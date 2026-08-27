Cristian Girard planteó ante la UIA que primero debe consolidarse el crecimiento y luego avanzar con una reforma que reduzca impuestos distorsivos

La discusión sobre una reforma tributaria nacional volvió a instalarse en el ámbito empresario. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, planteó avanzar hacia un sistema impositivo con menos distorsiones, pero advirtió que primero debe consolidarse el crecimiento económico.

El funcionario formuló su propuesta durante un encuentro de trabajo con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizado en la sede de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reunión se desarrolló bajo una modalidad mixta y contó con la participación de más de 70 asociados, entre empresas, cámaras y federaciones.

Para Girard, el debate tributario requiere previsibilidad para el sector privado. En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita una reforma que "reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición".

Qué cambios propone Girard para el sistema tributario nacional

El titular de ARBA consideró que modificar el sistema impositivo nacional será un proceso de largo plazo y reclamó establecer reglas claras sobre cómo se desarrollará esa transición.

"A nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo", afirmó. A su vez, remarcó la importancia de "tener la suficiente claridad para dar previsibilidad al sector privado sobre cómo vamos a recorrer ese camino, que sin dudas hay que recorrer".

Entre los principales objetivos de esa transformación ubicó la eliminación de tributos que generan distorsiones y una modificación de la composición de la carga fiscal. Según su planteo, existe consenso en torno a "eliminar impuestos distorsivos", dar mayor participación a los impuestos directos y disminuir el peso de los indirectos, una orientación que coincide con uno de los ejes planteados por el gobierno de Javier Milei.

Pero Girard marcó una condición para avanzar: "Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones".

La propuesta para bajar impuestos: combatir la evasión

El funcionario planteó, además, una alternativa para que la reducción de la evasión pueda convertirse en una herramienta para disminuir la presión sobre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Su idea es que las mejoras en la recaudación derivadas de un mayor control sobre la evasión permitan, de manera progresiva, reducir las alícuotas que pagan los contribuyentes que permanecen dentro de la economía formal.

En ese sentido, afirmó que "uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos".

El mecanismo, según explicó, podría apoyarse en "un consenso o un pacto público-privado" que permita que los recursos adicionales obtenidos mediante una menor evasión sean utilizados para aliviar la carga tributaria del sector formal.

ARBA destacó la caída de los saldos a favor de Ingresos Brutos

Durante el encuentro, Girard también repasó algunas de las medidas implementadas por ARBA en la provincia de Buenos Aires y puso el foco en la evolución de los saldos a favor de Ingresos Brutos.

Según el funcionario, los cambios introducidos en los sistemas de retención y percepción, junto con modificaciones de alícuotas y mecanismos más ágiles para devolver y compensar créditos fiscales, permitieron reducir significativamente la acumulación de saldos.

"A partir de cambios en los regímenes de retención y percepción, la adecuación de alícuotas y la agilización de los mecanismos de devolución y compensación, la acumulación de saldos a favor se encuentra actualmente en mínimos históricos desde la creación de ARBA", afirmó.

El organismo precisó que en julio de 2026 el stock de saldos a favor se ubicó en torno a un mes del impuesto determinado, un nivel considerablemente inferior al registrado en años anteriores. Además, destacó que esta política se implementó sin afectar la recaudación provincial.

Qué es Riesgo 0, SAF 0

Dentro de esa estrategia, Girard también mencionó Riesgo 0, SAF 0, un régimen que busca intervenir antes de que se acumulen saldos a favor.

La herramienta permite recalcular las alícuotas aplicadas en los regímenes de retención y percepción para contribuyentes con buen comportamiento fiscal. El objetivo es que los anticipos tributarios guarden mayor relación con el impuesto que efectivamente corresponde pagar.

De esta manera, el esquema apunta a evitar que las empresas acumulen créditos fiscales que luego deben gestionar mediante mecanismos de devolución o compensación.

La industria reclama una agenda productiva más amplia

Frente a los representantes del sector industrial, Girard también buscó ampliar el eje de la discusión. A su entender, la competitividad de las empresas no depende únicamente de la carga tributaria provincial o de determinados impuestos nacionales.

"Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque", sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de otros factores vinculados con el desarrollo productivo: "El papel de la industria, la inversión en investigación y desarrollo y la construcción de un sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología, como pilares para transformar el crecimiento económico en desarrollo nacional".

Por último, el titular de ARBA manifestó su intención de sostener un vínculo permanente con el sector privado para analizar propuestas, revisar procedimientos y detectar posibles distorsiones. "A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos", aseguró.