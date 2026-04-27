El hijo de una jubilada hipervulnerable recibirá la indemnización y la multa por daño punitivo que los jueces otorgaron por faltas al trato digno

En un fallo que resalta la protección a los consumidores hipervulnerables, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó que la prestataria de energía provincial debe reparar el daño causado a una vecina tras una explosión por sobretensión en su hogar que quemó diversos electrodomésticos. Por la lentitud de la Justicia, la jubilada falleció y cobró su hijo.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia, en una sentencia dictada el 21 de abril, ratificó un fallo ejemplar que obliga a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) a resarcir los daños sufridos en su vivienda.

Cuál es el caso de resarcimiento a la jubilada

El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2023, cuando una sobretensión anómala —que saltó de los 220V habituales a unos fulminantes 496V— provocó una explosión. El resultado fue que 5 de sus electrodomésticos esenciales quedaron destruidos de forma irreversible.

La jubilada, a su edad avanzada edad, se encontraba en una situación de hipervulnerabilidad, postrada y con movilidad reducida, lo que hacía que esos aparatos fueran vitales para su subsistencia diaria y su dignidad.

A pesar de que la jubilada llamó inmediatamente al sistema de reclamos de la empresa, la respuesta de la DPEC fue la negativa y el rigorismo formal.

Durante el juicio, la distribuidora intentó minimizar el hecho, sugiriendo que el problema podría ser de la instalación interna.

Qué dijo el fallo del Superior Tribunal de Corrientes

Los jueces fueron contundentes, al afirmar lo que sigue:

Prueba irrefutable: un acta notarial certificó que la tensión en la casa de la mujer era casi un 120% superior a lo normal al momento del hecho.

Trato digno: el tribunal señaló que obligar a una persona de casi un siglo de vida a transitar un largo proceso judicial por un error registrado en el propio sistema de la empresa fue una violación al deber de trato digno.

Sanción disuasiva: además de pagar los daños materiales, se ratificó una multa por daño punitivo, destinada a castigar la conducta desaprensiva de la empresa y prevenir que hechos similares se repitan con otros usuarios indefensos.

Qué paso con la muerte de la mujer

La jubilada falleció mientras el proceso avanzaba hacia su etapa final pero el Tribunal determinó que el daño debe ser reparado.

Por este motivo, se reconoció la legitimación de su hijo para recibir la indemnización y la multa correspondiente.

Con esta decisión, el Poder Judicial de Corrientes envía un mensaje reconfortante: la Justicia llega, protege a los más débiles y reafirma que el respeto a los adultos mayores es una prioridad que no admite excusas técnicas, según el órgano afirma en un comunicado.

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes reconoció el derecho a un resarcimiento a una mujer de edad avanzada por parte del organismo de energía de la provincia por una explosión en su vivienda y, al fallecer, cobró la indemnización su hijo.