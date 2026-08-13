La UIF adelantó cómo será el control por lavado de dinero en el banco donde se blanqueen dólares del colchón en el marco de la Inocencia Fiscal

Un problema clave para blanquear dólares del colchón en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal es que el banco reporte sospechas de lavado de dinero por no conocer el origen de los fondos. Pero la UIF anunció que reglamentará un "monitoreo de baja intensidad" para aplicar en este caso.

Esto se suma a las normas sobre justificación patrimonial, por las que no se debe declarar el patrimonio al inicio y final del ejercicio, y los cambios de la Ley de Inocencia Fiscal II sobre discrepancias significativas, que permiten rectificar siempre sin perder los beneficios del Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias y que son la cobertura de los dólares del colchón.

Qué tipo de control establece la UIF para dólares del colchón

"En la reglamentación se establecerá un monitoreo simplificado, uno de intensidad media y otro de intensidad alta, y el primero es el que se aplicará a personas humanas que exterioricen fondos en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal", informó Matías Álvarez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que persigue el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo.

Álvarez realizó el anuncio en la reunión de las Comisiones de Presupuesto y Legislación General que este miércoles dio dictamen al proyecto Ley de Inocencia Fiscal II, que permitirá ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias a personas de mayores ingresos.

Esta medida era esperada por los contadores y contribuyentes, porque el principal riesgo de llevar los dólares no declarados al banco es en este momento que la entidad financiera emita un ROS (Reporte de Operación Sospechosa), por el mismo hecho de que no se declara el origen de los dólares.

Álvarez justificó la medida en que, "en lo que va del año, ya se presentaron más de 50.000 ROS ante la UIF por parte de Sujetos Obligados. Esto es una cifra que viene aumentando", señaló, y agregó que "esto impide detectar cuáles son realmente las operaciones vinculadas al narcotráfico o al terrorismo".

Cómo será la reglamentación de UIF para los bancos

El propio texto del dictamen adelanta que el Régimen de Ganancias Simplifcado se considerará como un antecedente favorable para el banco que recibe los dólares, y abre el camino para que la reglamentación complementaria que dicte la UIF defina un esquema de monitoreo o debida diligencia adecuado a este perfil de clientes.

"Al día de hoy, no existe ningún parámetro concreto que le permita a un contribuyente saber qué cantidad exacta de dinero puede exteriorizar", enfatiza Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores.

"El objetivo de esta reglamentación de la UIF será brindarle a quien vaya a blanquear dinero un parámetro objetivo y un nivel de seguridad de que no enfrentará problemas legales por lavado de dinero", explica.

Rodríguez entiende que se establecerá un parámetro de máxima que indicará cuál es el monto límite que se podrá exteriorizar sin la necesidad de tener que justificar el origen de esos fondos.

"Esta necesidad de justificar o no los fondos, así como los límites, estarán en función de la envergadura o el perfil del cliente dentro del banco, o de su perfil general como contribuyente", precisa.

Qué beneficios otorga la Ley de Inocencia Fiscal

El Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal establece un esquema de incentivos y simplificación operativa administrado por ARCA.

Presunción de exactitud

Constituye una garantía donde ARCA presume que la declaración jurada presentada por el contribuyente es 100% correcta y exacta (iuris et de iure, sin admitir prueba en contrario).

Impide que el organismo recaudador realice ajustes, fiscalizaciones o determinaciones de oficio sobre la DDJJ presentada en este régimen, siempre que el saldo se haya cancelado o regularizado en término.

Neutraliza la aplicación de multas administrativas, sanciones tributarias y penalidades derivadas de la Ley Penal Tributaria mientras la presunción permanezca firme.

Tapón fiscal sobre años no prescriptos

El "tapón" o bloqueo fiscal funciona como un blindaje retroactivo hacia el pasado.

Al ratificar el régimen y cumplir con el pago del período fiscal base (2025), ARCA queda privada de la facultad de revisar o impugnar los períodos fiscales anteriores no prescriptos (2022,2023 y 2024).

El efecto protector se aplica directamente sobre el Impuesto a las Ganancias y el IVA.

Las nuevas normas de justificación patrimonial y los dólares del colchón

El proyecto flexibiliza el control patrimonial tradicional para quienes quedan encuadrados dentro del régimen, y esto es clave para los dólares del colchón, porque si se declarara el patrimonio al inicio y final del ejercicio aparecería una inconsistencia.

Se elimina la obligación de confeccionar el cuadro de variaciones patrimoniales exhaustivo del régimen general (F.711). ARCA pone a disposición un borrador pre-cargado con la información fiscal del contribuyente y de terceros sobre ingresos y egresos.

Se invierte la lógica habitual de fiscalización, ya que el organismo debe demostrar de forma fehaciente, utilizando únicamente los datos declarados por el contribuyente o disponibles en sus propios sistemas, una "discrepancia significativa" antes de invalidar los beneficios de Inocencia Fiscal.

Qué cambio sobre discrepancia significativa favorece el blanqueo

Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, explica el nuevo proyecto permite a los contribuyentes rectificar su declaración jurada ante discrepancias significativas que aparezcan durante un proceso de fiscalización, sin perder los beneficios de la Inocencia Fiscal ni la protección del tapón fiscal.

"La reforma no condiciona la pérdida del beneficio al simple inicio de una orden de intervención. El contribuyente puede rectificar y pagar en etapas muy avanzadas del proceso, teniendo como límite hasta 15 días después de notificada la boleta de deuda o 15 días después de que se inicie el proceso determinativo de oficio", describe Rodríguez.

"Si la ley se aprueba según el proyecto, el contribuyente tendrá la oportunidad de rectificar y pagar una y otra vez sin perder sus beneficios", afirma.

"Mientras el periodo fiscal base se mantenga intacto o incólume, no existe riesgo de que ARCA cuestione el origen de esos fondos exteriorizados. El requisito indispensable es cumplir con las formalidades de presentar y pagar la declaración jurada en tiempo y forma", explica.

La reglamentación de la UIF para control de baja intensidad para los contribuyentes adheridos al Régimen de Ganancias Simplificado que blanqueen dólares del colchón en el banco se suma a las nuevas normas sobre justificación patrimonial y los cambios de Inocencia Fiscal II sobre discrepancias significativas para blindar la exteriorización.