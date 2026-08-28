¿ARCA puede embargar el dinero en Mercado Pago o billeteras o solo de cuentas bancarias?

ARCA embarga cuentas y bienes de contribuyentes tanto en el juicio de ejecución como para el cobro preventivo. Qué pasa con las billeteras digitales

El embargo no es una decisión de la billetera, sino una orden judicial ejecutada por el sistema financiero ante ejecuciones fiscales o tributarias.

La normativa permite trabar estas medidas cautelares sobre cuentas con CVU, basándose en la información que los proveedores reportan al fisco.

ARCA puede embargar fondos en Mercado Pago y otras billeteras virtuales bajo el mismo procedimiento judicial que rige para las cuentas bancarias.

En su renovado afán recaudador, ARCA está impulsando embargos sobre los fondos del contribuyente en Mercado Pago u otra billetera virtual, tanto en el marco de una ejecución fiscal como mediante las medidas cautelares previstas por la normativa tributaria.

Se trata de un tema que estuvo en debate en el último tiempo, en un contexto marcado por las altas tasas de morosidad, sobre todo en las billeteras virtuales. Pero también el interrogante sobre la potestad de ARCA para embargar cuentas en plataformas como Mercado Pago cobró relevancia luego de que distintas pymes señalaran en los últimos días que sus cuentas en la fintech fueron embargadas.

"Me embargaron la cuenta de Mercado Pago", relató una industrial pyme, quien además sufrió embargos sobre sus cuentas bancarias. Más allá del impacto operativo que representa quedarse sin acceso a las cuentas y, por lo tanto, enfrentar dificultades para realizar pagos y continuar con la actividad habitual, la empresaria puso el foco en el costo económico que genera el mecanismo cuando se intenta regularizar la deuda.

¿ARCA puede embargar una cuenta de Mercado Pago?

Por este motivo, es util analizar las bases legales que puede tener el ente recaudador. ¿Puede ARCA embargar cuentas de Mercado Pago u otras billeteras virtuales?

"La Justicia se ha pronunciado en el pasado acerca de la posibilidad de embargar cuentas virtuales de billeteras, asociándolas a bienes que constituyen la garantía común de los acreedores", indica el asesor impositivo Juan Manuel Scarso.

Según afirmó, ARCA adecuó en 2021 las normas internas para trabar medidas cautelares e incorporó el embargo de cuentas digitales.

"Algunas provincias también actualizaron sus leyes impositivas, disponiendo la posibilidad de trabar embargos en cuentas administradas por bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), como Córdoba", explicó el experto.

Y señaló que en materia cripto, la Justicia de Tucumán admitió hace algunos años el embargo de cuentas en la plataforma Binance.

Cómo es el mecanismo de los embargos de ARCA en Mercado Pago

"ARCA puede pedir el embargo de dinero en Mercado Pago u otras billeteras virtuales, pero es el juez quien tiene que decidirlo", aclara Maximiliano Batista, socio en Martínez de Hoz & Rueda.

"Como toda medida cautelar, su traba sigue requiriendo la intervención de un juez y se aplica dentro de las mismas garantías procesales que rigen para cualquier otro activo del deudor", agrega Juan Pablo Fridenberg, del estudio Mora, Garfunkel, Fridenberg & Verly.

"Si en esa cuenta de pago se acreditan haberes, aplican los mismos límites de inembargabilidad establecidos por la normativa laboral", advierte Juan Pablo Baumann, socio de PASBBA.

Y aclaró que, desde una perspectiva práctica, tratándose de una billetera virtual del exterior, "ARCA difícilmente logre embargar fondos allí depositados portratarse de activos fuera de la jurisdicción argentina".

"El embargo de fondos en billeteras virtuales responde al mismo mecanismo previsto en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que permite al fisco solicitar el embargo de fondos depositados en el sistema financiero a través de un oficio judicial", describe Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina.

Ese oficio se canaliza mediante el Banco Central, que lo comunica al conjunto de entidades alcanzadas, tanto bancos como Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago (billeteras virtuales con CVU).

"Es importante aclarar que la billetera no decide ni promueve el embargo: actúa únicamente como ejecutora de una orden judicial que recibe por esta vía, de la misma manera que lo haría cualquier banco. Es un procedimiento judicial general del sistema de pagos argentino, no una atribución propia del proveedor de la billetera", remarca Peralta .

Quien señaló que, en resumen, el embargo de cuentas en billeteras virtuales sigue el mismo procedimiento judicial que rige para cualquier cuenta bancaria: "La billetera solo ejecuta la orden que recibe de la Justicia, no decide ni promueve la medida".

Por qué ARCA puede embargar billeteras digitales

"En 2021, ARCA instruyó internamente a los letrados que lo representan en las ejecuciones fiscales que, al relevar los bienes del contribuyente ejecutado, incorporaran también al dinero electrónico alojado en billeteras virtuales —cuentas identificadas con CVU—, valiéndose de la información que esas plataformas ya estaban obligadas a reportar", relata Fridenberg

En los hechos, esto significa que una cuenta en una billetera virtual pasó a integrar, en la práctica administrativa, el mismo universo de activos que ya podían embargarse en una cuenta bancaria tradicional.

"Las medidas cautelares, por regla general del Código Procesal Civil y Comercial, pueden ser efectivizadas sobre todo tipo de bienes con contadas excepciones como sepulcros, lecho coditiano del deudor y bienes indispensables", puntualiza el abogado experto en mercados de capitales y negocios digitales Federico Tjor.

"La ex AFIP incorporó expresamente el embargo sobre cuentas digitales en su Disposición 194/2021 sobre ejecuciones fiscales como un aggiornamiento", manifiesta Iván Bolé, experto en criptomoneda y fintech.

Y consideró que el embargo de cuentas digitales es una realidad práctica resultante de los informes cruzados y los deberes de reporte periódico, que le proveen a ARCA de la información necesaria para poder llevarlos a cabo.

"Todo el patrimonio de una persona está en garantía de sus deudas. Si una persona tiene bienes registrados en una Provincia, pero vive en otra, ARCA podría embargarlos, pero no lo hace usualmente. ¿Por qué? Porque recurre a la inmediatez, a lo que tiene a "mano" a lo que puede saber y ejecutar con facilidad", ejemplifica Bolé.

Según señala, con la sofisticación de los controles bancarios y la digitalización, las cuentas bancarias, con fondos líquidos son la opción natural, pero con el advenimiento de las billeteras virtuales y su paulatina igualación con las cuentas bancarias, se sumaron como opción natural para los embargos fiscales.

"Por una cuestión de practicidad y procedimiento, porque ahora eso es factible, práctico y útil a los fines de las cobranzas fiscales. Y sobre todo: posible, porque ARCA en este país cuenta con más información que una agencia de inteligencia sobre el patrimonio de las personas", resaltó.

En consecuencia, concluye Bolé, ARCA siempre pudo embargar el dinero en Mercado Pago y billeteras, además de cuentas bancarias: "Lo explicitó en sus procedimientos ya en 2021, y con el nivel, calidad y precisión de información que tiene actualmente, combinado con la hiper digitalización del dinero de los contribuyentes, es lógico que para lograr sus objetivos, embarguen esas cuentas".