La estrategia jurídica de la empresa Manaos desperdició instancias conciliatorias y planteó recursos improcedentes, y pagó fuertes intereses

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio punto final a la pelea de la empresa Refres Now S.A. (Manaos), al dejar firme la sentencia laboral que impone el pago de una indemnización de $800 millones a un trabajador. Particularmente, respaldó los intereses que llevan la condena total a $1.500 millones.

Esta decisión del Máximo Tribunal provincial se produjo con el rechazo al pedido de Manaos de que se eleve la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para seguir litigando con el objetivo de evitar pagar los intereses que estableció la Justicia de Mendoza.

Cómo se calculan intereses y condena de Manaos

Indemnización regulada: $807.676,293,72.

Tasa utilizada por la Justicia de Mendoza: Tasa Banco Nación Libre 72 meses – Ley provincial 9516.

Fecha de origen: 12/4/2025 .

. Fecha de liquidación: 22/4/2026 .

. Tasa de interés: 88,94%.

Total del pago por intereses: $718.367.210.

Condena total que debe pagar Manos: $1.526.043.504.

Cómo fue el laberinto del recurso a la Corte

"El rechazo de la Corte Provincial es contundente al señalar que la demandada no logró introducir una genuina cuestión federal (o sea, el recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", afirma Oyola.

"Desde la posición técnica del trabajador reclamante, se sostuvo —y el Máximo Tribunal así lo ratificó— que los argumentos vertidos en la instancia del recurso extraordinario a la Corte de la Nación eran una mera reiteración de los agravios ya analizados en la Cámara y ya descartados en la decisión final que tomó la Corte de Mendoza", explica.

La Corte de Mendoza marcó una pauta clara: no se puede pretender que la Corte Suprema de la Nación actúe como una tercera instancia para revisar hechos, pruebas y la aplicación del derecho común, materias que son exclusivas de los tribunales ordinarios.

"Un punto crítico que se destacó oportunamente fue la pretensión de la empresa de cuestionar la tasa de interés. En un giro procesal improcedente, la recurrente intentó introducir quejas sobre los intereses que no solo eran novedosas, sino que contradecían su propia conducta previa en el proceso", asegura Oyola.

Al ser cuestiones que quedaron firmes y consentidas, cualquier intento de revisión posterior resultaba, como bien dice el fallo, "absolutamente improcedente", señala.

Qué recomienda el experto para la estrategia empresaria

Oyola extrae como consecuencias a tener en cuenta en la estrategia de las empresas en juicios laborales son las siguientes:

Para evitar contingencias que pongan en riesgo el patrimonio social por costos judiciales y financieros importantes, se sugiere a los departamentos legales y directivos:

Optimizar las instancias conciliatorias: el caso demuestra que la nulidad de acuerdos mal instrumentados (como los celebrados ante el SECLO con vicios de voluntad) deriva en juicios costosos. La conciliación debe ser real, justa y blindada legalmente para evitar su posterior rechazo.

Auditoría probatoria y documental: resulta vital verificar la solidez de la documentación laboral y la situación probatoria antes de trabar la litis. La falta de una carga probatoria eficiente es, a menudo, el inicio del fracaso judicial.

Control riguroso del estado de la causa: una gestión reactiva de los expedientes genera que se consientan etapas procesales que luego pretenden revertirse sin éxito, sumando costas y honorarios innecesarios.

Análi