ARCA cruza datos de FATCA y CRS para detectar cuentas ocultas en el exterior. Conozca las claves de los controles y cómo defenderse ante reclamos

Mantener inversiones ocultas fuera del país implica un riesgo creciente de reclamos fiscales gravosos y posibles consecuencias penales.

La agencia recibe datos de EE. UU. vía FATCA desde sep/2024 y del estándar CRS de OCDE, detectando patrimonios no declarados.

ARCA intensifica la fiscalización de activos en el exterior usando cruces de datos bancarios internacionales, generando fuertes ajustes y denuncias penales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una ofensiva de fiscalización contra activos en el exterior. A partir de los convenios de intercambio internacional, realiza cruces masivos entre los datos bancarios y las declaraciones patrimoniales, lo que está derivando en fuertes ajustes y denuncias penales.

"ARCA ha fortalecido su capacidad de fiscalización mediante la implementación de convenios de intercambio automático de información, destacándose la reciente incorporación de los datos provenientes de Estados Unidos vía FATCA", indica Juan Pablo Baumann, del estudio PASBBA.

"Estas herramientas permiten que la ARCA acceda de forma sistemática a datos de las cuentas bancarias situadas en las principales plazas del exterior. Al contrastar estos reportes con las declaraciones de los contribuyentes, el organismo puede detectar omisiones o patrimonios no declarados de manera masiva y eficiente", explica.

"Este nuevo escenario implica que mantener inversiones ocultas fuera del país conlleva un riesgo creciente de reclamos fiscales sumamente gravosos y posibles consecuencias penales. Por lo tanto, resulta fundamental que los contribuyentes realicen una evaluación exhaustiva de su cumplimiento para evitar fiscalizaciones severas derivadas de estos cruces tecnológicos", afirma.

Cómo funcionan los acuerdos de intercambio de información

"Los acuerdos de intercambio automático de información incrementaron sustancialmente la capacidad de la administración tributaria argentina para detectar activos financieros en el exterior que no hayan sido correctamente declarados", señala Baumann.

"Argentina participa desde hace años del estándar CRS de la OCDE y, desde 2025, cuenta con los datos del acuerdo FATCA con Estados Unidos, bajo cuyo marco la ARCA viene recibiendo información desde septiembre de 2024", precisa.

"Esto permite que la ARCA acceda de manera sistemática a valiosa información financiera proveniente de un número cada vez mayor de jurisdicciones que incluyen a muchos de los principales centros financieros del mundo, para luego contrastarla contra las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes", considera.

Qué datos obtiene ARCA de los acuerdos internacionales

El tipo de información financiera que recibe el organismo varía según el marco bajo el cual se realice el intercambio, enumera Baumann:

Bajo el estándar CRS

Identificación del titular o de la persona controlante.

Número de cuenta.

Saldo o valor de la cuenta.

Determinados intereses y otros importes acreditados (según el tipo de cuenta).

Bajo el acuerdo FATCA

Identificación del titular de la cuenta.

Identificación de la cuenta.

Monto bruto de los intereses acreditados en la cuenta.

Dividendos y otros ingresos de fuente estadounidense que hayan sido percibidos

"En el marco del análisis de una situación de interés fiscal, esta información constituye para el fisco un mero punto de partida, pues a partir de ese primer "hilo del cual tirar" la ARCA puede obtener mucha más información valiéndose al efecto de otras herramientas idóneas", sostiene Baumann.

Qué herramienta aplica ARCA a los datos del intercambio

"A partir de este dato inicial, ARCA puede desplegar otras herramientas idóneas para recabar aún más información sobre el contribuyente", enfatiza Baumann, y puntualiza:

Cruces masivos de datos: ARCA realiza cruces masivos sistematizados de los datos sobre titulares, saldos y rendimientos financieros recibidos, contrastándolos directamente con las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.

Presión fiscalizadora creciente: el flujo constante de esta información internacional ha incrementado la presión fiscalizadora de ARCA para detectar activos financieros no declarados.

Rreclamos y denuncias penales: las inconsistencias detectadas derivan en fiscalizaciones y reclamos sumamente gravosos bajo la figura de incrementos patrimoniales no justificados, los cuales suelen acarrear relevancia penal asociada.

Cómo defenderse frente el avance de ARCA

"Mantener activos o inversiones en el exterior sin la debida declaración implica un riesgo de detección que crece de forma continua", remarca Baumann.

"Para evitar contingencias fiscales y reclamos de gravedad, el primer paso fundamental consiste en realizar una evaluación profunda de la propia estructura patrimonial", expresa.

"A eso se agrega analizar detenidamente las jurisdicciones donde se localizan los activos y revisar exhaustivamente el estado actual de cumplimiento frente al Fisco", subraya

"Desde ya que lo mejor es evitar ese tipo de situaciones por tener activos en el exterior no declarados ante ARCA", concluye Baumann.