar los impuestos a la importación de libros extranjeros. La medida, oficializada mediante el Boletín Oficial, busca facilitar el ingreso de material editorial proveniente de distintos países y potenciar el intercambio cultural en el predio de La Rural de Palermo.

Este beneficio impositivo llega en un momento clave para el sector editorial, permitiendo que las naciones participantes trasladen sus catálogos, novedades y obras clásicas sin la carga tributaria habitual. De esta manera, el evento que celebra medio siglo de historia en la Ciudad de Buenos Aires refuerza su perfil internacional, facilitando el acceso del público local a títulos que, de otra forma, tendrían costos significativamente más altos debido a los gravámenes aduaneros.

Qué impuestos dejan de pagar los libros en la Feria del Libro

La normativa establece que los libros que se comercialicen, expongan o incluso se entreguen como obsequio durante el evento estarán exentos del pago de diversos tributos. Entre ellos se encuentran los derechos de importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos internos y las tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino.

La exención no solo abarca a los libros tradicionales en formato papel, sino que también incluye ediciones adaptadas para soportes magnéticos, ópticos o electrónicos. Asimismo, el beneficio se extiende a materiales complementarios que forman parte de la propuesta de los stands, como fotografías, discos compactos, catálogos, folletos, videos y hasta el material utilizado para la decoración de los espacios de cada país participante.

No obstante, la medida cuenta con un tope establecido para mantener el control aduanero y fiscal. Según se detalló, el límite máximo de exención será de u$s15.000 por cada país de origen. Esta cifra garantiza que el beneficio se aplique de manera equitativa entre las delegaciones internacionales presentes en la feria, permitiendo una oferta diversa de títulos de todo el mundo.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para asegurar que la mercadería ingresada bajo esta modalidad tenga el destino correcto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de realizar los controles pertinentes en el predio ferial. El objetivo es certificar que todos los productos que ingresen sin pagar impuestos sean destinados exclusivamente a la exhibición o venta dentro del marco de la 50° Exposición Feria Internacional del Libro.

Además de los libros, las partituras musicales, los atlas y las estampas también forman parte del listado de artículos beneficiados. La intención del Ejecutivo es acercar "las manifestaciones editoriales del mundo" a los lectores argentinos, consolidando a Buenos Aires como un centro regional de referencia para la industria del libro.

Con esta desregulación tributaria, se espera que el público pueda encontrar una mayor variedad de editoriales independientes y grandes sellos internacionales, fortaleciendo el vínculo entre los mercados culturales y fomentando la llegada de autores extranjeros que acompañarán sus obras en esta edición histórica del encuentro cultural.