Con el aumento del 3,38% por inflación, así quedan las jubilaciones en mayo de 2026: mínima, máxima, PUAM y pensiones con bono incluido

Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema previsional argentino reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

Para obtener ese promedio, la ANSES suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Jubilación con más de 30 años de aportes: cómo impacta en el haber

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima. Los índices oficiales vigentes son los siguientes:

Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026

En mayo de 2026, las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES se actualizan con un incremento del 3,38%, en línea con la inflación registrada en marzo por el INDEC.

El esquema de movilidad mensual continúa vigente y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales, lo que determina el porcentaje exacto de actualización.

Los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Bono: $70.000

$70.000 Total con bono: $463.174,10

$463.174,10 Jubilación máxima: $2.645.689,40

$2.645.689,40 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): Haber: $314.539,27 Total con bono: $384.539,27

PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): Haber: $275.221,87 Total con bono: $345.221,87



La actualización impacta sobre todas las prestaciones previsionales, incluidas jubilaciones, pensiones contributivas, PUAM y pensiones no contributivas.

Cómo funciona el bono previsional

El bono extraordinario se mantiene en $70.000, sin cambios desde hace más de dos años.

Este refuerzo se acredita automáticamente junto al haber mensual y está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM o pensiones no contributivas.

En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $463.174,10. Aquellos beneficiarios que superan ese monto no reciben el adicional.

Qué es el juicio por reajuste jubilatorio y cuándo corresponde

El juicio por reajuste jubilatorio es una acción judicial mediante la cual un jubilado o pensionado solicita la revisión del cálculo de su haber, ya sea del monto inicial o de los aumentos posteriores, cuando considera que la fórmula aplicada por ANSES fue incorrecta o desfavorable.

En distintos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que ciertos índices utilizados por ANSES no reflejaban adecuadamente la evolución de los salarios, lo que habilitó miles de reclamos judiciales.

La ley bajo la cual te jubilaste y su impacto en el reajuste

Antes de iniciar un juicio, es clave identificar el régimen legal aplicable:

Ley 18.037: quienes se jubilaron bajo este régimen suelen obtener una corrección más amplia del haber.

quienes se jubilaron bajo este régimen suelen obtener una corrección más amplia del haber. Ley 24.241: los criterios de recálculo pueden diferir de la jurisprudencia de la Corte, lo que puede implicar resignar parte del haber si se acepta una propuesta sin litigar.

Cada caso requiere un análisis técnico individual, preferentemente con un abogado previsionalista independiente.

Cuándo conviene iniciar un juicio de reajuste jubilatorio

Existen situaciones frecuentes en las que el reclamo judicial puede resultar procedente:

Errores en el cálculo del haber jubilatorio

Aportes omitidos o topes mal aplicados

Haber inferior en relación con los salarios percibidos en actividad

El juicio de reajuste suele aplicarse principalmente a jubilaciones otorgadas hasta marzo de 2018, período en el que existían diferencias en los criterios de actualización.

Plazos y cobro de sentencias

Los juicios previsionales pueden demorar entre 5 y 7 años, dependiendo de la complejidad del caso.

Una vez dictada la sentencia, ANSES debe reliquidar el haber y abonar los retroactivos correspondientes. En caso de demoras en el cobro, los pagos se reprograman automáticamente.

El cobro de estas sentencias se realiza por ventanilla bancaria, sin necesidad de turno previo, conforme a la normativa vigente del sistema financiero.