Con el aumento de sueldo, los trabajadores de la seguridad privada perciben aumentos del salario básico y otros ítems remunerativos y no remunerativos

Se acordaron más subas hasta diciembre para sostener el poder adquisitivo.

Los trabajadores de la seguridad privada perciben a partir de este mes un nuevo aumento de sueldos. Con este ajuste, el salario bruto conformado para la categoría testigo de Vigilador General se ubica en $1.791.600 en septiembre. En agosto, el sueldo testigo bruto de referencia había sido $1.744.800.

Con este aumento, se da cumplimiento al acuerdo paritario sellado por UPSRA (Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina) con las cámaras empresariales de la actividad para el segundo semestre de 2026.

Cómo se compone el ingreso de un empleado de seguridad privada

La composición del haber testigo para los empleados de seguridad privada en septiembre, que es el que cobra un Vigilador General, incluye ítems remunerativos y sumas no remunerativas fijadas en el convenio:

Salario básico: $1.037.600 (frente a los $1.020.300 del mes anterior)

Viáticos: $524.000

Presentismo: $180.000

Adicional no remunerativo: $50.000

Total bruto conformado: $1.791.600

El sendero de aumentos de un vigilador hasta fin de año

El esquema acordado por la conducción gremial y el sector patronal comprende tramos mensuales consecutivos entre julio y fin de año. Si se toma como base el piso de junio ($1.644.650), el ingreso total registrará una recomposición acumulada del 17,35% al cierre del segundo semestre, cuando alcance los $1.930.000 brutos.

El cronograma fijado para el haber total de los próximos meses establece:

Julio: $1.706.800

Agosto: $1.744.800

Septiembre: $1.791.600

Octubre: $1.827.200

Noviembre: $1.864.000

Diciembre: $1.930.000

Cómo se aplica la paritaria en toda la escala de seguridad privada

El acuerdo salarial para el sector de la seguridad privada establece un sendero de incrementos progresivos aplicable entre los meses de julio y noviembre.

El esquema combina subas en el sueldo básico, ajustes escalonados en los viáticos y una asignación no remunerativa en constante aumento, mientras que el ítem presentismo se mantiene fijo según cada categoría.

Hacia el final del tramo acordado, las remuneraciones brutas totales se ubican entre los $1.864.000 y superan los $2.035.000, según la especialidad.

Evolución mes a mes del salario de un vigilador y sus componentes

Tomando como base la categoría de Vigilador General / Controlador de Admisión y Permanencia, los ingresos evolucionan de la siguiente manera:

Julio: el haber inicial total se ubicó en $1.706.800, compuesto por un básico de $1.001.300, $180.000 de presentismo, $505.500 de viático y una suma no remunerativa de $20.000.

Agosto: el total subió a $1.744.800 (básico de $1.020.300, viático de $514.500 y adicional no remunerativo de $30.000).

Septiembre: el ingreso mensual trepó a $1.791.600 (básico de $1.037.600, viático de $524.000 y el adicional no remunerativo escaló a $50.000).

Octubre: la remuneración global alcanzó los $1.827.200 (básico de $1.053.200, viático de $534.000 y no remunerativo de $60.000).

Noviembre: el salario total llega a $1.864.000, integrado por un básico de $1.069.000, $180.000 de presentismo, viático de $545.000 y un adicional no remunerativo de $70.000.

Claves de la estructura de la paritaria de seguridad privada

Adicional no remunerativo creciente: fue el rubro de mayor dinamismo porcentual, comenzando en $20.000 en julio, subiendo a $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre y alcanzando los $70.000 en noviembre para todas las categorías.

Viáticos en alza fija: el rubro viático se ajustó de manera uniforme para todo el personal: $505.500 en julio, $514.500 en agosto, $524.000 en septiembre, $534.000 en octubre y $545.000 en noviembre.

Presentismo congelado: las sumas por asistencia se mantuvieron fijas a lo largo de los cinco meses, variando únicamente por categoría ($180.000 para Vigilador General/Controlador; $195.100 para Bombero/Monitoreo/Eventos; $203.000 para Administrativo/Guía y $210.700 para Principal/Instalador).

Con la pauta escalonada de aumento de los sueldos, el gremio busca sostener el poder adquisitivo del sector durante la última parte del año, garantizando previsibilidad salarial hasta la reapertura de negociaciones prevista para 2027.