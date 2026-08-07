ARCA tiene 10 días para aplicar recategorización y exclusión de oficio a monotributistas que no declararon la escala en forma correcta

Luego de cerrada la ventana de recategorización voluntaria el pasado miércoles, se abre el período es de recategorización de oficio por parte de ARCA por 10 días hábiles administrativos y las claves están en la información que analiza el organismo recaudador: acreditaciones, gastos y facturación superiores al límite de la categoría K. La medida se puede apelar a través de Presentaciones Digitales.

Un dato adicional que aconseja la recategorización voluntaria en el plazo correspondiente es que para este trámite se aplican las escalas actualizadas, con mayores límites para definir las categorías, y en cambio para la recategorización compulsiva, ARCA aplica las escalas sin actualizar.

"La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede recategorizar compulsivamente a al monotributista en una categoria superior, nunca para una inferior, cuando el contribuyente no cumplió con la recategorización o denunció una categoría incorrecta", indica la contadora Aldana Fernández, y responde las siguientes preguntas:

ARCA analiza información de sus sistemas con consecuencias

1. Qué cambió a partir del 6 de agosto

El pasado jueves 6 de agosto se abrió la venta de recategorización de oficio por 10 dias hábiles, hasta el 19 de agosto.

ARCA puede recategorizar por su cuenta al monotributista a una categoria superior, nunca a una categoría inferior, cuando el monotributista no se recategorizo "voluntariamente" o cuando la categoría que indico es inexacta (menor).

2. Qué información analiza ARCA para decidir una recategorización

El fisco analiza el monto de acreditaciones bancarias y en billeteras virtuales, pero rige el umbral de movimientos mensuales de $50 millones para que ARCA ponga la lupa en este indicador.

También cobros por tarjeta, link de pago, QR, y en general los cobros electrónicos, si mínimo: se informan todos.

Y compras y gastos personales o relativos a la actividad del monotributista. Se añade un porcentaje extra del 20% para servicios o del 30% para venta de cosas muebles.

3. Qué consecuencias económicas tiene una recategorización de oficio

La recategorización de oficio por parte de ARCA tiene una doble consecuencia:

Aumenta la cuota mensual a pagar desde el 20 de septiembre más el cobro de la diferencia de agosto.

a pagar desde el 20 de septiembre más el cobro de la diferencia de agosto. Multa del 50% del componente impositivo y previsional de la cuota

Las causas por las que te pasan al Régimen General

4. En qué casos ARCA puede excluir a un monotributista del régimen

Son 3 los motivos por los que ARCA excluye a un pequeño contribuyente del Monotributo en base a información que consta en sus sistemas:

Cuando ARCA detecta acreditaciones o cobros que superen el tope máximo de la categoría K según la escala anterior a la que se actualizó en julio, es decir, $ 108.357.084,05 en los últimos 12 meses.

de la categoría K según la escala anterior a la que se actualizó en julio, es decir, $ 108.357.084,05 en los últimos 12 meses. Cuando ARCA detecta facturación emitida superior al tope máximo de la categoría K según la escala anterior a que se actualizó en julio, es decir, $ 108.357.084,05 en los últimos 12 meses.

de la categoría K según la escala anterior a que se actualizó en julio, es decir, $ 108.357.084,05 en los últimos 12 meses. Cuando sus compras más gastos superen el 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de servicios del tope de ingresos de la categoría K, según la escala anterior a la que se actualizó en julio. Es decir, $ 86.685.667,24 y $ 43.342.833,62, respectivamente.

5. Cuáles son las causales de exclusión del Monotributo

"Hay 8 causales más de exclusión, pero en la práctica, los que yo he visto, son las citadas anteriormente. Esas otras causales de la baja de oficio son las siguientes", precisa Fernández:

La superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible.

superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible. El precio unitario de venta supera el máximo límite.

de venta supera el máximo límite. Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados.

Hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.

para su comercialización posterior. Desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación .

. Se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios.

Las operaciones no se encuentren debidamente facturadas.

Estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

6. Cómo te enterás de que fuiste recategorizado o excluido del régimen simplificado

ARCA notifica de la recategorización de oficio (MOREO) o la exclusión (MOPLED) a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Si el monotributista no lo revisa, se enterará cuando tenga que pagar una mayor cuota, o bien cuando no pueda emitir facturas por estar dado de baja del Monotributo, y dado de alta en IVA, autónomos, Ganancias, pero sin el punto de venta activo.

Evitar la medida compulsiva y cómo apelar

7. Qué recomendaciones daría a los monotributistas para evitar una recategorización de oficio o una exclusión del régimen

Fernández aconseja las siguientes acciones para evitar la recategorización o exclusión de oficio:

Controlar sus cobros , ya sean por transferencia o electrónicos, para que no superen el tope del Monotributo.

, ya sean por transferencia o electrónicos, para que no superen el tope del Monotributo. Facturar todos sus cobros.

todos sus cobros. Realizar la recategorización voluntaria; no dejar que ARCA realice la de oficio.

Revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico y tener asociado su mail así le llegan las alertas de una notificación.

8. Como defenderse ante una recategorización de oficio o una exclusión

Ante una recategorización de oficio errónea, se debe interponer un recurso de apelación mediante el servicio web de "Presentaciones Digitales".

Si se apela dentro de los 15 días posteriores a la notificación, se debe seleccionar el trámite "Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término".

Después de ese plazo, el sitio a utilizar es "Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término".

Así, la contadora Aldana Fernández comenta las dudas que pueden plantear los monotributistas sobre cuándo ARCA aplica la recategorización o exclusión de oficio del Monotributo, y cómo responder a esta medida.