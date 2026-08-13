Luego del dictamen, qué trabas quedan aún en la reforma de la Inocencia Fiscal

El oficialismo se alzó este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II. Qué cambios se introducen

El oficialismo se alzó este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, que tuvo una modificación sustancial para lograr la adhesión de los aliados: la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios de este régimen.

El despacho de mayoría obtuvo 44 firmas y, además de 32 diputados La Libertad Avanza, suscribieron 4 del Pro, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, 1 del MID, 1 de Independencia, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincias Unidas -en disidencia-.

A las 12.31, el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, anunció que había dictamen: sobre 75 diputados presentes, había 44 firmantes de las dos comisiones, y anticipó que otros dictámenes se recibirían en la comisión hasta las 15. Puntualmente en la Comisión de Presupuesto hubo 45 presentes y 27 firmas; y en Legislación Penal, 30 prsentes y 17 firmantes.

Entre los cambios se determinó que, si bien los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.

Ni bien el texto fue girado a la Cámara baja, la exclusión de funcionarios fue algo reclamando por los bloques dialoguistas, con el presente antecedente del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien adhirió al régimen a partir de la ley original.

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, el dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

Qué trabas quedan aún en la reforma de la Inocencia Fiscal

A través de la red social X, Diego Fraga, abogado tributarista y profesor de la Maestría en Derecho Tributario en la Universidad Austral, detalló las trabas que aún queda por resolver en el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal.

"Quedaron afuera varias cuestiones que son importantes para que el sistema realmente funcione como incentivo a formalizar patrimonio y no genere nuevas trampas", advirtió Fraga.

"Una de las principales: aclarar expresamente que pueden incorporarse todos los bienes de origen lícito —efectivo, inmuebles, títulos, créditos, participaciones, cripto, etc.— y cómo se incorporan. También proteger al monotributista para que esa incorporación no sea usada para excluirlo del régimen", agregó Fraga.

"Y queda otro tema delicado: las fiscalizaciones ya iniciadas. El dictamen permite que continúen aunque después el contribuyente adhiera (incorporación a instancias de ARCA). Se debe establecer que el "tapón fiscal" alcance también actuaciones no firmes, aun aceptando las costas en juicios en trámite. Es lo que dice más o menos hoy la ley, pero que ARCA lo desconoce en buena parte con una mera comunicación interna", concluye Fraga.

Qué pasa con los familiares de los funcionarios

Por otra parte, un reconocido tributarista que pidió reserva de identidad remarcó que "excluir a los funcionarios, dejando a los familiares de los mismos...es una exclusión a medias".