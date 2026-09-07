Los diputados de la oposición y muchos aliados del Gobierno presionan por los morosos mientras sus gobernadores ya avanzaron con soluciones

Las medidas provinciales incluyen refinanciación de deudas, topes a descuentos salariales y tasas subsidiadas para afectados.

Mientras, 13 provincias con gobernadores de diverso signo político ya ofrecen sus propios planes de alivio ante morosidad récord del 13%.

Oposición en Diputados impulsa una ley nacional para aliviar a deudores en mora; busca topes a tasas y suspensión de ejecuciones.

Mientras la oposición está llegando al quórum en la Cámara de Diputados para desafiar al Gobierno con una ley sobre alivio de los deudores en mora, 13 provincias gobernadas por mandatarios tanto opositores como aliados ya otorgaron sus propios alivios locales al sobreendeudamiento.

Qué ley avanza en Diputados sobre deuda en mora

La sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la morosidad y el sobreendeudamiento familiar está solicitada para el miércoles 9 de septiembre de 2026.

La convocatoria fue articulada por un interbloque de fuerzas opositoras que busca marcar agenda en el recinto:

Unión por la Patria (UxP).

Sectores del radicalismo disidente

Encuentro Federal

Provincias Unidas

Socialismo

Los bloques opositores buscan declarar la emergencia por sobreendeudamiento familiar y proponen fijar topes a las tasas de interés y cargos punitorios, suspender ejecuciones o cobros coercitivos y frenar las normativas del BCRA sobre débito automático cruzado intercuentas.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza, el PRO y otros aliados rechazan cualquier regulación que interfiera en los contratos privados o distorsione el sistema crediticio y prefieren aguardar precisiones técnicas del Banco Central.

Al no contar con dictamen de comisión, la oposición no puede aprobar los proyectos directamente en el recinto sin dos tercios de los votos.

Por ese motivo, el objetivo de la sesión especial es alcanzar el quórum y votar un emplazamiento vinculante a las comisiones, fijándoles un día y horario límite obligatorio para emitir dictamen y evitando medidas de dilación del oficialismo.

Qué gobernadores dieron alivios a la mora y de qué partido son

Ante el récord de morosidad en los hogares que roza el 13% según datos del Banco Central), un bloque de 13 jurisdicciones (12 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) adoptó programas específicos de refinanciación de pasivos, topes a descuentos salariales y consolidación crediticia.

Algunas de esas provincias ofrecen soluciones para los clientes de todos los bancos y billeteras virtuales, otros solo a los deudores de sus bancos provinciales y, por último, algunas lo hacen solo con sus empleados.

Alivio para clientes en mora de todos los bancos

1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

La Ley del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal propone préstamos para cancelar deudas bancarias en mora en Banco Ciudad y otras entidades reguladas por el Banco Central.

Establece una tasa fija máxima del 35% TNA y plazo mínimo de 24 meses, pero exige ingresos menores a 10 SMVM y afectación salarial superior al 30%.

Está dirigido a familias en mora 2 y 3 del BCRA con tope patrimonial: sin segundas viviendas ni autos de menos de 5 años.

El Jefe de Gobierno Jorge Macri (PRO ) es aliado del Gobierno nacional.

2. Mendoza

El Proyecto de Ley de Consolidación Financiera y Alivio a Morosos enviado por el Ejecutivo a la Legislatura provincial ofrece incentivos en Ingresos Brutos a bancos que ofrezcan tasas accesibles y a largo plazo. Es el plan más moderado.

Está diseñado para atender a un padrón de aproximadamente 271.000 mendocinos registrados en mora o riesgo crediticio.

El gobernador Alfredo Cornejo (UCR - Cambia Mendoza) es el aliado principal del presidente Milei entre los mandatarios provinciales.

La ayuda a morosos para todos los clientes del banco provincial

3. Buenos Aires

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) refinancia mora temprana (hasta 90 días) con TNA del 39%, para personas con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, y mora avanzada con TNA del 31% a plazos de hasta 72 meses. También para tarjetas de crédito en hasta 60 cuotas al 41%.

El gobernador Axel Kicillof (Unión por la Patria) es un opositor directo del gobierno de Javier Milei.

