Los choferes de colectivo tendrán un salario inicial en septiembre y octubre superior a $2 millones, al sumar el sueldo básico y los adicionales

Incluye bono de $60.000 y $528.000 en viáticos, con paritarias por inflación de choferes en septiembre.

El acuerdo salarial de UTA con cámaras empresarias fija un básico de $1.707.175,88 en septiembre.

El salario inicial de colectiveros en AMBA supera los $2,29 millones en septiembre tras acuerdo de UTA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) publicó la actualización salarial para el personal de conducción de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires, y el salario básico conformado queda en $1.707.175,88, mientras que el sueldo total inicial se ubica cerca de los $2,3 millones.

La actualización salarial acordada entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) bajo el Convenio Colectivo de ómnibus y colectivos CCT 460/73 completó el esquema trimestral que ubica los haberes iniciales en torno a los $2,3 millones a partir del 1 de septiembre.

Cronograma y evolución del básico conformado

El entendimiento estableció un sendero escalonado de recomposición salarial para el personal de conducción de corta y media distancia, con variaciones mensuales de entre el 1,8% y el 1,9%

Para el 1 de julio, el salario básico conformado quedó fijado en $1.645.721,36.

Desde el 1 de agosto el salario básico conformado se elevó a $1.676.990,06, tra un aumento del 1,90% respecto al mes anterior.

tra un aumento del 1,90% respecto al mes anterior. A partir dede1 de septiembre, el salario básico conformado será de $1.707.175,88, con un incremento del 1,80% mensual.

Con este último tramo, la suba acumulada del básico a lo largo del trimestre totaliza un 3,73%.

Cómo se compone el haber de septiembre para un colectivero

El piso de $1.707.175,88 establecido en paritarias para el noveno mes del año reúne tres conceptos principales:

Sueldo básico: $1.212.094,82.

Premio por asistencia: $341.435,16.

Adicional por corte de boleto y atención de la tarjeta SUBE: $153.645,82.

A este esquema se le suma el adicional por antigüedad, que quedó fijado en $25.607,64 por cada año trabajado.

Cuáles son las sumas fijas y viáticos diarios de los colectiveros

Para redondear la remuneración bruta inicial por encima de los $2,29 millones mensuales, se adicionaron dos conceptos complementarios:

Gratificación extraordinaria no remunerativa

Se pactó un bono total de $170.000 pagadero en tres tramos para trabajadores con contrato vigente al 31 de julio:

Cuota 1: $50.000 que se pagaron en agosto

que se pagaron en agosto Cuota 2: $60.000, que se abonarán con el sueldo de este mes de septiembre.

que se abonarán con el sueldo de este mes de septiembre. Cuota 3: $60.000 a pagar el mes de octubre.

Viáticos diarios / reintegro de gastos

El importe por jornada efectivamente trabajada se ajustó de $20.000 en julio a $21.000 en agosto y $22.000 en septiembre.

Calculado sobre una base estándar de 24 días laborables al mes, el viático que cobra un colectivero totaliza $528.000.

Cómo queda el ingreso inicial de referencia de los choferes en septiembre

Con la suma del básico conformado ($1.707.175,88), los viáticos mensuales de 24 jornadas ($528.000) y la segunda cuota del bono no remunerativo ($60.000), el ingreso bruto de inicio asciende a $2.295.175,88 antes de computar antigüedad y descuentos de ley.

El convenio contiene un compromiso formal entre el gremio y las cámaras del sector para retomar las audiencias paritarias durante el transcurso de septiembre, con el fin de evaluar el desfasaje de los salarios frente a la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) y la estructura de costos y subsidios del transporte en el Área Metropolitana.

Por el último tramo de las paritarias informado por UTA, en septiembre y octubre, los choferes de colectivo cobrarán un salario inicial bruto de casi $2,3 millones.