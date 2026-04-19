Empleados de comercio: cuál es el impacto del bono en el salario de bolsillo hasta junio

Ya se encuentran en plena vigencia las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector

Ya se encuentran en plena vigencia las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026 entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha, señala el consultor Ignacio Barrios.

La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.

Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.

Asimismo, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente del sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), las partes signatarias de la paritaria convinieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2026. Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Acceda a las nuevas escalas salariales completas para empleados de comercio:

Nuevo aumento de sueldo para Comercio: puntos clave del acuerdo

Aumento del 5% remunerativo escalonado

Se acordó un incremento remunerativo 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo 2026, tomando como base de cálculo el básico más las sumas no remunerativas, escalonado de la siguiente manera:

2% a partir de abril 2026

1,5% a partir de mayo 2026

1,5% a partir de junio 2026

Base de cálculo: básicos convencionales de marzo 2026 + sumas no remunerativas vigentes a esa fecha, es decir $100.000.

Sumas no remunerativas y recomposición

Respecto a las sumas no remunerativas, se acordó lo siguiente:

a) Prorroga de sumas no remunerativas

Se prorroga la incorporación de las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 hasta junio 2026.

Se mantienen en iguales condiciones hasta ese mes.

Se extinguen mes a mes, excepto los últimos $100.000 ($40.000+$60.000) del mes de junio 2026, que se incorporan a los básicos en julio 2026 en su valor nominal.

Concepto en recibo: "Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026".

b) Suma fija no remunerativa adicional

$20.000 por mes en abril, mayo y junio 2026 (única suma, no acumulativa).

Se extingue mes a mes, excepto los últimos $20.000 (junio 2026) que se incorporan a los básicos en julio 2026.

Concepto en recibo: "Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026".

Aclaraciones sobre estos conceptos no remunerativos:

En total, las sumas no remunerativas alcanzan los $120.000 y se pagarán de abril a junio, incorporándose a los básico de convenio recién en julio 2026.

Se toman en cuenta para calcular:

Presentismo (art. 40 CCT 130/75)

Antigüedad (art. 24 CCT 130/75)

SAC, indemnizaciones por despido incausado, horas extras y vacaciones.

No generan aportes ni contribuciones a la seguridad social, excepto:

Aportes y contribuciones a OSECAC

Aportes de los trabajadores previstos en arts. 100 y 101 del CCT 130/75

Aportes al INACAP

Proporcionalidad

Para trabajadores con jornada reducida, tiempo parcial, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, los montos se liquidan en forma proporcional a la jornada laboral.

Vigencia y cláusula de revisión

Vigencia: desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031 (5 años).

Reunión de revisión: en junio 2026 (a pedido de cualquiera de las partes) para analizar escalas y sumas frente a variaciones económicas.

Compromiso: cualquier aum