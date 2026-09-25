El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto que busca formalizar 500.000 micropymes, reducir costos laborales y modificar el esquema de IVA

La discusión por una nueva reforma tributaria sumó una propuesta desde la oposición. El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel presentó un esquema que combina cambios en los impuestos al consumo, modificaciones para las pequeñas empresas, una revisión de la carga sobre el empleo registrado y un nuevo sistema de pagos electrónicos.

El proyecto apunta, entre otros objetivos, a:

Incorporar a la formalidad a unas 500.000 micropymes

Reducir el costo tributario asociado al trabajo

asociado al trabajo Modificar el impacto del IVA para que resulte menos regresivo

La iniciativa aparece mientras el Gobierno de Javier Milei debe enviar antes de fin de año un proyecto de reforma tributaria, de acuerdo con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El único camino no debe ser aumentar impuestos, es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía", sostuvo Michel. Al referirse específicamente a las pequeñas y medianas empresas, también planteó: "Con lo impositivo hay que avanzar rápidamente con el tema de las pymes".

Micropymes: cómo funcionará el nuevo Régimen Simple

El proyecto propone sacar a las empresas más pequeñas de parte de la complejidad que implica el esquema tributario actual.

Para ese universo, Michel plantea un Régimen Simple para las micropymes, inspirado en mecanismos utilizados en otros países de la región. El universo alcanzado sería de aproximadamente 500.000 empresas.

En lugar de tributar mediante el esquema vigente de IVA y Ganancias, estas firmas pasarían a afrontar una tasa fija calculada sobre la facturación, bajo un funcionamiento comparable al del monotributo.

La intención es que el régimen reduzca la carga administrativa y facilite el paso de actividades actualmente informales hacia la economía registrada.

El empleo registrado, otro de los puntos de la reforma

Michel también incorpora al proyecto un cambio en la estructura de los costos tributarios vinculados al trabajo formal.

Su propuesta contempla segmentar la carga de acuerdo con el tamaño de las empresas. El argumento es que el esquema actual puede incentivar el traslado de trabajadores hacia modalidades como el monotributo y, como consecuencia, afectar los recursos destinados al sistema previsional.

"Lo que están haciendo es expulsar gente del sistema: se pasa a monotributo, y genera un desfinanciamiento de la caja de jubilaciones", explicó.

Desde esa perspectiva, el diputado plantea que una reforma impositiva no debería analizarse de manera aislada del mercado laboral. "Hay que pensar una reforma integral, y la única forma de hacerlo es generando más puestos de trabajo".

Michel vinculó esa cuestión con el nivel de informalidad. "Con el esquema actual, lo único que se va a lograr es que haya cada vez más trabajadores en negro y que aporten menos al sistema", añadió.

IVA: devolución sobre consumos y una alternativa para reducir su impacto

Otro de los cambios planteados apunta directamente al IVA. En este caso, la propuesta no consiste en elevar las alícuotas, sino en modificar la forma en que el impuesto incide sobre los consumidores.

Una de las herramientas contempladas es recuperar la devolución del IVA correspondiente a compras efectuadas con medios electrónicos, con los alimentos como primer grupo alcanzado.

Michel utilizó un ejemplo para explicar el problema que busca modificar: "Hoy paga el mismo IVA cuando compra una Coca-Cola el hijo del dueño de una estancia que el hijo del peón rural".

El objetivo declarado es avanzar hacia un sistema que mantenga el impuesto pero reduzca su carácter regresivo, especialmente sobre el consumo.

La alternativa a Ingresos Brutos

La iniciativa también propone cambiar la forma en que se grava la actividad económica en las provincias.

Michel plantea sustituir Ingresos Brutos, al que cuestiona por el efecto que produce sobre las distintas etapas de una cadena productiva y comercial. Según explicó, "es un impuesto que genera efectos económicos distorsivos" debido a que "se va acumulando en todas las etapas".

La alternativa planteada consiste en reemplazarlo por "una alícuota de IVA". Para fundamentar el modelo, el legislador mencionó los casos de India, Canadá y Brasil. En este último país, la transformación todavía está en curso y tiene como horizonte 2033.

Brasil atraviesa actualmente una transición hacia un sistema de IVA Dual, en el que conviven un componente nacional y otros de carácter estadual y municipal. Durante ese proceso, los estados —que cumplen una función comparable a las provincias argentinas— mantienen su propio impuesto.

Un sistema de pagos inspirado en PIX

El proyecto suma además una herramienta vinculada con la digitalización de las operaciones comerciales. Michel propone crear en la Argentina una plataforma de pagos con características similares a PIX, el sistema desarrollado por el Banco Central de Brasil. La referencia brasileña aparece asociada al objetivo de abaratar las operaciones, particularmente para los comercios, y favorecer de ese modo la formalización.

"Allá todos usan PIX porque es más barato, sobre todo para los comerciantes y eso permite formalizar la economía", indicó. Según Michel, ARSAT, la empresa que administra los satélites argentinos de comunicación, ya desarrolló una plataforma que podría utilizarse para ese objetivo. Su cuestionamiento apunta a que el Banco Central todavía no la está aplicando.

El diputado también anticipó un posible impacto sobre el negocio de las billeteras virtuales si esa herramienta comenzara a funcionar: "Le daría un competidor, con mejores costos y mejor servicio".