4. Córdoba

La provincia aprobó la Ley provincial del programa "Alivio Cordobés" y líneas operativas del Banco de Córdoba (BANCOR), que establecen la consolidación de deudas en hasta 60 cuotas, refinanciación especial de pasivos familiares con TNA fija del 35% y plazos de hasta 48 meses.

El alcance pretendido por el gobierno cordobés son empleados públicos, docentes y clientes particulares en mora con tarjetas Bancor y préstamos personales.

El gobernador Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba - peronismo no kirchnerista) en algunas ocasiones es dialoguista y en otras, opositor moderado.

5. Neuquén

El Panco Provincia del Neuquén (BPN) reestructura deudas de tarjetas de crédito y créditos de consumo en hasta 60 meses con quita de punitorios y tasa diferencial inferior al promedio de mercado.

Se dirige a agentes estatales y trabajadores petroleros y comerciales adheridos a BPN con atrasos mayores a 60 días.

El gobernador Rolando Figueroa (Partido provincial Comunidad) mantiene autonomía frente al poder central aunque desde una posición dialoguista.

6. Santa Fe

El Plan de Protección de los Ingresos operado a través del Banco de Santa Fe fija un tope estricto del 25% de afectación salarial neta por créditos o códigos de descuento (CUAD), consolida pasivos en hasta 60 cuotas con 2 meses de gracia y tasa subsidiada.

El universo potencial es de 12.000 estatales, 7.000 jubilados provinciales y cerca de 60.000 clientes privados y autónomos con alta afectación, informa el Banco provincial.

El gobernador Maximiliano Pullaro (UCR y frente Unidos para Cambiar Santa Fe) es un aliado crítico.

Planes dirigidos estriactamente a empleados públicos con deuda

Mediante resoluciones de sus secretarías de Hacienda y los bancos provinciales, estas provincias financian a sus empleados y docentes:

7. Chubut

Línea de refinanciación en hasta 72 meses con 1 año entero de gracia para el capital, tasa fija anual del 25% y un tope de retención de hasta el 40% del haber.

El gobernador Ignacio "Nacho" Torres (PRO) es un dialoguista con frecuentes roces por la cuestión de los fondos fiscales para la provincia.

8. Corrientes

Unificación de deudas y flexibilización de exigencias de scoring para reprogramar cuotas impagas en hasta 48 meses.

El gobernador y partido: Gustavo Valdés (UCR).tiene es un aliado institucional.

9. Santa Cruz

Limita los débitos por préstamos personales que consumían más del 40% del recibo de sueldo de los estatales y docentes.

El gobernador Claudio Vidal es de extracción sindical petrolera y es un dialoguista oscilante, que mantiene un "voto bisagra".

10. La Rioja

Refinanciación obligatoria de saldos morosos a tasas subsidiadas y combinación con esquemas de pago y rescate salarial mediante Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como "Chachos", para empleados públicos provinciales y personal municipal con pasivos vencidos.

Ricardo Quintela es el gobienador del Partido Justicialista con una postura de oposición más intransigente junto a Kicillof.

Convenios con el banco privado que paga los sueldos

Algunas provincias tienen como agente financiero al Banco Macro para el pago de salarios y, en algunos casos, jubilaciones, y firmaron convenios con la entidad para:

11. Salta

Consolidación de saldo deudor con tasas bonificadas y extensión de vencimientos para cuotas debitadas por recibo de sueldo para agentes de la administración pública provincial, fuerzas de seguridad y personal de salud con deudas financieras.

El gobernador Gustavo Sáenz (Identidad Salteña / Frente Renovador de la Concordia regional) es un aliado pragmático.

12. Jujuy

Reducción de tasas de interés y reprogramación de capital adeudado sin penalidades punitorias para préstamos de trabajadores públicos y docentes estatales de la provincia en mora temprana y media.

El gobernador Carlos Sadir (UCR) es dialoguista y aliado parlamentario del oficialismo.

13. Misiones

Líneas con tasas subsidiadas por la provincia y reprogramación de plazos para deudas de tarjetas y préstamos de consumo, para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) es un gobernador dialguista y muchas veces aliado táctivo en el Congreso.