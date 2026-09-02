Cómo quedó el sueldo de choferes de colectivo en septiembre 2026

Los choferes de colectivos del AMBA reciben en septiembre una nueva actualización salarial, con impacto en el básico, viáticos y sumas adicionales

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirán en septiembre de 2026 una nueva actualización salarial prevista en el acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

El esquema salarial establece subas para julio, agosto y septiembre. En el último mes del período, el básico conformado alcanza $1.707.175,88. Además, los trabajadores de conducción reciben una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000 y un nuevo valor para los viáticos.

Cómo evolucionó el básico de los choferes de colectivo

El último acuerdo salarial fijó tres valores consecutivos para el básico conformado del personal de conducción. La escala quedó conformada de la siguiente manera:

Julio: $1.645.721,36.

Agosto: $1.676.990,06.

Septiembre: $1.707.175,88.

Entre julio y septiembre, el básico conformado registra una diferencia de $61.454,52. El importe corresponde al básico conformado establecido en la paritaria y funciona como referencia para la liquidación de los distintos conceptos salariales previstos por el convenio. Por eso, no debe interpretarse como el salario neto que todos los choferes reciben en mano, ya que el ingreso final depende de otros componentes.

Cuánto cobran de viáticos los choferes de colectivos

El acuerdo también establece una actualización progresiva de los viáticos que reciben los trabajadores por cada jornada efectivamente realizada.

En septiembre, el importe asciende a $22.000 por día trabajado.

La evolución durante el trimestre es:

Julio: $20.000 por jornada.

Agosto: $21.000 por jornada.

Septiembre: $22.000 por jornada.

Como referencia, si un trabajador cumple 24 jornadas, los viáticos representarían $528.000 durante el mes. Se trata de un cálculo orientativo, ya que el monto depende de la cantidad de jornadas efectivamente trabajadas.

Qué suma extraordinaria cobran en septiembre los choferes de colectivo

La paritaria también contempla una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo para el personal de conducción.

Durante septiembre corresponde una suma de $60.000, dentro del esquema de pagos extraordinarios establecido para el período.

Este concepto se incorpora a la liquidación del mes y se suma a los demás componentes que correspondan según la situación de cada trabajador.

Cómo impacta la antigüedad en el sueldo del chofer de colectivo

El básico conformado de septiembre constituye una referencia para la escala salarial, pero el ingreso final no es necesariamente igual para todos los choferes.

La remuneración puede aumentar de acuerdo con la antigüedad y otros conceptos previstos en el convenio colectivo, además de las condiciones particulares de cada jornada.

Por este motivo, un trabajador con varios años en la actividad puede tener una liquidación superior a la de un chofer que recién ingresa.

Cómo quedó la última paritaria de la UTA

El acuerdo alcanzado entre la UTA y las cámaras empresarias estableció una actualización escalonada para el trimestre julio-septiembre.

El básico conformado pasó de $1.645.721,36 en julio a $1.676.990,06 en agosto, para llegar a $1.707.175,88 en septiembre.

En paralelo, los viáticos aumentaron de $20.000 a $21.000 y finalmente a $22.000 por jornada trabajada.

La negociación también contempla una instancia de revisión durante septiembre. Por lo tanto, los valores fijados para este mes corresponden al último tramo del acuerdo vigente, mientras las partes pueden volver a discutir las condiciones salariales para los meses siguientes.

Cuánto aumentó el básico del chofer de colectivo entre julio y septiembre

Entre el comienzo y el cierre del período acordado, el básico conformado pasó de $1.645.721,36 a $1.707.175,88. La diferencia es de $61.454,52 respecto del valor de julio.

Los viáticos, por su parte, aumentaron $2.000 por cada jornada trabajada durante el mismo período: pasaron de $20.000 en julio a $22.000 en septiembre.

De esta manera, los choferes de colectivos del AMBA llegan a septiembre con un nuevo valor de básico conformado, mayores viáticos y una suma extraordinaria de $60.000, mientras el sector se prepara para las próximas negociaciones salariales.