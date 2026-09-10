Observatorio Lugones: una mirada integral para anticipar decisiones empresariales

Mediante encuentros presenciales, profesionales y especialistas profundizarán sobre temas concretos junto con empresarios y responsables de gestión

En un contexto en el que los cambios económicos, impositivos, laborales, regulatorios y tecnológicos se suceden con rapidez, quienes conducen empresas necesitan interpretar cada vez más variables antes de tomar una decisión. Con esa mirada, Estudio Lugones desarrolla Observatorio Lugones, un espacio permanente de análisis sobre los cambios que atraviesan a las empresas y las implicancias que pueden tener sobre su gestión.

La propuesta surge de una realidad que se observa todos los días: las decisiones empresariales rara vez afectan una sola área.

Una inversión puede modificar la situación financiera e impositiva. Una decisión comercial puede repercutir sobre la rentabilidad. Un cambio laboral puede alterar costos y estructuras. Una nueva regulación puede obligar a revisar procesos, mientras que la incorporación de tecnología puede transformar la manera en que se organiza el trabajo.

Comprender esas relaciones resulta cada vez más importante para decidir con anticipación.

Analizar los cambios antes de que impacten

Observatorio Lugones busca generar información, análisis e intercambio alrededor de aquellos temas que pueden incidir en las empresas.

El propósito es incorporar diferentes perspectivas según cada problemática y acercar herramientas que permitan entender qué está cambiando, qué consecuencias puede generar y qué aspectos conviene revisar en cada organización.

La información está disponible como nunca antes. El desafío pasa por interpretarla, vincularla con la realidad particular de cada empresa y determinar cuándo puede convertirse en una oportunidad, un riesgo o una decisión que requiere atención.

Dentro de este marco se desarrollan los Desayunos Ejecutivos 2026, encuentros presenciales en los que profesionales y especialistas profundizan sobre temas concretos junto con empresarios y responsables de gestión.

Beneficios para reducir la carga impositiva de una empresa

El próximo 24 de septiembre se realizará un Desayuno Ejecutivo dedicado a una cuestión especialmente relevante para empresas y PyMEs: "Beneficios para reducir la carga impositiva de tu empresa. Cuáles existen, cuándo aplican y cómo acceder".

El encuentro estará a cargo de los contadores Pablo Lugones y Martín Silva.

La legislación contempla distintas herramientas que, según las características y la situación de cada organización, pueden incidir sobre su carga tributaria.

Deducciones, amortizaciones, créditos fiscales, quebrantos, beneficios y regímenes especiales son algunos de los aspectos que pueden formar parte de ese análisis.

Sin embargo, muchas veces estas alternativas se revisan cuando una inversión ya fue realizada, una operación ya se concretó o una decisión empresarial ya está tomada.

Incorporar el análisis fiscal con anticipación permite evaluar mejor las alternativas disponibles y comprender sus posibles consecuencias financieras y tributarias.

También resulta fundamental analizar cada situación de manera particular. La actividad, el tamaño de la empresa, su estructura, sus inversiones proyectadas y su posición fiscal pueden determinar qué herramientas resultan aplicables y cuáles requieren una planificación específica.

El desayuno se realizará el jueves 24 de septiembre, de 09:00 a 11:00 horas, en Carlos Pellegrini 651, 6.º piso, CABA.

La actividad es sin cargo y los cupos son limitados.

La inscripción es en este link.

Observatorio Lugones busca una mirada integral para anticipar decisiones empresariales. Imagen gentileza Estudio Lugones

Una agenda que amplía la mirada

Los Desayunos Ejecutivos continuarán durante octubre y noviembre incorporando otras problemáticas de la agenda empresarial.

En octubre, "Cuando crecer ya no alcanza" abordará los desafíos de profesionalizar una empresa y acompañar su desarrollo sin perder aquello que permitió su crecimiento, junto a Solange Patané, de Vanguard Soluciones.

En noviembre, "El mercado cambió. ¿Cómo estamos vendiendo?", junto a la Lic. Gabriela Dobler, pondrá el foco en los cambios que atraviesa la gestión comercial y en la necesidad de desarrollar una estrategia de ventas más activa.

La participación de profesionales de diferentes disciplinas forma parte de la lógica de Observatorio Lugones: analizar las decisiones empresariales desde distintos ángulos y conectar variables que, en la práctica, funcionan de manera interdependiente.

Una mirada profesional sobre un entorno en movimiento

Los cambios del contexto plantean preguntas nuevas de manera permanente. Algunas surgen de una modificación normativa; otras, de la economía, la tecnología, el mercado o la propia evolución de una empresa.

Observatorio Lugones busca trabajar sobre esas preguntas, acercar perspectivas y generar espacios que ayuden a quienes tienen la responsabilidad de decidir.

Porque anticipar escenarios, comprender sus posibles efectos y evaluar alternativas también forma parte de la gestión empresarial.