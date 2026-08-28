Guillermo Michel: qué partes de la Inocencia Fiscal volteará un eventual gobierno peronista

El ex director de AFIP Guillermo Michel cuestiona los beneficios a grandes contribuyentes y advierte debilidades en el control del lavado de dinero

La normativa alerta al GAFI por el debilitamiento de la UIF y podría incentivar la evasión, desincentivando el cumplimiento fiscal correcto.

El proyecto permite rectificaciones ilimitadas, beneficia a grandes contribuyentes y residentes extranjeros, e ignora controles contra el lavado.

Guillermo Michel cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal por considerarla una técnica deficiente que limita la capacidad de control del fisco y ARCA.

Los contadores miraron con atención las críticas a la Ley de Inocencia Fiscal del diputado Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y ex director de la AFIP (actual ARCA), porque pueden adelantar lo que va a pasar en un eventual Gobierno peronista. El dirigente apuntó a los límites al fisco para investigar y a la ampliación de beneficios en Ganancias a grandes contribuyentes y extranjeros.

Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, comentó en una Jornada de Actualización en su estudio que vale la pena escuchar a Michel porque es una persona dentro de la oposición que sabe de lo que habla, y coincidió en algunas de sus criticas que apuntan a que los beneficios en Ganancias Simplificado incitarán a "no pagar nunca".

Michel sostuvo que el texto de Inocencia Fiscal es técnicamente deficiente y advierte que el nuevo bloqueo fiscal beneficia desproporcionadamente a los grandes contribuyentes y a los no residentes.

El diputado massista critica que las modificaciones permiten rectificar declaraciones de forma ilimitada y restringen las facultades de control del fisco sobre depósitos bancarios e incrementos patrimoniales, lo que incentivará la evasión.

Además, denuncia una "doble vara al excluir muchos menos funcionarios públicos que en leyes anteriores y dejar afuera a los familiares", y al suavizar los reportes de lavado de dinero. Finalmente, el texto alerta sobre las posibles sanciones internacionales del GAFI, a raíz del recorte de los controles de lavado de la UIF, y el impacto negativo de las multas excesivas para las pequeñas y medianas empresas.

Críticas de Michel a la Inocencia Fiscal por grandes contribuyentes y extranjeros

El legislador presenta una serie de críticas técnicas y políticas al proyecto de ley Inocencia Fiscal II a la que califica como una "copia mala" del bloqueo o tapón fiscal de la Ley 23.905 de Domingo Cavallo.

Las principales observaciones son las siguientes:

Ampliación del beneficio a grandes contribuyentes

El proyecto otorga tres beneficios principales: el efecto liberatorio del pago, la presunción de exactitud de la declaración jurada y el bloqueo fiscal (siempre que la diferencia de impuestos no supere el 15%).

Michel veo con malos ojos que, a diferencia de la versión anterior (Inocencia Fiscal I), que excluía explícitamente a los grandes contribuyentes nacionales, este nuevo proyecto elimina ese límite y les permite acceder al régimen.

Beneficios injustificados para residentes extranjeros

El artículo 11 permite que personas que no fueron residentes fiscales en Argentina durante 2025 (por ejemplo, alguien que vivió y tributó en Uruguay) puedan acceder al tapón fiscal si deciden radicarse en el país en 2026.

Michel vincula esto con el artículo 194 de la reforma laboral, argumentando que "se crea un sistema donde a los nuevos residentes se los libera de pagar el Impuesto a las Ganancias y, simultáneamente, se les otorga un bloqueo fiscal, lo cual considera jurídicamente insostenible". Denuncia esto como un traje a medida para el empresario Peter Thiel, fundador de Palantir.

Por qué el diputado massista advierte destrucción de las herramientas de control fiscal

"A través de una modificación al artículo 40, se permite que, si el fisco detecta un error, el contribuyente simplemente rectifique la declaración y pague la diferencia sin perder el bloqueo fiscal. Esto desincentiva por completo la presentación de declaraciones correctas desde el inicio", afirma Michel.

"El proyecto suspende la capacidad de ARCA de utilizar los incisos f y g de la Ley 11683, que permiten realizar ajustes por "incremento patrimonial" y "depósitos bancarios". Si un inspector encuentra depósitos bancarios diez veces superiores a los ingresos declarados, no podrá utilizar esa información para ajustar los impuestos, dejando al organismo recaudador sin herramientas clave de fiscalización", sostiene.

Qué opina Michel sobre la facilitación a funcionarios y lavado de dinero

"En el artículo 4, el gobierno limita la prohibición de ingreso al régimen a un grupo reducido de funcionarios (incisos a al j). Esto representa un retroceso respecto a la ley de blanqueo anterior (Ley 27743), que era mucho más estricta y excluía a funcionarios y a sus familiares hasta el inciso w", señala Michel.

"El proyecto regula la valoración de riesgo de lavado e impide que bancos y escribanos emitan ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) sobre los contribuyentes adheridos a este régimen", asegura

El diputado advierte que esto asume erróneamente que el simple pago de impuestos legaliza el origen de los fondos, advirtiendo que un narcotraficante podría eludir controles simplemente pagando impuestos.

Esta medida traería consecuencias muy graves para el país en su próxima evaluación ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), situación que el legislador relaciona con la reciente renuncia del delegado argentino ante dicho organismo.

Persistencia de multas por deberes formales desproporcionadas

Michel cuestiona que las multas por la falta de presentación de declaraciones juradas siguen siendo demasiado elevadas para las pymes, clubes de barrio y asociaciones civiles.

"El Gobierno aplicó apenas una reducción del 25%, dejando multas de $165.000, un monto que equivale al costo de los servicios básicos (luz o gas) de estas entidades", considera, y exige que se permita graduar y reducir estas multas hasta en un 75% dependiendo del nivel de reincidencia.

Qué dijo el contador Rodríguez sobre las críticas a Inocencia Fiscal

Rodríguez centra sus críticas en cómo las modificaciones normativas debilitan el sistema tributario y el poder de control del Estado, tomando como referencia y coincidiendo con los planteos del diputado Michel.

Los principales cuestionamientos del contador son los siguientes:

Fomento del no pago mediante facilidades excesivas

Cuestiona duramente la modificación del artículo 40, la cual permite a los contribuyentes rectificar sus declaraciones juradas y pagar solo la diferencia con intereses si son descubiertos por el fisco.

Para ilustrar el problema, utiliza la metáfora de un alumno que tiene infinitas instancias de recuperatorio y que, al saber esto, decide no estudiar nunca. Concluye que esta normativa empujará a que los contribuyentes decidan no pagar la totalidad de sus impuestos hoy, prefiriendo declarar una suma menor y especular con que el fisco nunca llegue a fiscalizarlos para poder "zafar".

Desmantelamiento del poder de fiscalización del Estado

Critica que la reforma le quita a la administración tributaria sus herramientas de control más potentes. Advierte que, al momento de realizar una fiscalización, el organismo ya no podrá cuestionar los depósitos de dinero ni utilizar la figura del "incremento patrimonial no justificado" para detectar irregularidades.

Rodríguez alerta sobre el riesgo de que los cerca de 20.000 empleados del organismo recaudador pierdan su trabajo; "las enormes facilidades para rectificar declaraciones y la quita de herramientas de fiscalización al Estado son factores que abren la puerta para que llegue "la motosierra" a los trabajadores de ARCA".