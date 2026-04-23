Empleados de Comercio: cómo saber si cobré bien abril 2026 mirando el recibo de sueldo

Para la liquidación de sueldos de Empleados de Comercio abril 2026 se tiene que aplicar el nuevo aumento salarial acordado en la última paritaria

Para la liquidación de sueldos de Empleados de Comercio abril 2026 se tiene que aplicar el nuevo aumento salarial acordado en la última paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto a las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, señala el consultor Ignacio Barrios.

Detalles del acuerdo Empleados de Comercio abril 2016

Aumento remunerativo

El acuerdo de abril, aún pendiente de homologación, establece un 5% remunerativo escalonado:

2% en abril, (se aplica ahora)

1,5% en mayo y

1,5% en junio

Calculados sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo 2026. La base de cálculo incluye el básico más las sumas no remunerativas existentes ($100.000).

Aumento no remunerativo

Además, se prorrogan hasta junio las sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000, y se suma una nueva suma fija no remunerativa adicional de $20.000 por mes (abril, mayo y junio), que se extingue mes a mes excepto el último tramo que se incorpora al básico en julio 2026.

En esta nota voy a liquidar el primer tramo del acuerdo (abril 2026) paso a paso, aplicando el 2% remunerativo, las sumas no remunerativas prorrogadas y los $20.000 adicionales, para que veas cómo impacta en el recibo de sueldo de un empleado tipo.

Empleados de comercio: 7 preguntas y respuestas sobre el último aumento

1. ¿Por qué mi sueldo de marzo no vino con el aumento?

Respuesta corta: porque el aumento empieza a regir desde abril 2026.

El acuerdo es para el segundo trimestre (abril, mayo, junio). El sueldo de marzo se cobra sin ningún aumento y sin las nuevas sumas. Si ya cobraste marzo y viste el mismo número que antes, está bien.

2. ¿Qué pasó con los $60.000 que se pagaban adelantados (del 1 al 10)?

Eso solo fue para enero, febrero y marzo de 2026.

De enero a marzo: los $60.000 se pagaban adelantados (del 1 al 10 de cada mes).

Desde abril 2026: ya no se paga adelantado. Los $60.000 se pagan junto con el resto del sueldo, a fin de mes, junto con los $40.000.

Es decir: en abril vas a cobrar $100.000 no remunerativos (60+40) dentro del recibo de sueldo, no antes.

3. ¿Y los $20.000 extras? ¿Cuándo se cobran?

El acuerdo agregó $20.000 no remunerativos por mes (abril, mayo y junio). Así que en total vas a cobrar $120.000 no remunerativos por mes (abril, mayo y junio).

Ejemplo: en el recibo de abril vas a ver:

$100.000 (concepto: "Incremento No Remunerativo")

$20.000 (concepto: "Recomposición No Remunerativa")

Total no remunerativo = $120.000

Todos se pagan junto con el sueldo, a fin de mes.

4. ¿Cuándo pasan a ser remunerativos (parte del básico)?

Originalmente, los $60.000 y $40.000 iban a pasar al básico en abril. Pero se postergó para julio 2026.

Los $60.000 + $40.000 + $20.000 del mes de junio 2026 se incorporan al básico en julio 2026 (en su valor nominal).

Hasta junio, siguen siendo no remunerativos.

Por eso no esperes verlos en el básico hasta julio (por ahora).

5. ¿Qué pasa con los $100 que se descontaban para OSECAC?

Ya no se pagan más desde abril 2026.

El acuerdo no renovó ese aporte de $100 que vencía en marzo. Así que el último descuento fue en el sueldo de marzo.

6. Entonces, ¿qué es esa nueva contribución de $28.000 a OSECAC?

Atención: esto no lo descuentan del sueldo del trabajador. Es una contribución que paga el empleador por cada empleado bajo CCT 130/75, tengan o no OSECAC.

Monto: $28.000 por mes por trabajador.

Lo paga la empresa (no te lo descuentan a vos).

Rige desde abril 2026, por todo el acuerdo (hasta marzo 2031).

Si ves que no te descuentan nada, está bien. Es un costo para el empleador. Y no es nueva, eran $8.500 que ahora son 28.000.

7. ¿Está homologado? ¿Cómo me pagan?

El acuerdo está firmado pero falta la homologación del Ministerio de Trabajo.

Eso no impide que cobres. Los empleadores deben pagar igual, pero con una leyenda en el recibo:

"Pago anticipado a cuenta del acuerdo abril 2026"

Una vez que salga la homologación, ese anticipo se compensa con los rubros definitivos. Vos deberías cobrar igual.

Ejemplo Práctico de Liquidación para abril 2026

Datos del empleado:

Categoría: Administrativo A

Jornada: Completa

Antigüedad: 10 años

Feriados: 2 no trabajados

Obra Social: OSECAC

Básico

El sueldo básico para un Admnistrativo A es de $ 1.090.613 es el mismo de diciembre y seguirá así hasta marzo 2026.

Calculamos el 2% de ( 1.067.268 + 60.000 + 40.000 ) = 23.345

y se lo sumamos al básico de marzo:

1.067.268 + 23.345 = 1.090.613

Pero lo pueden buscar directamente en la escala oficial o la versión resumida.

Adicionales

Sobre este básico calculamos antiguedad y presentismo:

Antiguedad: 1.090.613 x 10% = 109.061,30

Asistencia y Puntualidad: (1.090.613 + 109.061,30) / 12 = 99.972,86

Feriados

En abril tuvimos dos feriados, el feriado por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes santo. La liquidación sería la siguiente

Feriado trabajado: (1.090.613 + 109.061,30 + 99.972,86) / 25 = 51.985,8864

Como son dos feriados lo multiplicamos por 2: 51.985,88 x 2 = 103.971,76

También, lo pueden ver liquidados en base 30:

(1.090.613 + 109.061,30 + 99.972,86) / 30 = 43.321,572

Sumas no remunerativas

En la liquidación de abril tenemos dos sumas no remunerativas

Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026

Sobre esta suma, calculamos antiguedad y presentismo:

100.000 x 10% = 10.000

( 100.000 + 10.000 ) / 12 = 9.166,66

Recomposición No Remunerativo-Acuerdo 2026

Esta es una nueva suma, que se fijó en el último acuerdo salarial y es de $20.000

Sobre esta suma, también calculamos antiguedad y presentismo:

20.000 x 10% = 2.000

( 20.000 + 2.000 ) / 12 = 1.833,33

En el caso de las feriados trabajados, también debemos tomar como base el total de las sumas no remunerativas.

Recibo de sueldos anticipo suma no remunerativa marzo 2026

En el caso de realizar la liquidación anticipada de los $60.000 (como pide el acuerdo) se deberá realizar el pago con un recibo con los $60.000 y sus adicionales.

Fin del aporte OSECAC

Recuerden que desde abril 2026 ya no se debe realizar más el aporte de $100 a OSECAC.

Recibo de sueldo abril 2026

Recibo de sueldo empleados comercio abril 2026 con aumento del 2% y suma no remunerativa de $120.000 Empleados de Comercio Abril 2026

Fuente: Ignacio Barrios - Ignacio Online

Por último, recuerden que está vigente el el inciso j) del artículo 140 LCT 20.744;

j. Adicionalmente, se incluirán en el recibo, las contribuciones y/o conceptos abonados por el empleador por disposición legal o convencional, con la concreta determinación del importe, relativas a cada trabajador.