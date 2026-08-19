ARCA inicia juicios ejecutivos a pocos días de los vencimientos. Conozca las cuatro defensas legales clave y cómo evitar el pago de honorarios oficiales

Hay 4 defensas clave, como pago o prescripción, que impactan en el pago de costas y honorarios del fisco.

Ariel Mainike explica que el plazo de defensa es de solo 5 días tras la notificación de la ejecución de ARCA.

En los últimos meses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adoptó una postura más agresiva contra los contribuyentes iniciando ejecuciones fiscales por deudas tributarias a muy poco tiempo del vencimiento de la obligación tributaria; en algunos casos, en menos de una semana. Los plazos de los juicios de ejecución son mínimos y por eso se deben seguir las 4 vías de defensa disponibles con extremada diligencia.

"Frente a ese escenario, la reacción temprana del contribuyente es clave. Algunas defensas procesales son que la deuda fue pagada, regularizada por un plan de pagos o no resulta exigible", indica Ariel Mainike, asociado senior en Nicholson y Cano, área Tributaria.

"Además, si el pago total de la deuda -capital e intereses- se realizó antes de la intimación de pago, puede existir margen para discutir que las costas se impongan por su orden (cada parte del juicio paga sus propios abogados y tasas judiciales), con el consiguiente ahorro del honorario del agente de ARCA", explica.

Qué es una ejecución fiscal y qué debe hacer el contribuyente

"La ejecución fiscal es un juicio rápido mediante el cual el fisco busca reclamar compulsivamente el cobro de deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos a cuenta, multas, intereses u otros accesorios", señala Mainike, y precisa las siguientes etapas:

"Al fisco le basta con emitir una boleta de deuda identificando los conceptos que reclama para iniciar la demanda. Es un proceso con un marco de análisis restringido donde rara vez se admite discutir el origen real u origen causal de la deuda", remarca.

Notificación: una vez iniciado el juicio, el abogado del organismo recaudador notifica formalmente al contribuyente a través de un documento judicial llamado mandamiento de intimación de pago.

Plazo de defensa: a partir de la recepción de esta intimación, el contribuyente tiene un plazo estricto de solo 5 días para oponer las defensas que considere necesarias.

Cuáles son las 4 defensas clave que pueden oponerse frente a una ejecución fiscal

Debido a que se trata de un proceso expeditivo, las defensas legalmente admisibles son muy limitadas, advierte Mainike, y enumera que, en términos prácticos, las defensas centrales que se pueden oponer son las que siguen:

1. Pago total documentado

Se interpone cuando el contribuyente ya canceló la totalidad de la deuda reclamada.

Este pago debe acreditarse de forma fehaciente con documentación respaldatoria que permita vincular con precisión el pago realizado con la obligación que se está ejecutando.

2. Espera Documentada

Aplica cuando existe un plan de facilidades de pago activo y vigente.

3. Prescripción

Tiene como fin demostrar que el Fisco inició la demanda cuando su acción legal de cobro ya había expirado.

Requiere un examen técnico exhaustivo en el que se analiza el tipo de tributo, el período bajo reclamo, la existencia de causales de interrupción o suspensión, y la fecha exacta en la que se promovió la demanda judicial.

4. Inhabilidad de Título

Permite cuestionar la validez formal de la boleta de deuda emitida por el fisco).

El cuestionamiento se limita estrictamente a las formas extrínsecas del documento y no permite abrir el debate sobre la legitimidad de la causa u origen de la deuda dentro de este marco ejecutivo ordinario.

Cuáles son los escenarios de pago para las costas y honorarios

"El momento exacto en el que el contribuyente realiza el pago de la deuda —incluso si ya existe una demanda iniciada— es determinante para definir quién paga las costas del juicio y, en particular, los honorarios del abogado del fisco", afirma Mainike.

"La viabilidad de discutir estos cargos depende de una estricta cronología entre la fecha de pago, la fecha de inicio de la demanda y la fecha de notificación del mandamiento, distinguiendo tres escenarios diferentes", considera:

Escenario 1: Pago anterior a la interposición de la demanda

El contribuyente canceló íntegramente la deuda antes de que ARCA presentara la demanda en la justicia.

El título ejecutivo fue emitido sobre una deuda que ya estaba cancelada.

Corresponde plantear que la ejecución no debió haberse iniciado.

Escenario 2: Pago posterior a la demanda, pero anterior a la notificación del mandamiento

El fisco ya presentó la demanda judicial, pero el contribuyente paga la totalidad de la deuda (capital e intereses) antes de que le sea notificado formalmente el mandamiento de intimación de pago en su domicilio.

Como la deuda tributaria principal ya fue saldada, la discusión judicial pasa a focalizarse exclusivamente en las costas procesales.

En este escenario, algunos juzgados aceptan que las costas se impongan "por su orden" (es decir, que cada parte asuma sus propios gastos).

Esto le permite al contribuyente evitar o reducir de forma significativa el pago de los honorarios del letrado del fisco.

Aunque no es un beneficio automático y depende del criterio de cada juzgado, plantearlo a tiempo con la cronología precisa de fechas es una oportunidad clave de ahorro económico.

Escenario 3: Pago posterior a la notificación del mandamiento

El contribuyente cancela la deuda recién después de haber sido formalmente intimado por vía judicial.

Al haberse perfeccionado la intimación de pago, las costas y los honorarios regulados a favor del abogado de ARCA suelen recaer de manera completa sobre el contribuyente.

Cómo se considera el plazo de 5 días en una ejecución

El plazo de 5 días es el límite temporal crítico que define la capacidad de reacción del contribuyente frente a una ejecución fiscal de ARCA, y presenta características fundamentales según detalla Mainike:

Punto de partida: este plazo no corre desde que ARCA decide iniciar la demanda judicial, sino desde el momento exacto en que el abogado del fisco notifica formalmente al contribuyente mediante el mandamiento de intimación de pago (donde se individualiza la deuda reclamada).

Al tratarse de un proceso judicial sumamente rápido y expeditivo, contar con solo 5 días exige una velocidad de respuesta inmediata.

El contribuyente debe evaluar de manera urgente su situación frente al reclamo y determinar si cuenta con los fundamentos y la documentación necesaria para oponer alguna de las limitadas defensas admisibles (pago total, espera documentada, prescripción o inhabilidad de título).

La ventana previa a la notificación: el análisis estratégico debe comenzar incluso antes de que empiece a correr este plazo.

Si la demanda ya se inició judicialmente pero el contribuyente aún no fue notificado del mandamiento, realizar el pago total en ese intervalo de tiempo es clave.

Esto permite abrir la discusión para que las costas se impongan "por su orden", con el fin de evitar o reducir significativamente el pago de los honorarios del letrado de ARCA.

"Definir si la mejor vía es regularizar la deuda u oponer excepciones es algo que requiere un análisis técnico rápido y oportuno, el cual debe concretarse obligatoriamente antes de la notificación del mandamiento o del vencimiento de este plazo de 5 días, según corresponda en cada caso", concluye Mainike.