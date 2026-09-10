La LLC en EE.UU. puede costar a un argentino u$s1.000 anuales y pagar impuestos dos veces

Crear una LLC en EEUU para acceder a soluciones de marketing y cobro tiene peligros impositivos y altos costos . Conocé una buena planificación fiscal

Muchos emprendedores mal asesorados crean estructuras LLC, que son sociedades de responsabilidad limitada de Estados Unidos, para poder utilizar plataformas internacionales de cobro como Stripe y pensando que ahorrarán impuestos, pero descubren después que el pago de gravámenes se duplicó, con exigencia de ARCA y el IRS.

"Además, las LLCs no son tan económicas como prometen ciertos anuncios. Una vez conformada la empresa, los costos anuales de mantenimiento no suelen bajar de los u$s1.000 dólares entre renovaciones, asistencia profesional extranjera, preparación de impuestos y la obligación de llevar una contabilidad bimonetaria en Argentina", sostiene el contador público Sergio Carbone.

Carbone desmiente en este video de YouTube las promesas de marketing que venden la creación de LLC como una solución mágica, rápida y libre de impuestos para emprendedores digitales y comerciantes argentinos, a veces como soluciones prearmadas por Internet.

El mito del anonimato y el negocio libre de impuestos con la LLC

"Existe una industria dedicada a vender LLCs prometiendo un tratamiento fiscal nulo. Se promocionan jurisdicciones como Florida o Wyoming, que son muy elegidas y de hecho existen casos de personas que decidieron mudarse a Miami con un negocio de retail para progresar", describe Carbone.

"Estos vendedores aseguran que, al no ser ciudadano ni residente estadounidense, y al no tener operaciones físicas en EE.UU., las ganancias están libres de tributación", agrega.

Sin embargo, el autor advierte que el paradigma del secreto fiscal internacional ya cayó; hoy impera la transparencia mediante acuerdos de intercambio automático de información (como FATCA) y los datos están expuestos a filtraciones.

El problema del origen de la renta y la doble imposición con EEUU

"El error más común y peligroso que cometen los argentinos al abrir una LLC es creer que el dinero ingresado será considerado renta de fuente extranjera", indica Carbone, y precisa:

Realidad económica: si un emprendedor vende infoproductos o presta servicios, pero toda la gestión, logística y producción se organiza desde Argentina, la ley considera que esa ganancia es "renta de fuente argentina".

El artículo 2 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal aplica el "corrimiento del vehículo societario", entendiendo que la sociedad en EE.UU. es simplemente un instrumento de cobro, pero la actividad real tributa en el país.

Trampa fiscal: muchos creen que pueden pagar impuestos corporativos en EE.UU. (como un partnership al 21%) y luego deducir ese monto como un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias en Argentina. Esto es un grave error.

Dado que para Argentina la renta es local (no extranjera), el fisco argentino no permite computar el impuesto pagado en el exterior, lo que arroja al contribuyente a una doble tributación imposible de evitar, agravada por la falta de un tratado fiscal entre ambos países.

Riesgos bancarios y prevención de lavado de dinero con un esquema societario

"Ocultar los ingresos a ARCA a través de estas estructuras conlleva riesgos más allá de lo impositivo. Las instituciones financieras y bancos operan bajo estrictas normas de prevención de lavado de dinero y pueden exigir en cualquier momento que se demuestre el origen lícito de los fondos", explica Carbone.

"Como la evasión tributaria es un delito que precede al lavado de dinero, el contribuyente puede verse atrapado sin poder justificar, usar o invertir su dinero ni en el ámbito nacional ni internacional", señala.

"En cuanto al peligro del ecommerce, tener inventario físico almacenado en Estados Unidos (por ejemplo, a través del modelo Amazon FBA) genera "sustento" o vinculación territorial en EE.UU., obligando al pago de impuestos locales allí", advierte el experto.

"No obstante, al intentar ingresar esos fondos a Argentina, jurídicamente la renta podría no calificar como de fuente extranjera, desencadenando una vez más el problema de la doble tributación", afirma.

Cuál es el peligro de la intimación de pago por "cómputo improcedente"

"Si la AFIP intima por el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Tributario, exigirá el pago íntegro y directo del impuesto correspondiente en Argentina debido a un cómputo improcedente", enfatiza Carbone.

"Esta situación se desencadena generalmente cuando se comete el error de intentar descontar del Impuesto a las Ganancias argentino aquellos impuestos o retenciones que pagados en el exterior (como los aplicados por plataformas como YouTube o Spotify, o tasas corporativas en EE.UU.)", advierte.

"Al hacerlo, estás asumiendo que tu ganancia es "renta de fuente extranjera", pero para la ley argentina, si tu trabajo y logística se desarrollan en el país, se trata de "renta de fuente argentina". Por lo tanto, descontar esos impuestos foráneos es inválido", indica.

"La consecuencia más crítica de que te intimen específicamente bajo este artículo es el método de cobro: la ARCA no abre una "determinación de oficio", que es el procedimiento administrativo que da lugar a un debate y permite al contribuyente ejercer su derecho a defensa", explica.

"Al aplicar el artículo 14, el fisco omite esta instancia de discusión, se presenta y directamente dicta: ‘Señor, pague lo que corresponde’", subraya Carbone.

"En definitiva, se trata de una vía de cobro directa y expedita que deja al contribuyente en una posición sumamente complicada y sin el margen de maniobra administrativa tradicional para disputar la deuda", remarca.

Planificación fiscal correcta para crear una LLC desde Argentina

"Para evitar la doble tributación al operar con una LLC en Estados Unidos desde Argentina, es fundamental realizar una correcta planificación fiscal, ya que no existe un tratado impositivo entre ambos países que permita evitarla", considera Carbone.

Las 4 claves principales para no caer en esta trampa financiera son los siguientes, enumera el experto:

1. No generar "sustento" (presencia física) en Estados Unidos: si se mantiene stock almacenado en EE.UU. (como sucede con el modelo Amazon FBA), el negocio queda vinculado a ese territorio y obligará a pagar impuestos corporativos allí, mientras que el fisco argentino podría no reconocer esta renta como "fuente extranjera", llevando a una doble imposición.

2. Optar por modelos de comercialización sin stock físico en EE.UU.: mecánicas de venta como el dropshipping evitan la tenencia de mercadería en el país norteamericano.

Al no generar sustento en Estados Unidos, este mecanismo resulta "estéril a los efectos impositivos" en ese país.

3. No pagar impuestos corporativos innecesarios en el exterior: un error muy común es configurar la LLC (por ejemplo, como un partnership) para pagar voluntariamente la tasa corporativa en Estados Unidos, pensando que ese dinero se podrá descontar del pago del Impuesto a las Ganancias en Argentina.

Si la gestión, logística y producción se realizan desde Argentina, ARCA considerará que es "renta de fuente argentina", denegará el descuento de los impuestos pagados afuera y te cobrará la tarifa completa.

4. Alinear la estructura a la realidad económica: las LLC deben ser vehículos comerciales estrictamente planificados y asesorados por profesionales, y no comprados en base a promesas de marketing.

Si la empresa no tiene sustancia, ni elementos materiales o humanos en el exterior, intentar disfrazar la ganancia como extranjera será considerado un abuso del derecho o una infracción a la norma.

En conclusión, el autor señala que, si bien las LLCs pueden ser herramientas comerciales o de marketing útiles, su uso representa una infracción a la norma o un abuso del derecho si se utilizan meramente para evadir impuestos locales, y recomienda buscar asesoramiento profesional real y no dejarse llevar por soluciones prearmadas de Internet.