Inocencia Fiscal: ARCA reglamentará 12 puntos clave para regularizar dólares del colchón

La posibilidad de regularizar fondos no declarados exige haber adherido previamente a Ganancias Simplificado: la reglamentación de ese régimen

Para que se puedan regularizar los dólares del colchón, el Poder Ejecutivo a través de un decreto y ARCA con las respectivas resoluciones deben reglamentar puntos claves de la Ley de Inocencia Fiscal antes del próximo vencimiento de Impuesto a las Ganancias 2025, que este lunes pasó al 23 de octubre. También la UIF debe dar pautas sobre lavado de dinero a los bancos y escribanos.

"Para lograr la efectiva adhesión de los contribuyentes, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario, ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dicten en forma coordinada las resoluciones reglamentarias y normas operativas sobre los puntos principales de la Ley de Inocencia Fiscal", indica Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asoc.

"El aspecto de mayor urgencia era la readecuación de los vencimientos de Ganancias Simplificado 2025, Pero también se deben reprogramar los anticipos 2026, prorrogando el vencimiento del primero, dado que su base de cálculo depende de la declaración jurada del ejercicio 2025", advierte Pérez, teniendo en cuenta que.ARCA prorrogó Ganancias pero mantuvo el anticipo en la fecha previa del 24 de septiembre, confiando el cálculo a los "papeles de trabajo".

Cuáles son los 12 puntos clave de Inocencia Fiscal que se deben reglamentar

Los siguientes son las cláusulas de la Ley de Inocencia Fiscal que debe reglamentar con urgencia el Gobierno, tanto a través de un decreto, como de resoluciones de ARCA y la UIF, según enumera Pérez:

1. Cancelación del saldo y pago en término: se debe reglamentar expresamente que, en el contexto de prórrogas o pagos parciales previos,el pago o regularización del saldo dentro de los plazos prorrogados por ARCA se considerará técnicamente como "pago en término".

2. Plazo Especial de Convalidación: se debe prorrogar y garantizar que la falta de convalidación previa no deje desprotegidos a los contribuyentes que adhieran antes de la nueva fecha fijada y que con anterioridad a Inocencia Fiscal II estaban excluidos por superar ciertos topes de ingreso y patrimonio. La ley introduce condiciones específicas que exigen reglamentación operativa por parte de ARCA

3. Reglamentación del requisito de residencia: el decreto reglamentario debe instrumentar cómo se acredita la condición de residente fiscal durante la totalidad del período fiscal por el cual se adhiere. Asimismo, debe consagrar de forma explícita la excepción legal contemplada en el artículo 11 de la ley, que exime del requisito de residencia continua durante la totalidad del período fiscal a quienes ejerzan la opción por 2025.

4. Grandes contribuyentes nacionales: se debe regular el mecanismo diferenciado por el cual los grandes contribuyentes pueden utilizar la plataforma simplificada al solo efecto del cumplimiento formal de presentación y pago precargado, disponiendo en los sistemas que a dichos sujetos no se les asigne la caracterización de presunción de exactitud ni el tapón fiscal. En estos casos, se tendrá que contemplar la posibilidad de adhesión posterior a la nueva ley.

5. Carga probatoria exclusiva de ARCA: se debe establecer que la carga de la prueba recae única y exclusivamente sobre el fisco. La reglamentación debe disponer la nulidad absoluta de cualquier vista o liquidación basada en estimaciones globales, fijando que ARCA solo podrá sustentar la discrepancia con información declarada por el contribuyente o disponible en sus bases oficializadas.

6. Exclusión de presunciones: se debe confirmar la inaplicabilidad de las presunciones por incrementos patrimoniales no justificados y depósitos bancarios como fundamento exclusivo de discrepancia significativa hasta diciembre de 2027.

7. Procedimiento de subsanación mediante declaración rectificativa: se debe instruir el procedimiento mediante el cual, notificada la liquidación administrativa o la determinación de oficio, el contribuyente dispone de un plazo perentorio de 15 días hábiles para presentar la declaración jurada rectificativa y cancelar o regularizar el saldo con intereses, lo cual extingue la discrepancia y restituye de pleno derecho los efectos del régimen.

Qué necesitan los bancos y escribanos para aceptar dólares del colchón

La Ley de Inocencia Fiscal exige la canalización de operaciones a través del sistema financiero formal, a través de medios autorizados por BCRA y CNV. Sin embargo, contempla reglas de flexibilización y una excepción de singular relevancia para el mercado inmobiliario que deben reglamentarse con máxima claridad, afirma Pérez, y precisa:

8. Reglamentación del plazo para la UIF: el organismo debe dictar su resolución general dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación en el Boletín Oficial, instruyendo a bancos, agentes de bolsa y escribanos a ponderar la constancia de adhesión a Ganancias Simplificado como perfil favorable de bajo riesgo.

9. Acreditación notarial en escrituras públicas: se debe fijar que las escrituras públicas que dejen constancia del pago en efectivo consignen expresamente la referencia al artículo 40 bis de la Ley 27.799, constituyendo elemento probatorio suficiente ante ARCA y organismos de control

Qué falta establecer sobre inspecciones en curso en Inocencia Fiscal

El proyecto equilibra los derechos de los contribuyentes con las facultades previas de ARCA, estableciendo reglas claras para inspecciones en curso, devoluciones de fondos y condonación de sanciones, comenta Pérez, y puntualiza:

10. Continuidad de inspecciones notificadas: la reglamentación debe ratificar que las órdenes de intervención y liquidaciones notificadas con anterioridad a la fecha de adhesión conservan su plena validez y prosecución, no viéndose interrumpidas por el acogimiento al régimen simplificado.

11. Eximición de multas: por regularización previa: los contribuyentes que adhieran a Ganancias Simplificado y hayan cancelado o regularizado (mediante pago o plan de facilidades) el tributo e intereses quedan eximidos de las multas de omisión y defraudación, siempre que no se encuentren firmes. La reglamentación de ARCA debe establecer los mecanismos digitales de renuncia al derecho de repetición (devolución) necesario para perfeccionar este beneficio.

12. Mecanismo expeditivo de reintegro: se debe reglamentar el circuito automatizado mediante el cual, si una determinación de oficio que impugnó el régimen por discrepancia significativa es revocada o anulada con sentencia firme (administrativa o judicial), ARCA devolverá de oficio los importes ingresados con más sus intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Antes de que esta reglamentación esté publicada, no se podrá completar la adhesión a Ganancias Simplificado ni regularizar los dólares del colchón.