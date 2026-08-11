Los sindicatos de seguridad privada que rechazan la conducción de UPSRA quedarán fuera de juego con el aporte que deberán pagar todos los trabajadores

El acuerdo paritario de los vigiladores para el pago de un aporte solidario de 2% de no afiliados a la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) suscitó un conflicto de proporciones en el sector, debido a que atenta contra la misma subsistencia de los sindicatos que se oponen a la conducción de ese sindicato con personería gremial.

Los sindicatos opositores de la seguridad privada amenazan con presentaciones judiciales y administrativas para evitar que sus afiliados sumen aportes gremiales de 5%, y así quedar desventaja, al tiempo que advierten a las empresas sobre su responsabilidad como agentes de retención de aportes sindicales controvertidos.

El conflicto se desató a partir de la incorporación de un aporte solidario obligatorio del 2% sobre el salario básico de convenio en la última paritaria del CCT 507/07, firmada entre UPSRA y la cámara empresaria CAESI.

Cuál es el alcance del nuevo acuerdo sobre aporte sindical

El aporte solidario se aplicará exclusivamente a quienes estén bajo el CCT 507/07 pero no se encuentren afiliados a UPSRA.

Los afiliados a UPSRA mantendrán únicamente el descuento del 3% sindical, sin el nuevo aporte adicional.

Sobre el destino de los fondos, el sindicato con personería gremial para el rubro seguridad privada informó que la recaudación se destinará a fortalecer la estructura sindical, mejorar espacios gremiales, y ampliar beneficios para afiliados y representados.

Cómo se plantea el conflicto por el nuevo convenio

Aunque la cláusula paritaria inicialmente mencionaba a todos los trabajadores del convenio, la UPSRA aclaró que el descuento del 2% alcanzará únicamente a los vigiladores no afiliados. Para los afiliados al sindicato, la cuota de afiliación del 3% absorbe este aporte, por lo que no sufrirán un descuento adicional.

El malestar inmediato radica en que miles de trabajadores verán reducidos sus ingresos., según afirma Mundo Gremial

Para muchos vigiladores, este descuento devalúa de entrada el impacto del aumento conseguido, que fijó el básico en $1.020.300 para agosto de 2026, con un total conformado de $1.744.800, tras la suma de adicionales.

Además, se cuestiona el destino de los fondos administrados por la UPSRA.

Una de las consecuencias más importantes se da sobre los sindicatos opositores que crecieron en los últimos años como oposición a la conducción de Ángel García en la UPSRA.

Cómo afecta el nuevo aporte a sindicatos opositores

Dado que estos gremios alternativos representan a trabajadores bajo el CCT 507/07 pero no firman la paritaria, sus afiliados se encuentran en una encrucijada. Deberán seguir pagando la cuota de 3% a su propio sindicato y, además, el 2% de aporte solidario a la UPSRA.

Esto eleva los descuentos a más del 5% de su salario, frente al 3% que pagan los afiliados de la UPSRA, esto puede incentivar la desafiliación de los gremios opositores, asfixiándolos financieramente y consolidando la posición de la UPSRA.

Cuánto es el aporte solidario y cuánto pagan afiliados a otros gremios

Las retenciones gremiales derivadas de la nueva paritaria se calculan tomando como base de cálculo únicamente el salario básico de convenio, que para agosto de 2026 quedó fijado en $1.020.300.

Trabajadores no afiliados (Aporte Solidario del 2%)

Para los vigiladores que no están afiliados a la UPSRA, las empresas actuarán como agentes de retención aplicando el nuevo aporte solidario del 2%:

Esto se aplica exclusivamente sobre el salario básico de convenio ($1.020.300), excluyendo expresamente todos los adicionales (es decir, no se calcula sobre el presentismo, los viáticos ni la suma no remunerativa). Así, el monto neto a retene por el aporte solidario para no afiliados será de $20.406.

Afiliados a UPSRA (Cuota Sindical del 3%)

Los trabajadores afiliados a este sindicato están exentos de pagar el nuevo aporte solidario:

Se les descuenta únicamente el 3% en concepto de cuota sindical y no sufren ningún descuento adicional , po lo que la cuota sindical de los afiliados a la UPSRA equivale a $30.609.

Afiliados a Sindicatos Alternativos (doble descuento)

Los vigiladores afiliados a gremios de la actividad que no firman la paritaria nacional, por no poseer la personería gremial que ostenta UPSRA, sufren un impacto doble:

Deben pagar la cuota de afiliación de su propio sindicato y, al mismo tiempo, se les retendrá el 2% de aporte solidario destinado a la UPSRA por estar bajo el convenio CCT 507/07.

Esta superposición provoca que los descuentos sindicales sobre sus salarios sumen el 5%, en comparación con el 3% que abona un afiliado directo a la UPSRA.

El 5% del monto total estimado de retención para afiliados a gremios alternativos equivale a $51.015.

Qué acciones plantean los sindicatos sin personería gremial

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) inició un conjunto de acciones que incluyen el planteo de inconstitucionalidad de la medida y una dura advertencia a las empresas.

Esta organización, conducida por Leandro Nazarre, adelantó que impulsará recursos judiciales tanto de carácter colectivo como individual

Fundamentó que cualquier descuento de este tipo vulnera la "libertad sindical positiva y negativa", la cual está amparada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Además, advirtió sobre posible responsabilidad de las empresas si proceden a retener el aporte solidario conseguido por UPSRA.

Con estas medidas, el sindicato busca sostener el derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación sin sufrir un perjuicio económico en sus salarios

Qué otras organizaciones analizan medidas

Otros sindicatos opositores también sumaron sus amenazas contra el aporte solidario que firmaron las cámaras empresarias, privilegiando a un gremio.

Agrupación Sur (junto a la agrupación interna Autoconvocados 1982)

Esta facción opositora que disputa la conducción de la UPSRA decidió dirimir el conflicto directamente en los estrados estatales y de control.

Presentaron un recurso formal para exigir la nulidad de la cláusula del convenio colectivo sobre aporte solidario, argumentando viola la libertad sindical y el derecho de propiedad.

Solicitaron formalmente la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Oficina Anticorrupción, para que controlen el destino de la millonaria caja recaudada por la UPSRA y que se instrumente un sistema permanente de rendición de cuentas.

SUTCA (Sindicato de Custodios)

Cuestionan públicamente que la recomposición salarial acordada quede neutralizada de entrada por este nuevo descuento sobre trabajadores que ya perciben sueldos insuficientes en el interior del país.

También denuncian las modificaciones en las condiciones de los viáticos, alertando que esta cláusula generará rebajas salariales encubiertas a los vigiladores cuando se tomen vacaciones, licencias o no puedan completar el total de los días de trabajo previstos.

Los vigiladores quedaron presos de una interna entre gremios y los afiliados a gremios opositores verán trepar su aporte sindical al 5%-